Гастроли White Rabbit Family в Петербурге, открытие нового рынка и осенний пикник во дворе отеля: ресторанный дайджест

Цветочный завтрак в Hunt

22 сентября в 12:00 в ресторане Hunt дадут мастер-класс по групповой терапии, а если точнее — по флористике. Цветочная мастерская Plombir Flowers научит отличать розу Квиксэнд от пионовидной и собирать красивые букеты (их отдадут с собой!), а команда ресторана угостит завтраком с тремя блюдами на выбор: от крок-мадам и зеленой гречи до омлета с рикоттой и оладий из кабачка.

ул. Рубинштейна, 13