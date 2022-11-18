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Что Где Есть

Чемпион мира по суши, бар при магазине и еда в кинотеатре: ресторанный дайджест

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Ужины, мастер-классы и новые места: куда идти, что есть и где пить в ближайшую неделю рассказываем в нашей гастрономической подборке!

Владимир Пак в Sintoho

Чемпион мира по суши (и обладатель звезды Michelin) шеф-повар Владимир Пак целых три дня будет гостить в азиатском ресторане и баре Sintoho: 18, 19 и 20 ноября. Готовимся перенимать опыт приготовления японских суши Edomae и гастрономии Omakase (в переводе с японского «полагаюсь на вас», то есть гость оставляет выбор продуктов и блюд за шеф-поваром). 

Вознесенский пр., 1

Ресторан в кинотеатре

Традицию воскресного похода в кинотеатр теперь можно качественно проапдейтить. В обновленном кинотеатре «Мираж» на Большом проспекте сейчас показывают фантастический боевик «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном и «Черная Пантера: Ваканда навеки» от Marvel, а из их собственного ресторана Mkitchen прямо в стильный зал (авторы DA Bureau) можно заказать все: от гедза до курицы по-пекински. Яблочный мартини тоже принесут прямо в руки!

Большой проспект П.С., 35А

Яйцо по-шотландски в Animals

Выделите день на бранч выходного дня в Animals, где команда традиционно поменяла меню. В ноябре советуем пирожки в стиле самса с тыквой и тремя видами сыра и утиное яйцо по-шотландски — внизу фарш из говядины и утки, а сверху крамбл из хлеба с беконом.

Некрасова, 60

Коктейли в новом ресторане и баре «Наследники»

Вместо шашлычной «Каток и скрипка» теперь работает ресторан «Наследники», в концепцию которого заложили современную русскую кухню, экспериментальный бар и культурные события. Коктейли-наливки разработал бартендер Артур Фролов (создатель сухого кваса Dikiy). Их можно пить тремя способами: в чистом виде (шот), из рокса со льдом (лонг) или в миксе с игристым (спритц), а подаются они вместе с пищевым парфюмом из трав, цветов или специй. На закуску — хлеб с красной икрой, рисовые шарики с сыром и трюфелем, ростбиф с яблочным повидлом.

Каменноостровский пр., 11

Бар при магазине Zielinski & Rozen

Если в планах у вас совместить приятное с полезным, то отправляйтесь на Херсонскую улицу. При ароматном магазине косметики Zielinski & Rozen на Петроградской работает бар, в который теперь можно зайти на бокал. Тестируем невесомое крем-масло с черным перцем и нероли,  запиваем цвайгельтом или тибетской ромашкой. 

Херсонская, 43/12

Бакаляу в ресторане Flor

Дегустационный сет со средиземноморским флером отдают всего за 1690 руб. Уже комплиментом отправят в нокаут своим фирменным тартином на закваске, а затем вынесут бакаляу с треской, гребешки с кимчи и домашний ростбиф из пиканьи с кремом тоннато.

Рубинштейна, 14

Осень в Nordic

Сезонный сет из 8 курсов снова навеян скандинавским понятием «Хюгге». Осенние ингредиенты встречаются в каждом блюде, будь то морской черт с кремом из топинамбура, каштановый суп с камчатским крабом или облепиховая панна-котта в форме тыквы. Любой перемене подыгрывает хитроумный напиток, в составе которого может встретиться копченый ликер из смолы, настойка на трюфеле или каштановое пюре.

Пулковское ш., 107

Грузинский мастер-класс от шеф-повара Маруси

Повод выбраться за город! 20 ноября, вооружившись грузинскими специями и чачей, в кулинарную студию «В Чаще» приедет бренд-шеф ресторанов «Миндаль» Марина Наумова. Научит гостей готовить пхали, говядину по-мегрельски, два традиционных хачапури: по-гурийски в форме полумесяца с отварным яйцом, «лодочку» по-аджарски и много чего еще.

ул. Людмилы Кедриной, 1

Гастроли шефа Екатерины Алехиной в NOK

С 25 по 27 ноября в отеле «Гамма» устроят гастрономический уикэнд. В первый вечер в ресторане NOK будет готовить Екатерина Алехина, гастробистро Biologie которой в 2021 году отметил гид Michelin целой звездой. Шеф будет пропагандировать бережное  отношение к природе, zero waste, сезонность и локальность с помощью спешл-меню из черного винегрета, форшмака, бефстроганова из моркови и супа «пшеная каша с тыквой». А с 26 по 27 ноября вас встретят блюдами от ведущих шеф-поваров Петербурга. Хумус из зеленой чечевицы от мастера ферментации Никиты Голубева, копченая свиная лопатка от мясников Ромы Редмана и Петра Мищенкова, булочки от шеф-пекаря Zoe Максима Бабича.

набережная Обводного канала, 130

Blackout dinner в траттории Marso Polo

24 ноября итальянец Антонио Фреза и его коллеги — шеф и ресторатор Глен Баллис (Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar) и Том Халпин (московские 15 Kitchen+Bar, Maya, Layerz Bakery) — устроят ужин при свечах. Живая музыка, жар тосканского гриля секретное сет-меню и винное сопровождение — все это за 5000 руб. (количество мест ограниченно, бронируйте заранее).

наб. канала Грибоедова, 2В

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