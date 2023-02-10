Винный бранч с холодцом, маркет в «Севкабель Порту» и литературный салон от «Кабаре ШУМ»: ресторанный дайджест

Литературно-гастрономический салон «Гам» от создателей «Кабаре Шум», маркет в «Севкабель Порту» и больше 20 предложений ко Дню всех влюбленных в нашем традиционном листинге ресторанных событий.
Литературно-гастрономический салон «Гам»
Создатель «Кабаре Шум» Артем Балаев проведет 4 литературных вечера в жанре литературных салонов начала ХХ века в ресторане Sixty Four. В программе: антология актерского рассказа от петербургских артистов (10 февраля); поэтическое кабаре в стиле состязания поэтов, где главным призом будут тапочки Маяковского (17 февраля), песни западных славян — открытая репетиция спектакля по поэтическому циклу А.С. Пушкина (24 февраля); чтения произведений Хармса, Введенского, Заболоцкого лауреатом Золотой маски Борисом Павловичем и актером Павлом Михайловым (2 марта).
Шеф-повар Олеся Дробот представит свою гастрономическую интерпретацию программы салона.
наб. Мойки, 64
Сезон в Giallo
Идти в итальянское необистро следует не только за коктейлем в интерьерах с духом миланских галерей и винилом, но и за сезонным обновлением от шеф-повара Алексея Трофимова. Берем салат с брезаолой, хурмой и козьим сыром, минестроне с говядиной, песто и пекорино или утиную ножку с айвой.
ул. Восстания, 16
Popcorn market в «Севкабель Порту»
В этот уикэнд в «Севкабель Порту» пройдет маркет, на котором помимо совершения импульсивных и не очень покупок можно поучаствовать в мастер-классе по ораторскому мастерству, послушать лекцию о мужской моде, попробовать северо-западный сидр, токпокки, бургер с ананасом или норвежскую вафлю.
Кожевенная линия, 40
Forest Hill
До 28 февраля в ресторане Forest Hill можно сделать доброе дело всего лишь заказав себе суп. Все средства от продажи «Северного рамена» уйдут подопечным благотворительного фонда «свет.дети». Керамические молочники, в которых подают блюдо, сделаны детьми школы «Сверх Новая» в гончарной мастерской.
Людмилы Кедриной, 2
День рождения бара Imbibe
11 февраля команда легендарного коктейльного бара Imbibe отпразднует 8 лет, вернув в меню главные хиты прошлых лет: трибьют Пэрис Хилтон — Five Stars на джине и маракуйе, переливающийся золотом и украшенный сахарной ватой или тропический Bruce Lee из рома на листьях лайма, кокоса и лемонграсса, который подавался в коробочке от китайской лапши.
Жуковского, 6
Бранч в «На Вина!»
Воскресный бранч с холодцом, селедкой и котлетой с пюре на «Складе» пройдет 12 февраля с 15 часов. Вина будут продавать по спешл прайсу — от 799 руб. за бутылку.
Инструментальная, 3В
14 февраля
KUZNYAHOUSE
Устроят лотерею, в качестве призов которой депозит на 15000 руб., два билета на любой винный сет в pop-up Hidden The Wine Train, два билета с открытой датой на новый сезон Cruise. Команда подготовила особую валентинку: хрустящий французский багет, выпекаемый в форме сердца.
наб. Адмиралтейского канала, 2 лит М
Memo
Турецкие лепешки пиде в форме сердца.
Малая Морская, 23
Commons
С 14 по 17 февраля будет действовать сет для разбитых сердец с одиноким жирным равиоли, бургером BBQ и кофейным парфе с фисташками.
наб. канала Грибоедова, 39
«Мечтатели»
Ярко-розовый хумус из свеклы с хрустящими чипсами из топинамбура, батата и свеклы. К этому блюду предусмотрено винное сопровождение в виде бокала вина из Роны с очень ягодной, пряной, несколько землистой ароматикой. Вторая гастропара на вечер — трюфельная конфета из темного шоколада с чили-перцем и пудрой из клюквой и 100% блауфранкиш с нотами северных ягод во вкусе.
наб. Фонтанки, 11
Charlie
Шеф Юрий Манчук подготовил птичье молоко в глазури со свежей малиной и золотом. В пару – коктейль с клубникой, земляничным аперитивом, розовым вином и малиной.
наб. канала Грибоедова, 54
Salone pasta&bar
Трибьют одному из самых романтичных мультфильмов в истории — «Леди и бродяга». В ресторане приготовят spaghetti con polpette — ту самую пасту, которую герои делили на свидании. Подавать ее будут по всем канонам: итальянский ресторан, живая музыка, свечи, одна тарелка на двоих. Также будет спешл-коктейль и вино, которое только в этот день разольют по бокалам.
