Еда и литература: 7 гастрономических книжных магазинов Петербурге

«Собака.ru» манифестирует: лучшее лекарство от любой хандры и хтони — книги, еда и бокал вина. Рассказываем в подборке, куда идти читать классиков и современников и непременно закусывать.
«Подписные издания»
Самый безапелляционный план на любой случай жизни — зайти в «Подписные», набрать охапку книжных новинок и охотиться за столиком у окна на втором этаже. Минуты мучительных ожиданий с лихвой компенсируют свежеиспеченные наркотические булочки, пшеничный хлеб с маслом и бокал (а может и не один) вина.
Литейный пр., 57
«Сообщество»
Абсолютно гениальная инициатива, реализованная в «Доме 12» в Новой Голландии. Сами себя атрибутируют как «городскую гостиную», а на деле — коворкинг, кино, читальный зал с видным листингом современной литературы и классики, который собран общими усилиями любимых команд (Individuum, «Порядок слов», «Сеанс», Университет ИТМО, «РОСФОТО», «Подписные издания» и др.). Есть места для работы, интернет, розетки, настольные игры, пинг-понг. При входе поставили автоматы с едой и напитками, но взять с собой кофе или съесть круассан можно в Cococo Bistro прямо за стенкой: билет за 150 руб. дает право находится в «Сообществе» весь день.
наб. Адмиралтейского канала, 2/4
K Gallery
При галерее, в собрании которой — частная коллекция русского и советского искусства, работает книжный, а также кофейня от маленькой, но гордой команды кафе Am Saint. Винтажные кресла, терапевтический вид на Фонтанку и Инженерный замок. Сырники, сэндвичи и печенья в меню обязательно сочетать со спешелти зерном.
наб. Фонтанки, 24
«Конец прекрасной эпохи»
Бар и книжная лавка c занятной коллекцией при музее Бродского. Кофе и чай отдают в очень красивом фарфоре, коктейли или виски — в винтажном хрустале будто из сервантов наших бабушек, а по выходным подают пирожные, каждый раз разные: канеле, баскский чизкейк, шарлотку или домашний пирог.
ул. Короленко, 14
«Щегол»
В этом году спешелти-кофейня, которая сама (и вопреки!) обжаривает зерно, появилась в дальнем зале «Буквоеда» на Невском. Ассортимент книжного ожидаемо велик, а выбор съестного ограничен сборным завтраком, французским омлетом, тостами и кукурузными оладьями. Каждые выходные подают сладкие спешл-блюда: то тыквенный чизкейк с карамельно-яблочной основой, сливовый или же ягодный пирог.
Невский пр., 46
«Перед прочтением сжечь»
Независимый книжный, в котором можно найти не только книги об искусстве, урбанистике, психологии, но и душеспасительную подборку винтажных журналов, легендарных иностранных изданий вроде «Нью-Йоркера» и комиксов. Здесь, среди набитых полок, не возбраняется и перекусить (по будням открыты с 8:30). Предлагают небольшое меню с сырниками, халуми на гриле и эклерами от Кирилла Виноградова из его культового кафе-мороженого «Вкусные штучки» на Петроградской. Дог-френдли проект поддерживает местных ремесленников, продавая их сувениры: маяки из дерева, выброшенного на берег Финского залива и высушенного нашим редким солнцем, расписанные фляжки и свечи. Бонус: купленные здесь книги можно обменять на купоны, а их — потратить.
Радищева, 17-19
«Книги и кофе»
Суперкомбо! В арт-пространстве, которое в 2007 году создал петербургский писатель Александр Житинский, а затем продал основателю «Буквоеда» Денису Котову, объединены кафе, книжный магазин и культурная площадка с лекциями и концертами. Меню первого полнится внушительным списком кофейных напитков и десертов, до 14 часов можно позавтракать со скидкой 20%, а каждый день с 12 до 16 сервируют сет-обеды.
Гагаринская ул., 20
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