Гастроли Sangre Fresca, ананас с кимчи и рамен с мозговой косточкой: ресторанный дайджест

Margarita Weekend

В азиатском ресторане Self Edge Japanese 3 и 4 декабря будут чествовать Маргариту и тако (все потому что в гости приезжает Juan Cantina Española!). Будут готовить классику на основе текилы, дымную вариацию на мескале, твист с трюфелем и лемонграссом и островатую вариацию с халапеньо и свежей кинзой. На закуску — тортильи, начиненные то креветками с гуакамоле, то крабом с манго или телячьей щекой с кремом из батата. Старт в 17 часов.

Радищева, 34