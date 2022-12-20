Счастливой Хануки! Как попасть в ресторан при Большой хоральной синагоге и что в нем пробовать

«Лехаим» – не единственный кошерный ресторан в Петербурге, но единственный некоммерческий, который отправляет всю выручку на нужды еврейской общины. Он находится в здании синагоги на цокольном этаже, и чтобы его найти, нужно сразу после турникета обойти здание с левой стороны, пройти мимо реплики Стены Плача и найти дверь с названием заведения. В переводе с иврита оно переводится «за жизнь!», что и правда передает отношение евреев к еде, застольям, вину и их значимости в культуре и повседневной жизни.

Сюда не стоит идти за суперсовременным интерьером, вышколенным сервисом и гастрономическими экспериментами. Это классический ресторан с понятной добротной кухней. Меню достаточно эклектичное, так что шансы найти что-то на свой вкус высоки. Оливье спокойно соседствует с запеченной дорадо, а тыквенный крем-суп с том ямом. Но раз уж пойдете в кошерное заведение, стоит обратить внимание на традиционные блюда ашкеназской еврейской кухни: гефилте фиш (фаршированная рыба), форшмак, латкес и штрудель. Есть и популяризированные модными заведениями шакшука, фалафель, хумус и даже шварма с курицей.