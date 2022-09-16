Гастроли White Rabbit Family в Петербурге, открытие нового рынка и осенний пикник во дворе отеля: ресторанный дайджест

Стендап и музыканты на открытии Московского рынка, походный (демократичный!) бранч в инклюзивном кафе и коктейльный театрализованный вечер в спикизи-баре. «Собака.ru» в ресторанном дайджесте собрала идеи, где есть и куда идти.
Открытие Московского рынка
17 сентября отправляемся на официальное открытие новейшего фудмаркета — у станции метро Электросила после глобальной реконструкции заработал рынок Московского района. Команда подготовила мощную программу: в 16 часов начнется паблик-ток с Сергеем Минаевым, главным редактором «Правил Жизни», художник Владимир Абих расскажет про свой арт, в 18 со стендапом выступит Евгений Чебатков, а Александр Цыпкин представит свой проект «БеспринцЫпные чтения». Вечером начнется концерт Dose и группы «Моя Мишель» в большом дворе
ул. Решетникова, 12
Негрони в Percorso
В итальянском ресторане — итальянская классика! Спешл-сет из трех авторских негрони (сбальято с грейпфрутом, на грушевой водке с ванилью и кардамоном или на манер коктейля бульвардье с бурбоном и корицей) до конца этой недели подается с закуской к каждому.
Вознесенский пр., 1
Бранч в кафе «Огурцы»
17 и 18 сентября (с 12 до 18 часов) в первом инклюзивном кафе в Петербурге пройдет очень демократичный бранч вместе с телеграм-каналом «Даша любит есть». Суп из сезонных грибов, тартин с веганским майонезом и малосольными огурцами, кружка чая из лесных трав и песни под гитару — походное настроение гарантировано.
наб. Фонтанки, 96
Грузинский ужин в Tbls
Вот где по-настоящему кипит жизнь! В грузинском кафе придумывают настойки, варят суп для «Ночлежки», к каждому завтраку наливают гранатовый сок, а 16 сентября устраивают ужин с диджеем Inaya. Обещают угощать каждого гостя домашним вином 4 видов: гранатовым, Изабеллой, Саперави или белым.
Б. Московская, 11
Magnum Opus в «Кабинете»
Спикизи бар «Кабинет» субботу проведет в жанре перфоманс. 17 сентября команда устраивает коктейльный театрализованный вечер Magnum Opus — это предстоящая серия маскарадных вечеринок. Готовьтесь к прохождению квеста, «опиумному» downtempo от приглашенных гостей, игре актеров и строгому дресс-коду в стиле «вечеринок аристократии современного сюрреализма».
Малая Садовая ул., 8
Осенний пикник во дворе отеля «Гельвеция»
Ни дождь, ни снег не остановят петербуржцев, если речь о пикнике с безлимитной едой, которую готовят на открытом воздухе. 17 сентября во дворе отеля «Гельвеция» будут блюда итальянского ресторана Uva — казаречче и кавателли, от Kuznya Cruise — крокеты из цукини и томленую говядину с картофельным пюре, а шеф отеля Александр Богданов развернет станции с хот-догами. За коктейли отвечает Лионел Рабеаривелу, номинант нашей ресторанной премии.
Марата, 11
Гастроли московского Zodiac (White Rabbit Family)
Пока предводитель White Rabbit Family Борис Зарьков не построил рестораны в Петербурге, мы не упускаем возможности познакомиться с шефами знаменитой группы. 16 и 17 сентября в Chang с гастролями наведается паназиатское бистро Zodiac в лице Руслана Магомедшарипова, который привезет гребешка с яблоком, свеклой и лаймом, краба в соусе чили, утка по-пекински с капустой пак-чой и соусом хойсин.
Московский проспект, 186
Цветочный завтрак в Hunt
22 сентября в 12:00 в ресторане Hunt дадут мастер-класс по групповой терапии, а если точнее — по флористике. Цветочная мастерская Plombir Flowers научит отличать розу Квиксэнд от пионовидной и собирать красивые букеты (их отдадут с собой!), а команда ресторана угостит завтраком с тремя блюдами на выбор: от крок-мадам и зеленой гречи до омлета с рикоттой и оладий из кабачка.
ул. Рубинштейна, 13
Бранч с раклетом в Civil
17 сентября в «Третий кластер» приедет Alphorn со швейцарским сыром раклет. С 15 часов будут готовить бенедикт с креветкой или лососем, пасты с белыми грибами и креветки с песто.
8-ая Советская, 4
Cyclope винодельни Павла Швеца в Grill Station
23 сентября с гастролями из Севастополя на Московский проспект приезжает шеф-повар Даниил Данилов из ресторана Cyclope винодельни Uppa winery Павла Швеца. Накроет большие коммунальные столы, оформит зал и приготовит паштет из рапана с вареньем из ялтинского лука с мадерой и черноморским усиком, тартар с черноморской устрицей и боттаргой из кефали, устричный гриб с соусом на основе лесного можжевельника и крымского портвейна.
Московский пр., 139
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