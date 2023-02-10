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Винный бранч с холодцом, маркет в «Севкабель Порту» и литературный салон от «Кабаре ШУМ»: ресторанный дайджест

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Литературно-гастрономический салон «Гам» от создателей «Кабаре Шум», маркет в «Севкабель Порту» и больше 20 предложений ко Дню всех влюбленных в нашем традиционном листинге ресторанных событий.

Литературно-гастрономический салон «Гам»

Создатель «Кабаре Шум» Артем Балаев проведет 4 литературных вечера в жанре литературных салонов начала ХХ века в ресторане Sixty Four. В программе: антология актерского рассказа от петербургских артистов (10 февраля); поэтическое кабаре в стиле состязания поэтов, где главным призом будут тапочки Маяковского (17 февраля), песни западных славян — открытая репетиция спектакля по поэтическому циклу А.С. Пушкина (24 февраля); чтения произведений Хармса, Введенского, Заболоцкого лауреатом Золотой маски Борисом Павловичем и актером Павлом Михайловым (2 марта).

Шеф-повар Олеся Дробот представит свою гастрономическую интерпретацию программы салона.

наб. Мойки, 64

Сезон в Giallo 

Идти в итальянское необистро следует не только за коктейлем в интерьерах с духом миланских галерей и винилом, но и за сезонным обновлением от шеф-повара Алексея Трофимова. Берем салат с брезаолой, хурмой и козьим сыром, минестроне с говядиной, песто и пекорино или утиную ножку с айвой.

ул. Восстания, 16

Popcorn market в «Севкабель Порту»

В этот уикэнд в «Севкабель Порту» пройдет маркет, на котором помимо совершения импульсивных и не очень покупок можно поучаствовать в мастер-классе по ораторскому мастерству, послушать лекцию о мужской моде, попробовать северо-западный сидр, токпокки, бургер с ананасом или норвежскую вафлю. 

Кожевенная линия, 40

Forest Hill

До 28 февраля в ресторане Forest Hill можно сделать доброе дело всего лишь заказав себе суп. Все средства от продажи «Северного рамена» уйдут подопечным благотворительного фонда «свет.дети». Керамические молочники, в которых подают блюдо, сделаны детьми школы «Сверх Новая» в гончарной мастерской.

Людмилы Кедриной, 2

День рождения бара Imbibe

11 февраля команда легендарного коктейльного бара Imbibe отпразднует 8 лет, вернув в меню главные хиты прошлых лет: трибьют Пэрис Хилтон — Five Stars на джине и маракуйе, переливающийся золотом и украшенный сахарной ватой или тропический Bruce Lee из рома на листьях лайма, кокоса и лемонграсса, который подавался в коробочке от китайской лапши.

Жуковского, 6

Бранч в «На Вина!»

Воскресный бранч с холодцом, селедкой и котлетой с пюре на «Складе» пройдет 12 февраля с 15 часов. Вина будут продавать по спешл прайсу — от 799 руб. за бутылку.

Инструментальная, 3В

14 февраля

KUZNYAHOUSE

Устроят лотерею, в качестве призов которой депозит на 15000 руб., два билета на любой винный сет в pop-up Hidden The Wine Train, два билета с открытой датой на новый сезон Cruise. Команда подготовила особую валентинку: хрустящий французский багет, выпекаемый в форме сердца.

наб. Адмиралтейского канала, 2 лит М

Memo 

Турецкие лепешки пиде в форме сердца.

Малая Морская, 23

Commons

С 14 по 17 февраля будет действовать сет для разбитых сердец с одиноким жирным равиоли, бургером BBQ и кофейным парфе с фисташками.

наб. канала Грибоедова, 39

«Мечтатели»

Ярко-розовый хумус из свеклы с хрустящими чипсами из топинамбура, батата и свеклы. К этому блюду предусмотрено винное сопровождение в виде бокала вина из Роны с очень ягодной, пряной, несколько землистой ароматикой. Вторая гастропара на вечер — трюфельная конфета из темного шоколада с чили-перцем и пудрой из клюквой и 100% блауфранкиш с нотами северных ягод во вкусе.

наб. Фонтанки, 11

Charlie

Шеф Юрий Манчук подготовил птичье молоко в глазури со свежей малиной и золотом. В пару – коктейль с клубникой, земляничным аперитивом, розовым вином и малиной.

наб. канала Грибоедова, 54

Salone pasta&bar

Трибьют одному из самых романтичных мультфильмов в истории — «Леди и бродяга». В ресторане приготовят spaghetti con polpette — ту самую пасту, которую герои делили на свидании. Подавать ее будут по всем канонам: итальянский ресторан, живая музыка, свечи, одна тарелка на двоих. Также будет спешл-коктейль и вино, которое только в этот день разольют по бокалам.

