Чемпион мира по суши, бар при магазине и еда в кинотеатре: ресторанный дайджест

Ужины, мастер-классы и новые места: куда идти, что есть и где пить в ближайшую неделю рассказываем в нашей гастрономической подборке!
Владимир Пак в Sintoho
Чемпион мира по суши (и обладатель звезды Michelin) шеф-повар Владимир Пак целых три дня будет гостить в азиатском ресторане и баре Sintoho: 18, 19 и 20 ноября. Готовимся перенимать опыт приготовления японских суши Edomae и гастрономии Omakase (в переводе с японского «полагаюсь на вас», то есть гость оставляет выбор продуктов и блюд за шеф-поваром).
Вознесенский пр., 1
Ресторан в кинотеатре
Традицию воскресного похода в кинотеатр теперь можно качественно проапдейтить. В обновленном кинотеатре «Мираж» на Большом проспекте сейчас показывают фантастический боевик «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном и «Черная Пантера: Ваканда навеки» от Marvel, а из их собственного ресторана Mkitchen прямо в стильный зал (авторы DA Bureau) можно заказать все: от гедза до курицы по-пекински. Яблочный мартини тоже принесут прямо в руки!
Большой проспект П.С., 35А
Яйцо по-шотландски в Animals
Выделите день на бранч выходного дня в Animals, где команда традиционно поменяла меню. В ноябре советуем пирожки в стиле самса с тыквой и тремя видами сыра и утиное яйцо по-шотландски — внизу фарш из говядины и утки, а сверху крамбл из хлеба с беконом.
Некрасова, 60
Коктейли в новом ресторане и баре «Наследники»
Вместо шашлычной «Каток и скрипка» теперь работает ресторан «Наследники», в концепцию которого заложили современную русскую кухню, экспериментальный бар и культурные события. Коктейли-наливки разработал бартендер Артур Фролов (создатель сухого кваса Dikiy). Их можно пить тремя способами: в чистом виде (шот), из рокса со льдом (лонг) или в миксе с игристым (спритц), а подаются они вместе с пищевым парфюмом из трав, цветов или специй. На закуску — хлеб с красной икрой, рисовые шарики с сыром и трюфелем, ростбиф с яблочным повидлом.
Каменноостровский пр., 11
Бар при магазине Zielinski & Rozen
Если в планах у вас совместить приятное с полезным, то отправляйтесь на Херсонскую улицу. При ароматном магазине косметики Zielinski & Rozen на Петроградской работает бар, в который теперь можно зайти на бокал. Тестируем невесомое крем-масло с черным перцем и нероли, запиваем цвайгельтом или тибетской ромашкой.
Херсонская, 43/12
Бакаляу в ресторане Flor
Дегустационный сет со средиземноморским флером отдают всего за 1690 руб. Уже комплиментом отправят в нокаут своим фирменным тартином на закваске, а затем вынесут бакаляу с треской, гребешки с кимчи и домашний ростбиф из пиканьи с кремом тоннато.
Рубинштейна, 14
Осень в Nordic
Сезонный сет из 8 курсов снова навеян скандинавским понятием «Хюгге». Осенние ингредиенты встречаются в каждом блюде, будь то морской черт с кремом из топинамбура, каштановый суп с камчатским крабом или облепиховая панна-котта в форме тыквы. Любой перемене подыгрывает хитроумный напиток, в составе которого может встретиться копченый ликер из смолы, настойка на трюфеле или каштановое пюре.
Пулковское ш., 107
Грузинский мастер-класс от шеф-повара Маруси
Повод выбраться за город! 20 ноября, вооружившись грузинскими специями и чачей, в кулинарную студию «В Чаще» приедет бренд-шеф ресторанов «Миндаль» Марина Наумова. Научит гостей готовить пхали, говядину по-мегрельски, два традиционных хачапури: по-гурийски в форме полумесяца с отварным яйцом, «лодочку» по-аджарски и много чего еще.
ул. Людмилы Кедриной, 1
Гастроли шефа Екатерины Алехиной в NOK
С 25 по 27 ноября в отеле «Гамма» устроят гастрономический уикэнд. В первый вечер в ресторане NOK будет готовить Екатерина Алехина, гастробистро Biologie которой в 2021 году отметил гид Michelin целой звездой. Шеф будет пропагандировать бережное отношение к природе, zero waste, сезонность и локальность с помощью спешл-меню из черного винегрета, форшмака, бефстроганова из моркови и супа «пшеная каша с тыквой». А с 26 по 27 ноября вас встретят блюдами от ведущих шеф-поваров Петербурга. Хумус из зеленой чечевицы от мастера ферментации Никиты Голубева, копченая свиная лопатка от мясников Ромы Редмана и Петра Мищенкова, булочки от шеф-пекаря Zoe Максима Бабича.
набережная Обводного канала, 130
Blackout dinner в траттории Marso Polo
24 ноября итальянец Антонио Фреза и его коллеги — шеф и ресторатор Глен Баллис (Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar) и Том Халпин (московские 15 Kitchen+Bar, Maya, Layerz Bakery) — устроят ужин при свечах. Живая музыка, жар тосканского гриля секретное сет-меню и винное сопровождение — все это за 5000 руб. (количество мест ограниченно, бронируйте заранее).
наб. канала Грибоедова, 2В
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