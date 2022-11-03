Безлимитные азиатские пельмени, испанский бизнес-ланч и дачный Chef’s Table: ресторанный дайджест

Новый шеф в Lou Lou

Бренд-шефом профранцузского ресторана стал Леонид Иванов, знакомый нам по проектам Grecco и Mercado del Sol (и «Прорыв года среди шеф-поваров» по версии премии «Что где есть в Петербурге» — 2021) и сразу провернул масштабные обновления. Теперь здесь и сезонные блюда с французской классикой, и новые завтраки с хитами одноименного проекта в Москве. Рекомендуем отправиться туда в предстоящий уикенд и попробовать редкое сочетание фуа-гра и гребешка.

Вязовая ул., 8