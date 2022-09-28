5 новых шеф-поваров Петербурга, о которых скоро буду говорить (да что там, уже!) все

Они прошли школы у лучших, а сейчас руководят кухней и открывают свои рестораны. Вот 5 героев-номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 в категории «Прорыв года среди шеф-поваров».
Иван Фролухин
Заслужить в Duo Band Дмитрия Блинова свой ресторан—это не прорыв, а выход в космос. А Frantsuza Bistrot, открытый под Фролухина, к тому же именной: шефа зовут Французом за то, что уехал за Аленом Дюкассом из MiX работать в Париж. Франкофилы ручаются: таких пате крут и рататуя, как у Ивана, не сыщешь и на Елисейских Полях.
Frantsuza Bistrot
Антонина Смирнова
Когда выпускница Колледжа кулинарного мастерства решила связать карьеру с азиатской кухней, то пошла ва-банк, а точнее, в отель Lotte проситься в ученики к мастеру Мунечика Бану. За 4 года стала его су-шефом и теперь заправляет в камерном японском ресторане Kiku Izakaya: разделывает тунца на суши и готовит по аутентичным рецептам окономияке и удон.
Kiku
Олег Перфилов
Выпускник французской школы Le Cordon Bleu работал с самим мэтром Пьером Гарнье, разогнался в ростовских «Гаврош» и Le Bistro, переехал в Петербург ради The Repa, а сейчас с гастродивой Аленой Мельниковой открыл Crevette. И теперь на Финском заливе есть настоящее парижское необистро! Пате, риеты, кордон блю — тотальное enchanté.
Crevette
Валерий Горинов
Потомственный шеф свои страницы семейного архива заполняет эффектно. Начинал в Il Grappolo и Grand Cru, стажировался в мишленовских Quique Dacosta и L'Ambroisie, а теперь есть и свои звезды — отеля Wawelberg, где в ресторане Minerals он готовит кухню северного модерна: нельму с крыжовником, оленя с рябиной и корюшку с кодзи.
Wawelberg
Мурад Бердиев
Шеф Мурад Бердиев, соратник брата Арслана в его хитовом Birch, к своему морскому ресторану Porto 19 шел всю жизнь—за сифуд взялся еще 19 лет назад в Porto Maltese. За 8 лет дорос там до су-шефа, Азию познавал в Buddha-Bar, Европу — в Schengen и на своей кухне объединил все это в яркое меню с осьминогом в минестроне и лососем в пирогах.
Porto 19
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
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