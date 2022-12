Гастроли Sangre Fresca, ананас с кимчи и рамен с мозговой косточкой: ресторанный дайджест

Шоу «Космос»

6 декабря отправляемся на фуршет в честь премьеры аудиовизуального шоу «Космос» на «Газпром Арене». Отдельного внимания заслуживает плейлист, состоящий из музыкальных хитов, связанных с путешествиями по Вселенной — это саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим шедеврам кинофантастики, а также легендарные песни — от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры.

Футбольная ал., 1