наб. Фонтанки, 30

Nordic

Шеф-повар Игорь Васильев создал меню из 5 курсов блюд – каждый вдохновлен историей любви в произведениях известных художников, композиторов, писателей и скульпторов скандинавских стран. В начале вечера всем гостям нальют эликсир, который будет переливаться, бурлить и шипеть в лабораторных сосудах, пробирках и колбах. В меню: фуа-гра с сотерном в виде сердца, синие конфеты с черной смородиной, лангустины с помело и красными апельсинами, которые будут украшены цветами и «музицирующими ангелами» из теста фило и др.

Пулковское ш., 107

«Ферма Бенуа»

В дровяной печи сделают пиццу в форме сердца с розовыми томатами и сыром страчателла.

Тихорецкий пр., 17

Saro

Плато из морепродуктов на двоих со свежим тунцом, японскими устрицами, сладкими аргентинскими креветками и морскими ежами с двумя соусами: итальянским винкотто со свежим чили и азиатским с соком лайма и листьями шисо. Бонус: магнум розового шампанского по бокалам. 

наб. Адмирала Лазарева, 22

Рестораны Арама Мнацаканова

Целый месяц с 14 февраля по 14 марта будут смешивать ромашковый спритц, в меню появятся те самые воздушные булочки маритоццо со взбитыми сливками и клубникой и новые домашние шоколадные конфеты с начинкой из вишни, коньяка и миндальной пасты, а любимую пиццу пиццайоло сделают в форме сердца.

R14 и Probka на Добролюбова

Fresa’s Group

Уже с 10 февраля в ресторанах Антонио Фреза начнут праздновать любовь под праздничное меню коктейлей (горечавка и полынь, апельсин и клюква!). 

14 февраля в Sea, Signora будет играть диджей, в Saviv — пианино, живая музыка в Marso Polo, а во Fresa’s — свечи и живые цветы.

Lou Lou

Музыкальная программа французского джаза от Эми Питерс и красивый десерт: красный бархат с соусом из малины, алоэ и белого шоколада, приправленный романтическими предсказаниями. В Secret Bar — вечерняя программа в стиле музыкального Love Collection и коктейли.

Вязовая, 8

Mercado del Sol

Eгощает возлюбленных парными коктейлями и земляничным сердцем на десерт.

Белинского, 5

«Ателье tapas&bar»

Пара устриц с разными дрессингами: кокос с зеленым чили и маракуйей для него и терияки с лаймом и красной икрой для нее. 

Лахтинская, 8

«Футура»

Шеф бистро Рома Клюквин приготовит сет-ужин из семи курсов (бульон-даши из копченой скумбрии, тартар из форели с солеными лимонами, запеченный с маслом нуазет судак и много еще чего!), а команда Avgvst позаботится о том, чтобы каждое свидание прошло за увлеченной беседой, и привезут карточные игры-беседы, чтобы по очереди отвечать на вопросы и лучше узнавать друг друга.

наб. Pеки Карповки, 5

Faces cafe

Меню с устрицей с тартаром из манго, крудо из сибаса, гребешками с цветной капустой, филе миньон и шоколадными сферами. В сет входит два бокала Шампани.

Морской пр., 29

Blackbox.dealer

Новая доставка роллов с камчатским крабом, сусальным золотом (!), качественным тунцом блюфин, мурманским лососем, а вместо майонеза — соусы манго, чили, унаги и том ям, которые варят сами.

EGGSELLENT 

Боксы со всем необходимым для романтического завтрака. Внутри ингредиенты для приготовления горячего тоста с черничным вареньем и камамбером, два пакетика дрип-кофе и инструкция, чтобы все получилось.

Василеостровский рынок

«В Чаще»

Набор, в который входит столик в форме сердца и бутылка вина на выбор: тосканское красное или чилийское белое. К нему подобрали сет закусок — гриссини, оливки, нарезку итальянских сыров, мяса и два вида эклеров — сладкие и с пате из печени цыпленка. На десерт в сет включили две порции фирменного медовика.

ул. Людмилы Кедриной, 20

VOKZAL 1853

  • Pizzeria by Bontempi предлагает всем влюбленным сет Amore из 2 коктейлей и десерта (на фото);
  • Bazar street food сделают скидку 50% при поцелуе влюбленных; 
  • «Годзи» при любом заказе для пар дадут 2 порции мягкого мороженого с сердечками в подарок;
  • «ЧПХ» при любом заказе художница будет рисовать портрет влюбленной пары в подарок к заказу.
  • и много чего еще. 

Grecco

Сет (тартар из креветки с сорбетом юдзу и черной икрой, прошутто и др.) подают с бокалом игристого  в качестве комплимента.

Рыбацкая ул., 2

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