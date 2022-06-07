11 новейших террас Петербурга, на которых этим летом должны побывать все

Петербург — посол outdoor-гастрономии! Сезонный рестарт веранд и ресторанных дворов отмечаем фиксацией новейших террас, на которых этим летом должны побывать все.
Бонус: десятки любимых веранд и патио журналистов и инфлюенсеров!
Барная линия в восточной части «Севкабель Порта»
Барная линия «Исткабеля»
Каждый петербуржец этим летом обязан устроить бархоппинг на берегу Финского залива в восточной части «Севкабель Порта». Десяток проектов на разный лад, открытые террасы, терапевтический вид на море и сотня опций. В Endemica идем за китайским чаем и гонконгскими вафлями из яичного дрожжевого теста, турецкие лепешки пиде и хумус ищем в кафе Leila, за бокалом прохладного виньо верде — в Crazy Wine, а потанцевать с диско-коктейлем — в Flamingo Bar. Скоро все зазеленеет и волна будет бить о набережную с цветущими деревьями, а пока флигель бывшей ситценабивной фабрики, пространство которой занято барной линией, украшают цветы петербургской звезды стрит-арта Максима Имы, у которого здесь же — на втором этаже 10- го корпуса — своя мастерская 10.203.
Стивен Шарма — сооснователь Nothing Fancy, Bolshoybar; Анри Бер — сооснователь Nothing Fancy, Georgiani; Алексей Глухов — художник-иллюстратор; Мария Червоткина — креативный директор
Без названия
Сенсация и новый гастростартап Стивена Шарма, Анри Бера (оба — Nothing Fancy), лайфстайл-блогера с полумиллионной армией фолловеров Марии Червоткиной и художника-иллюстратора Алексея Глухова на Гатчинской улице. Суть здешнего меню выражена в понятии small plates: шеф-повар Рома Киселев, который вывел ресторан 0.75 please в Красноярске на всероссийский уровень, вернулся в Петербург и будет готовить японские бутерброды кацу-сандо, карри и фиш энд чипс. Помимо бара с коктейлями и бильярда, команда строит собственный стометровый двор руками дизайнеров Эдуарда Еремчука и Кати Пятицкой.
Боул в Nothing Fancy
Nothing Fancy
ЗОЖ-терраса уже культового необистро от суперкоманды Стивена Шарма, Анри Бера и шефа Романа Киселева. Футуристический дизайн интерьера Nothing Fancy теперь вышел и на крыльцо апарт-отеля на Социалистической. А статус главных хартбрейкеров в меню по праву уходит боулу с креветкой, нутом и кукурузой на плотной зеленой подушке и ультраполезному соку из шпината, киви и яблока со спирулиной и хлорофиллом.
Шампань-бар на крыше ресторана «Сад»
«Сад»
Рестораторы Анна Овчинникова, Наталья Цыпленко и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак (все вместе — команда «Сада»!) превратили крышу своего ресторана в главный летний спот для всех ценителей шампани. По бокалам будут разливать классические бленды, розе и блан де нуар от небольших хозяйств. К ним шеф Андрей Красов придумал отдельное меню с акцентом на сыры местных и итальянских мастеров, закуски вроде хумуса с овощами или красной икры на ремесленном хлебе.
Даша Павлюкевич
Редактор рубрики «Еда» sobaka.ru
Сердечно люблю закрытую от суеты поп-ап-террасу Giardino — настоящий цветущий сад, спрятанный во дворе особняка Мясникова. Здесь обязательно нужно брать печеные рамиро с пармезаном и горгонзолой и пасту с рагу барбареско — хиты Salone Pasta & Bar, который и запустил сезонный проект. Хрестоматийная загородная классика — «Рыба на даче» под Сестрорецком: ловить ароматы с коптильни и делить с компанией духоподъемный ферганский плов на террасе двухэтажного деревянного шале прямо на берегу реки Сестры. Самым душевным местом для меня остается «Ларисочная» в Комарово. Рюмка беленькой, манты с говядиной и плясать на самую модную сельскую дискотеку. На террасе вместо домиков типи с костром появился бар с новой коктейльной картой и шезлонгами. Ждем возвращения легендарного казан-кебаба!
Mina
Душа, сердце и вечный двигатель петербургской (и московской!) гастрономии Арам Михайлович Мнацаканов привез из столицы свою итало-ливанскую концепцию, открыв петербургскую версию прославленного ресторана Mina на Крестовском острове. Приезжаем сюда ради гениальной мухаммары — намазки из сладких печеных перцев с фундуком, миндалем и грецким орехом, левантийских кёфта с сардинской фреголой и пиццы от шефа-пиццайоло всех проектов Probka Family Мануэля Сурачи. Все это подают в коллекционной и антикварной посуде с берлинских рынков на террасе с видом на Малую Невку и Лазаревский мост. Когда сидишь недалеко от воды, в руку так и просится бокал лимончелло спритц — здесь его готовят с имбирем.
