Винный бранч с холодцом, маркет в «Севкабель Порту» и литературный салон от «Кабаре ШУМ»: ресторанный дайджест

Fresa’s Group

Уже с 10 февраля в ресторанах Антонио Фреза начнут праздновать любовь под праздничное меню коктейлей (горечавка и полынь, апельсин и клюква!).

14 февраля в Sea, Signora будет играть диджей, в Saviv — пианино, живая музыка в Marso Polo, а во Fresa’s — свечи и живые цветы.