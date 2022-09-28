5 новых шеф-поваров Петербурга, о которых скоро буду говорить (да что там, уже!) все

Мурад Бердиев

Шеф Мурад Бердиев, соратник брата Арслана в его хитовом Birch, к своему морскому ресторану Porto 19 шел всю жизнь—за сифуд взялся еще 19 лет назад в Porto Maltese. За 8 лет дорос там до су-шефа, Азию познавал в Buddha-Bar, Европу — в Schengen и на своей кухне объединил все это в яркое меню с осьминогом в минестроне и лососем в пирогах.

Porto 19