Frantsuza Bistrot
Свою французскую террасу Дмитрий Блинов и Ренат Маликов спрятали в саду с фонтанами элитного ЖК подальше от гула машин. С 9.00 и до 12.30 шеф Иван Фролухин готовит идеальные завтраки: круассаны с лимонным кремом, основательные омлет с сыром бри или киш с форелью (передаем привет москвичам, у которых тоже только что появились «блиновские» каши и бриоши в ресторане Sage), а ближе к вечеру устраивает нам le rendez-vous с пате крут и бургундией новой волны.
Лида Метельская
Основательница бутика Meowshka Vintage, коллекционерка кутюрного винтажа
Терраса ресторана Il Lago dei Cigni на берегу Лебяжьего пруда на Крестовском — вот идеальное летнее место! Безумно красивый вид, которого не встретишь даже в Москве. Сидишь в зеленом парке с видом на пруд и лебедей и ешь вкуснейшее карпаччо из артишоков. Кстати, в Vox в Соляном переулке тоже такое есть, и их веранда очень уютная (и с видом на величественное здание музея академии Штиглица — архитектор Месмахер!). Если нужно выбраться за город, то едем на Медное озеро в отель We Lodge, там есть беседка на 12 человек и ресторан Hvoy, где шеф Антон Исаков печет просто невероятный хлеб.
Вайб Петербурга, Милана, Берлина и Нью-Йорка на веранде Tagliatella Caffe
Tagliatella Caffe
Чтобы попасть на аперитив под открытым небом к девушкам из самой титулованной барной команды Восточной Европы (El Copitas Bar заняли 8-е место в рейтинге The World's 50 Best Bars в 2021 году), нужно пробраться во второй внутренний двор Литейного, 61. Веранда организована по принципу терпкого коктейля: зеленые растения, асфальт и ковры, хулиганские граффити и белые скатерти. В июне появятся фургон со специальным меню и небольшой фонтан (вероятно, брат фонтана негрони по имени Олег, который находится в помещении Tagliatella Caffe).
Итальянское патио во внутреннем дворе Sea, Signora
Sea, Signora
Патио амбициозного (1000 квадратных метров, изумрудный мрамор из Лигурии, 6 открытых цехов!) сифуд-ресторана Антонио Фреза на Большой Морской — это маст-визит. Во-первых, terrazza укрыта от погодного ненастья, во-вторых, это собственный тихий внутренний двор, куда можно попасть через «Синьору», и коктейльный бар, обустроенный в арке. Цветочные панно, вьющаяся зелень, плетеные диваны и кованые фонари составляют идеальную рифму кампанелле с рагу из осьминога и солеными лимонами, карпаччо из артишоков с боттаргой и плато живых морепродуктов.
Бар «ФУТУРЫ»
Илья Литвяк и Дмитрий Рощин раскачивают музыкальными джемами не только крышу своего двухэтажного бара на территории «Ленполиграфмаша», окормляя совершенными бургерами и натуралкой, но и его бэк-ярд, устраивая то гриль-вечеринки с колбасками и фермерским цыпленком, то чемпионаты по пинг-понгу под задорный синти-поп, ориентальное диско или звуки советской радиолы 1967 года.
Анна Балагурова
Креативный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»
Появление в Новой Голландии понтона для утят и открытие веранд — вот мои главные приметы наступающего лета. А как человек, проводящий на острове треть жизни, советую вам топовые варианты. На террасе Oggi во дворе «Бутылки» пробуйте римскую пиццу. Например, 4 сыра с трюфельным кремом, за ней даже не обидно постоять в очереди — как и все, что делает Дмитрий Блинов, просто, но дико вкусно. Сложно говорить беспристрастно, но кажется, у Kuznyahouse лучшая терраса в городе (плюс вид на цветущий травяной сад!). Терраса Cococo у «Дома 12» — под большим кленом. Если вы на ЗОЖе, рекомендую киш с лососем и брокколи на безглютеновой муке с зеленым салатом (Игорь Гришечкин обновляет меню несколько раз за сезон, но эта позиция неизменна). Если зашли на кофе-брейк — круассан с маскарпоне и черной смородиной (и попросите завернуть с собой лимонный маффин с карамелью!). Но главная «летняя терраса» Новой Голландии — это, конечно, большой зеленый газон. Захватите суширитто и сидр в Ronny или коробочку индийской еды в Zita&Gita и идите валяться на траве. Тут же на главной аллее — два киоска с фирменным новоголландским мороженым и молочными коктейлями.
