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Гастроли Sangre Fresca, ананас с кимчи и рамен с мозговой косточкой: ресторанный дайджест

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В очередном листинге гастрособытий собрали самые интересные новости мира петербургского общепита: устрицы по 120 рублей, самая острая настойка и гастроли московского ресторана от El Copitas Bar и шефа Глена Баллиса. 

Ананасы с кимчи в рюмочной «Хоровод»

3 и 4 декабря в неорюмочную с гастролями едет рамен-суши-бар Takeru. «Хоровод» подглядел в меню последних закуску – ананасы с кимчи – и сделал одноименную настойку. А к ней — сет от шефа Владимира Конюхова: маринованное яйцо, битые огурцы и те самые ананасы. 

Некрасова, 58

Margarita Weekend

В азиатском ресторане Self Edge Japanese 3 и 4 декабря будут чествовать Маргариту и тако (все потому что в гости приезжает Juan Cantina Española!). Будут готовить классику на основе текилы, дымную вариацию на мескале, твист с трюфелем и лемонграссом и островатую вариацию с халапеньо и свежей кинзой. На закуску — тортильи, начиненные то креветками с гуакамоле, то крабом с манго или телячьей щекой с кремом из батата. Старт в 17 часов.

Радищева, 34

Рамен с мозговой косточкой

Декабрьский маст трай — согревающий мясной коллаб азиатского Kazoku и миттерии Chuck. Парни приготовили чумовые рамены — на говяжьем бульоне, с мозговой косточкой и копченым фланком или на свином бульоне и ребром.

​Кирочная, 8а

Реконструкция Mouse House

Семейный клуб и ресторан претерпел масштабную реконструкцию: теперь общая площадь составляет 3800 кв. метров, появились новая игровая и бьюти-зона, а также отдельный зал для кулинарных мастер-классов от бренд-шефа Александра Ишова. Для детей здесь предусмотрен целый парк развлечений с игровыми автоматами, аттракционами, батутами и планетарием, а для взрослых — ресторан с видом на Неву.

Академика Павлова, 5B

Яна Давыдова

Устричный спас в Oy! Bar

Команда #perfectbarsteam продолжает доказывать, что устрицы — вполне себе доступный стритфуд и по четвергам отпускает отечественных моллюсков по 120 рублей за штуку.  

Ломоносова, 3

Открытый лекторий от Московского рынка и школы Masters 

Школа Masters подготовила цикл открытых лекций об искусстве, кино, архитектуре и дизайне, которые будут проходить каждый четверг до конца декабря. К примеру 8 числа театровед Олеся Пушкина расскажет о главных чертах современного театра, действия которого выходят за пределы зала, а 15-го специалист по истории текстильного дизайна Тамара Карюк выступит на тему «Советский дизайн 20–х гг: образы, текстиль, керамика». Вход свободный по предварительной регистрации.

Решетникова, 12

Sangre Fresca в Петербурге

В среду 7 декабря у петербуржцев появится возможность познакомиться с московским проектом от команды El Copitas Bar и шефа Глена Баллиса — мексиканским рестораном Sangre Fresca. На аперитив у фонтана с негрони в Tagliatella Caffe приедет шеф Марко Феррейра с фирменными закусками. 

Литейный пр., 61

Самая острая настойка

Чтобы прокатиться на адском гастрономическом аттракционе отправляйтесь в новую рюмочную «Каморка» и пробуйте настойку на каролине рипер — сорт чили в 2013 году занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире.

Некрасова, 22

Шоу «Космос»

6 декабря отправляемся на фуршет в честь премьеры аудиовизуального шоу «Космос» на «Газпром Арене». Отдельного внимания заслуживает плейлист, состоящий из музыкальных хитов, связанных с путешествиями по Вселенной — это саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим шедеврам кинофантастики, а также легендарные песни — от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры.

Футбольная ал., 1

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