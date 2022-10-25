Еда и литература: 7 гастрономических книжных магазинов Петербурге

«Перед прочтением сжечь»

Независимый книжный, в котором можно найти не только книги об искусстве, урбанистике, психологии, но и душеспасительную подборку винтажных журналов, легендарных иностранных изданий вроде «Нью-Йоркера» и комиксов. Здесь, среди набитых полок, не возбраняется и перекусить (по будням открыты с 8:30). Предлагают небольшое меню с сырниками, халуми на гриле и эклерами от Кирилла Виноградова из его культового кафе-мороженого «Вкусные штучки» на Петроградской. Дог-френдли проект поддерживает местных ремесленников, продавая их сувениры: маяки из дерева, выброшенного на берег Финского залива и высушенного нашим редким солнцем, расписанные фляжки и свечи. Бонус: купленные здесь книги можно обменять на купоны, а их — потратить.

Радищева, 17-19