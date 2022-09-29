Как кафе Петербурга помогают бездомным, выпускникам детдомов и взрослым с ментальными особенностями обрести профессию

Знакомьтесь, 5 благотворительных и социальных заведений общепита, которые помогают бывшим бездомным, выпускникам детских домов и взрослым людям с ментальными особенностями обрести профессию.
Команда кафе «Огурцы»
Верхний ряд: Маша Грекова, Оля Пашко, Ваня Слюсарь, Юля Лисенко. Нижний ряд: Настя Дякива-Миронова, Эмиль Назарли, Даша Никитина, Жанна Братова
Кафе «Огурцы»
Создательница мастерских «Простые вещи» Маша Грекова открыла первое в Петербурге инклюзивное кафе за пару месяцев до пандемии. В нем вместе с профессионалами принимают заказы, готовят напитки и работают на кухне взрослые люди с ментальными особенностями. Меню «Огурцов» веганское, со флером дайверсити: в сэндвич здесь укладывают фальш-бекон из рисовой бумаги со специями, который предварительно коптят (все серьезно!), а скрэмбл делают из тофу.
набережная реки Фонтанки, 96
«ЭР.10»
На Васильевском острове работает кофейня, в которой выпускники детских домов социализируются и обретают профессию. Это сайд-проект благотворительного кластера «Анна помогает», который запустила лютеранская церковь Анненкирхе. Сначала воспитанники соцучреждений проходят обучающий курс, ездят к обжарщикам, проходят оплачиваемую практику за стойкой. Так ребята учатся готовить смену и общаться с гостями, а после могут устроиться в другие заведения Петербурга. К фильтру и маття предлагают то пироги, то печенья, но и этого достаточно для фулл хауса: регулярно тут собираются книжный и киноклуб, а раз в неделю все играют в настольные игры.
улица Репина, 10
«Вход с улицы»
Первый ресторан транзитного трудоустройства в России открыла команда старейшей благотворительной организации «Ночлежка» в «Бертгольд-центре», призвав дрим-тим шеф-поваров: от Александра Берковского («Общество чистых тарелок», Mishka Bar) и Александра Пименова (Animals) до главы Duo Band Дмитрия Блинова и Антона Абрезова (Commons). В зале и на открытой кухне в том числе трудятся подопечные фонда — бывшие бездомные кормят нас блинчиками сюзетт с грейпфрутовой карамелью, отличным хумусом и пастой.
Гражданская ул., 13-15
«Спэшл»
Инклюзия стала «новым черным» для петербургского общепита. В самом центре города целый день раздает картофельные тартины, голландские панкейки и английские сконы еще одна кофейня фонда «Анна помогает» — новообращенные бариста и повара, выросшие в детских домах, работают под руководством опытных старших. Еще один отличительный маркер — эко-концепт: внутри расставлены рукодельные вазы и мебель, напечатанная на 3D-принтере из переработанного пластика, а крышки стаканов to go сделаны из бумаги.
Б. Конюшенная, 6
Благотворительный кластер «Нормальное место»
Коллаб десятилетия! Мастерские «Простые вещи» (кулинарная, керамическая, швейная, графическая, столярная), анимационная студия «Да», инклюзивное кафе, фонд «Перспективы» и магазины «Спасибо!» объединились для создания пространства осознанного потребления, благотворительности и творчества на двух этажах и 2000 квадратных метров. В кластере на набережной Финского залива открыто кафе «Огурцы» — в два раза больше того, что уже работает на Фонтанке. Веганская еда, классный кофе, лавка с заготовками и кейтеринг руками сотрудников с ментальными особенностями.
Кожевенная линия, 34А
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