Безлимитный суши-буфет и гастрономия регионов: ресторанный дайджест

В каком ресторане попробовать блюда регионов России, как попасть на дегустацию «пушкинского» сидра и где в придачу к гедза выдают шоты? Рассказываем о самых волнующих новостях в общепите Петербурга!
«Гастрономия регионов» от ресторанов UVA и Commons
Если съездить на Камчатку или в Якутию очень хочется, но пока — никак, то найти время с 11 до 18 декабря и заглянуть в Uva точно получится. Там шеф Никита Сечин и шеф ресторана Commons Александр Галуза разработали специальное меню, в котором каждое блюдо отвечает за отдельный регион и характерный для него продукт. Представлять Карелию, Камчатку и Краснодарский край будут сашими из сига с огуречной водой и памело, тако из арбузной редьки с камчатским крабом и айоли из черного чеснока, а также страчателла с фейхоа, хурмой и вяленым гусем.
ул. Социалистическая, д.21
Сезонный сет в кафе «Мечтатели»
Лекарство от любой хтони давно придумано и найти его можно на Фонтанке. В кафе «Мечтатели» обновили сет — самый сезонный в городе! Шесть курсов, задуманных шеф-поваром Виталием Папп теплыми и согревающими и собранных из корнеплодов, белого вина, медовой хурмы и плотных соусов. А в пару — бокал легкой фруктовой шампани от дома Salmon.
наб. Фонтанки, 11
Субботний суши-буфет в Takeru
Азиатский аттракцион щедрости — это когда в рамен-баре Takeru во дворе Василеостровского рынка запускают безлимитный суши-буфет. Приходите 10 декабря (с 15:00 до 19:00), платите 990 рублей и берете столько роллов, сколько душа просит — будут и с тунцом, и с лососем, и с тигровой креветкой в темпуре.
Большой пр. ВО, 16
Пушкин и сидры в ресторане «Вход с улицы»
В ресторане транзитного трудоустройства 13 декабря сидродельня «Заповедник» проведет дегустацию. Команда привезет занимательный сидр — о Пушкине (проект работает прямо в Пушкинских горах, где бродил поэт) с морошкой, а Алина Бодрова, филолог, научный сотрудник Пушкинского дома и гость подкаста «Я бы выпил!» расскажет о вынужденной изоляции Александра Сергеевича, его бытовой части жизни и как внелитературный опыт отразился на его текстах.
Гражданская ул., 13-15
Предновогодний ужин с шеф-поваром Романом Киселевым в Goose Goose
Чтобы хорошо встретить Новый год, надо его с толком отрепетировать. Сделать это можно 15 декабря в Goose Goose на ужине, который будет готовить шеф-вундеркинд Рома Киселев, работавший в «мишленовских» ресторанах Франции и Скандинавии. Нас ждут 5 курсов — шоколадный ганаш с еловыми шишками, тартар из говядины с осетровой икрой и кедровыми сливками прямиком из Сибири, утиная ножка с кремом из тыквы, соусом из трех видов перца и пекорино.
Б. Конюшенная ул., 27
Ужин с шампанскими винами в Charlie
Всем шампанского! 16 декабря встречаемся в Charlie на ужин-коллаборацию с виноторговой компанией À La Volée с внушительной подборкой редких производителей. В программе 6 вин от Жульена Преля и гастрономические пары к ним от шефа Юрия Манчука. Будут гребешки с топлеными сливками, тартар из оленины с черной икрой, мусс из белых грибов и белого шоколада и много чего еще.
наб. канала Грибоедова, 54
Гедза по четвергам в Ultramen
Каждый четверг в Ultramen сервируют гедза-сет. Азиатские пельмени выбираете из двух вариантов: с курицей или с говядиной, а к ним в придачу получаете шоты c ромом, миндалем, апельсином, клюквой и игристым вином. И так целый день!
наб. Фонтанки, 59
Forest Hill
Каждые выходные декабря в загородном ресторане устраивают превью праздничных блюд, которых нет в основном меню, но заказать к новогоднему столу их будет можно. 10 и 11 декабря шеф Филипп Ваганов на открытой кухне приготовит румяную копченую утку с яблоками, а на следующий уикенд — судак горячего копчения.
Людмилы Кедриной, 2
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