наб. Фонтанки, 30
Nordic
Шеф-повар Игорь Васильев создал меню из 5 курсов блюд – каждый вдохновлен историей любви в произведениях известных художников, композиторов, писателей и скульпторов скандинавских стран. В начале вечера всем гостям нальют эликсир, который будет переливаться, бурлить и шипеть в лабораторных сосудах, пробирках и колбах. В меню: фуа-гра с сотерном в виде сердца, синие конфеты с черной смородиной, лангустины с помело и красными апельсинами, которые будут украшены цветами и «музицирующими ангелами» из теста фило и др.
Пулковское ш., 107
«Ферма Бенуа»
В дровяной печи сделают пиццу в форме сердца с розовыми томатами и сыром страчателла.
Тихорецкий пр., 17
Saro
Плато из морепродуктов на двоих со свежим тунцом, японскими устрицами, сладкими аргентинскими креветками и морскими ежами с двумя соусами: итальянским винкотто со свежим чили и азиатским с соком лайма и листьями шисо. Бонус: магнум розового шампанского по бокалам.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Рестораны Арама Мнацаканова
Целый месяц с 14 февраля по 14 марта будут смешивать ромашковый спритц, в меню появятся те самые воздушные булочки маритоццо со взбитыми сливками и клубникой и новые домашние шоколадные конфеты с начинкой из вишни, коньяка и миндальной пасты, а любимую пиццу пиццайоло сделают в форме сердца.
R14 и Probka на Добролюбова
Fresa’s Group
Уже с 10 февраля в ресторанах Антонио Фреза начнут праздновать любовь под праздничное меню коктейлей (горечавка и полынь, апельсин и клюква!).
14 февраля в Sea, Signora будет играть диджей, в Saviv — пианино, живая музыка в Marso Polo, а во Fresa’s — свечи и живые цветы.
Lou Lou
Музыкальная программа французского джаза от Эми Питерс и красивый десерт: красный бархат с соусом из малины, алоэ и белого шоколада, приправленный романтическими предсказаниями. В Secret Bar — вечерняя программа в стиле музыкального Love Collection и коктейли.
Вязовая, 8
Mercado del Sol
Eгощает возлюбленных парными коктейлями и земляничным сердцем на десерт.
Белинского, 5
«Ателье tapas&bar»
Пара устриц с разными дрессингами: кокос с зеленым чили и маракуйей для него и терияки с лаймом и красной икрой для нее.
Лахтинская, 8
«Футура»
Шеф бистро Рома Клюквин приготовит сет-ужин из семи курсов (бульон-даши из копченой скумбрии, тартар из форели с солеными лимонами, запеченный с маслом нуазет судак и много еще чего!), а команда Avgvst позаботится о том, чтобы каждое свидание прошло за увлеченной беседой, и привезут карточные игры-беседы, чтобы по очереди отвечать на вопросы и лучше узнавать друг друга.
наб. Pеки Карповки, 5
Faces cafe
Меню с устрицей с тартаром из манго, крудо из сибаса, гребешками с цветной капустой, филе миньон и шоколадными сферами. В сет входит два бокала Шампани.
Морской пр., 29
Blackbox.dealer
Новая доставка роллов с камчатским крабом, сусальным золотом (!), качественным тунцом блюфин, мурманским лососем, а вместо майонеза — соусы манго, чили, унаги и том ям, которые варят сами.
EGGSELLENT
Боксы со всем необходимым для романтического завтрака. Внутри ингредиенты для приготовления горячего тоста с черничным вареньем и камамбером, два пакетика дрип-кофе и инструкция, чтобы все получилось.
Василеостровский рынок
«В Чаще»
Набор, в который входит столик в форме сердца и бутылка вина на выбор: тосканское красное или чилийское белое. К нему подобрали сет закусок — гриссини, оливки, нарезку итальянских сыров, мяса и два вида эклеров — сладкие и с пате из печени цыпленка. На десерт в сет включили две порции фирменного медовика.
ул. Людмилы Кедриной, 20
VOKZAL 1853
- Pizzeria by Bontempi предлагает всем влюбленным сет Amore из 2 коктейлей и десерта (на фото);
- Bazar street food сделают скидку 50% при поцелуе влюбленных;
- «Годзи» при любом заказе для пар дадут 2 порции мягкого мороженого с сердечками в подарок;
- «ЧПХ» при любом заказе художница будет рисовать портрет влюбленной пары в подарок к заказу.
- и много чего еще.
Grecco
Сет (тартар из креветки с сорбетом юдзу и черной икрой, прошутто и др.) подают с бокалом игристого в качестве комплимента.
Рыбацкая ул., 2
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