Если я все-таки выхожу с острова и хочется весело и людно — иду во двор «Утописта» на Ковенском или в Co-op Garage. На завтрак — в Aster на Басковом (кстати, проект наших ребят из «Дзамико») или в «Футуру» рядом с Ботсадом. Люблю террасу кофейни Verle Garden на Каменноостровском. Ее даже террасой сложно назвать, просто несколько столиков на улице, очень по-парижски! Из того же разряда — микротерраса микробара WöD, он же «Западно-Восточный диван». Наливают нетиражное вино, небольшое меню, десерты — огонь. На стенах развешана графика молодых художников — понравившуюся работу можно купить на месте.
Из «секретных мест» — веранда кафе «Рында» в яхт-клубе, на самой оконечности Петровской косы. Оно находится в главном здании Речного яхт-клуба профсоюзов, одного из старейших в стране, но с очень сложной судьбой. От еды многого не ждите, да и обслуживание здесь до комичности хамское, но вид на уходящие в горизонт парусники перевешивает все недостатки.
Важно: веранда Marso Polo в Михайловском саду — всесезонная!
Marso Polo
Абсолютно легально съесть метровую (!) пиццу в Михайловском саду Русского музея можно благодаря шеф-повару Антонио Фреза и его новому (после Sea, Signora и Saviv) проекту, передающему в названии привет и родине повара, и Марсову полю через Мойку от веранды этой траттории. Тосканский камин, дровяная печь, сыроварня (свежайщие буррата и рикотта!), панорамные окна (распахиваются настежь!) и шум прогулочных катеров — вот идеальное сопровождение для лингвини из полбы с вонголе, папарделле с диким кабаном, маринованных перцев по рецепту мамы шефа Инкоронаты Пальмы. И важно: пепозо — это щечки!
Терраса Prostovino на Андреевском рынке — редком сохранившемся образце архитектуры торговых рядов XVIII века
Prostovino
Пионеры спешелти Николай Готко и Николай Яланский (с их «Больше кофе» все началось в 2012-м!) теперь двигают в массы вино Старого и Нового Света. В их втором баре Prostovino на Васильевском — сразу две террасы. Капустный стейк и бокал шенен блана — в арочном коридоре Андреевского рынка с видом на старейший музей-аптеку доктора Пеля, существующую еще с елизаветинских времен. А во внутреннем дворе собираем шумное застолье!
Николай Тен
Инфлюенсер, блогер
Нам с друзьями нравится собираться в Co-op Garage во дворе Гороховой улицы, это любимая городская веранда. Под бокал красного сухого берем пиццу с вешенками, либо с грушей и горгонзолой. Лучший takeaway-вариант, на мой взгляд, это кофейня Most в «Севкабель Порту»: можно взять любую еду с собой и пойти чилить к Финскому заливу (не забываем самый важный атрибут — бокал шампанского). А если потанцевать, то кораблик Kuznya Cruise — двухпалубный аттракцион с баром и рестораном на водах Петербурга. Особенно когда приезжает Леонид Липелис, он играет отличную музыку.
Еще террасы! Спрятанные, зеленые, с видом
Grecco
Украсили фасад цветами, распахнули окна, положили подушки и налили коктейль и вуаля — терраса готова!
Рыбацкая ул., 2
Галерея Bulthaup
В галерее современного дизайна есть кофейный двор с классной мебелью.
Конюшенная, 2
Фото: телеграм-канал «Схожу, пожалуй»
«Ферма Бенуа»
Терраса на 150 человек в Саду Бенуа. Плетеная мебель, дубовая аллея парка, пруд и мангал — perfect match.
Тихорецкий пр., 17Г
Teplo
Закрытый украшенный зеленый двор. Скоро появится летнее меню с обложкой, которую нарисовал один маленьких гостей ресторана.
Большая Морская ул., 45
«Ателье Tapas & Bar»
Испанские и мексиканские гастромотивы и отличное вино.
Лахтинская ул., 8
«Больше кофе!»
Кофейня в гроте Александровского парка с резиновыми утками в пруду.
парк Александровский, 3Г
«Фюнамбюль»
Открытая веранда ресторана с русской и французской кухней с видом на Казанский собор.
Малая Конюшенная, 5
Hamlet + Jacks
Красивый двор, в котором теперь можно еще и завтракать!
Волынский пер., 2
Must
Вино и гриль на пылающей террасе на Петроградской.
Большой проспект П.С., 54
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