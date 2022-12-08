Безлимитный суши-буфет и гастрономия регионов: ресторанный дайджест

«Гастрономия регионов» от ресторанов UVA и Commons

Если съездить на Камчатку или в Якутию очень хочется, но пока — никак, то найти время с 11 до 18 декабря и заглянуть в Uva точно получится. Там шеф Никита Сечин и шеф ресторана Commons Александр Галуза разработали специальное меню, в котором каждое блюдо отвечает за отдельный регион и характерный для него продукт. Представлять Карелию, Камчатку и Краснодарский край будут сашими из сига с огуречной водой и памело, тако из арбузной редьки с камчатским крабом и айоли из черного чеснока, а также страчателла с фейхоа, хурмой и вяленым гусем.

ул. Социалистическая, д.21