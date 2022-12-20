Счастливой Хануки! Как попасть в ресторан при Большой хоральной синагоге и что в нем пробовать

С 18 до 26 декабря отмечается еврейский праздник света — Ханука. «Собака.ru» попросила Елену Куликову, основательницу гастрономического проекта «Нарочито просто» с дегустациями и тематическими ужинами в местах, куда не попасть просто так (от буддистского Дацана до Соборной мечети!), рассказать как пройти в синагогу и ресторан на закрытой территории, почему в кошерном том яме не найти креветок и какое молоко там подают к кофе.
Елена Куликова, основательница проекта «Нарочито просто»
Не сразу догадаешься, что за красивой оградой на углу Лермонтовского и Декабристов прячется Большая хоральная синагога. Еще сложнее понять, что можно спокойно пройти через пункт охраны и турникет и попасть в кошерный еврейский ресторан.
Фалафель
«Лехаим» – не единственный кошерный ресторан в Петербурге, но единственный некоммерческий, который отправляет всю выручку на нужды еврейской общины. Он находится в здании синагоги на цокольном этаже, и чтобы его найти, нужно сразу после турникета обойти здание с левой стороны, пройти мимо реплики Стены Плача и найти дверь с названием заведения. В переводе с иврита оно переводится «за жизнь!», что и правда передает отношение евреев к еде, застольям, вину и их значимости в культуре и повседневной жизни.
Сюда не стоит идти за суперсовременным интерьером, вышколенным сервисом и гастрономическими экспериментами. Это классический ресторан с понятной добротной кухней. Меню достаточно эклектичное, так что шансы найти что-то на свой вкус высоки. Оливье спокойно соседствует с запеченной дорадо, а тыквенный крем-суп с том ямом. Но раз уж пойдете в кошерное заведение, стоит обратить внимание на традиционные блюда ашкеназской еврейской кухни: гефилте фиш (фаршированная рыба), форшмак, латкес и штрудель. Есть и популяризированные модными заведениями шакшука, фалафель, хумус и даже шварма с курицей.
Для наших ужинов «Нарочито просто» готовят некоторые блюда, которых нет в меню. Например, цимес, про который наверняка слышал каждый в известной присказке. Как правило, это десерт из моркови и сухофруктов, томленных с медом, но иногда его подают как гарнир к мясу. В еврейской кухне он считается символом самого лучшего, сладкого и хорошего.
Бывают блюда, которые появляются в меню только на праздники. Все восемь дней Хануки в «Лехаиме» готовят традиционные пончики суфганийот с ягодным джемом и сладкой глазурью. И, если уж пойдете в ресторан в эти дни, то обязательно попробуйте латкес – картофельные оладьи, близкие родственники знакомых нам драников, которые здесь подают с томатным соусом.
Давайте коротко разберем, что же такое кашрут. Это большой свод правил жизни праведного еврея, который касается всех сфер жизни, но вот некоторые факты о кошерной еде:
- нельзя смешивать мясное и молочное. Ресторан «Лехаим» — мясной, поэтому блюд с молочкой там не найдете, а к кофе предлагается только растительное молоко;
- мясо должно быть только от млекопитающих жвачных парнокопытных животных. Евреи не едят свинину не потому что она «грязнее» других животных, а потому что свинья не пережевывает жвачку. И верблюда, к примеру, есть тоже нельзя — у него копыта не раздвоены;
- к водным жителям есть два основных требования: наличие плавников и чешуи. То есть сома и осетра, например, есть нельзя. И даже осетровая черная икра некошерна, а вот красная икра лососевых вполне приемлема. Так как у всех морских гадов вроде мидий и креветок нет ни плавников, ни чешуи, они также запрещены в пищу;
Список можно продолжать и дальше, и по каждому пункту возникает вопрос «но почему?» Ответ один и ультимативный – потому что так написано в Торе, священной для евреев книге.
Венчальный зал
После знакомства с кашрутом и еврейской кухней идем гулять по синагоге: в Большой и Венчальный залы, а также Малую синагогу. В последние две локации попасть можно только с экскурсиями, где рассказывают о строительстве здания, танцах на еврейских свадьбах, шаббате, вине, быте и миллионе других вещей. В итоге получается мини-путешествие с погружением в среду.
Самостоятельно же можно пройти только в Большой зал, в ресторан и в лавочку с еврейской едой «Кошер». Находим ее в левом углу внутреннего двора и отовариваемся халой, хумусом или баночкой тахины. Главное – четко сказать охране куда именно вы идете и спокойно реагировать на просьбу открыть рюкзак или сумку. И учитывайте особый режим работы ресторана, в котором соблюдается шаббат: в пятницу работает только с 10.00 до 13.00, а в субботу – всегда закрыт.
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