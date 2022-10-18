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Что Где Есть

Завершается голосование премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

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Прием голосов за номинантов нашей ежегодной ресторанной премии завершится сегодня, 18 октября, в 23:59 по московскому времени. По итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. 

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии. Голосовать можно было каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

27 октября состоится церемония награждения победителей!

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» - бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

 

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

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