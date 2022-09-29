Как кафе Петербурга помогают бездомным, выпускникам детдомов и взрослым с ментальными особенностями обрести профессию

«ЭР.10»

На Васильевском острове работает кофейня, в которой выпускники детских домов социализируются и обретают профессию. Это сайд-проект благотворительного кластера «Анна помогает», который запустила лютеранская церковь Анненкирхе. Сначала воспитанники соцучреждений проходят обучающий курс, ездят к обжарщикам, проходят оплачиваемую практику за стойкой. Так ребята учатся готовить смену и общаться с гостями, а после могут устроиться в другие заведения Петербурга. К фильтру и маття предлагают то пироги, то печенья, но и этого достаточно для фулл хауса: регулярно тут собираются книжный и киноклуб, а раз в неделю все играют в настольные игры.

улица Репина, 10