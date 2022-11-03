Безлимитные азиатские пельмени, испанский бизнес-ланч и дачный Chef’s Table: ресторанный дайджест

В очередном выпуске новостей общепита рассказываем о самых интересных завтраках и бранчах (а еще о гастролях бара, первого из российских попавшего в рейтинг The World’s 50 Best Bars!).
2 года Forno Bravo Centrale
В это воскресенье (6 ноября) итальянский проект от Dreamteam отмечает день рождения праздничным бранчем. Шеф Василий Ратнер будет готовить печеные перцы рамиро со средиземноморской макрелью, равиоли с биском из ростовских раков, картофельные ньокки с трюфелем и камбалу из печи, которую видно из любого угла ресторана. Будьте внимательны! Именинный торт вынесут в 17 часов.
Белинского, 11
Гастроли City Space в ресторане NOK
Команда одного из лучших баров при отелях России — City Space под крышей Swissotel — приезжает в Петербург 5 и 6 ноября. Проект, первый из российских появившийся в рейтинге The World’s 50 Best Bars, проведет гостевую смену, а на следующий день шеф-повар NOK Александр Данилов накормит всех нас на бранче «Корзинка сморчков».
набережная Обводного канала, 130
Пельмени в The Big Time
Счастливые часы, которые мы заслужили! Вонтоны с бульоном, равиоли и обжаренные во фритюре тайские рангуны в неограниченном количестве за 550 руб. Работает по будням с 14:00 до 17:00.
Белинского, 9
Обеды в Juan Cantina Espanola
«Хуан» стали амбассадорами мема «какой бизнес — такой и ланч» и раздают нарядные обеды по будням с 13 до 17. Каждый раз разный суп и основное блюдо, которое готовится в испанской угольной печи или на открытом огне ротационного гриля, и специально подобранный бокал вина — сиеста is coming.
Восстания, 45
Новый шеф в Lou Lou
Бренд-шефом профранцузского ресторана стал Леонид Иванов, знакомый нам по проектам Grecco и Mercado del Sol (и «Прорыв года среди шеф-поваров» по версии премии «Что где есть в Петербурге» — 2021) и сразу провернул масштабные обновления. Теперь здесь и сезонные блюда с французской классикой, и новые завтраки с хитами одноименного проекта в Москве. Рекомендуем отправиться туда в предстоящий уикенд и попробовать редкое сочетание фуа-гра и гребешка.
Вязовая ул., 8
Hvoy
4-6 ноября встречаемся на дачном Chef’s Table в панорамной беседке при отеле We Lodge. Там будет работать спешл-меню (каждый день с 13 до 17). Румяные блины с красной икрой, разносолы, сливочную уху с черной треской, бифштекс с квашеной капустой и тушенку с бычьими хвостами хорошо сопровождать домашними настойками.
Медное озеро
Турецкий завтрак Meat_Coin Country Club
Завтрак в ближневосточном стиле с мезе, национальной турецкой выпечкой, сырами, закусками и видом на Финский залив в выходные дни с 10 до 13 сервируют на одного или на двоих (в каждый входят более 20 составляющих!).
Приморское шоссе, 466
Supramen
Среди японских лапшичных появились новые – нажористым раменом и окинавскими сэндвичами теперь кормится весь Центральный район. Интерьер под стать заглавным блюдам: стиль японских трактиров переносит прямиком в Токио.
Колокольная улица, 1; Полтавская 5/29
Итальянские бранчи в Mio
6 ноября стартует серия бранчей Mia Domenica, которые будут посвящены гастроитальянской географии — стартуют с Эмилии-Романьи. С 13:00 до 17:00 в бистро будут печь традиционную пьядину c прошутто, рукколой и страчателлой, домашнюю мортаделлу из Болоньи подадут с трюфелем, а на горячее — лазанью болоньезе.
Казанская, 3
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