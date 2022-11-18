Чемпион мира по суши, бар при магазине и еда в кинотеатре: ресторанный дайджест

Гастроли шефа Екатерины Алехиной в NOK

С 25 по 27 ноября в отеле «Гамма» устроят гастрономический уикэнд. В первый вечер в ресторане NOK будет готовить Екатерина Алехина, гастробистро Biologie которой в 2021 году отметил гид Michelin целой звездой. Шеф будет пропагандировать бережное отношение к природе, zero waste, сезонность и локальность с помощью спешл-меню из черного винегрета, форшмака, бефстроганова из моркови и супа «пшеная каша с тыквой». А с 26 по 27 ноября вас встретят блюдами от ведущих шеф-поваров Петербурга. Хумус из зеленой чечевицы от мастера ферментации Никиты Голубева, копченая свиная лопатка от мясников Ромы Редмана и Петра Мищенкова, булочки от шеф-пекаря Zoe Максима Бабича.

набережная Обводного канала, 130