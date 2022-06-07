11 новейших террас Петербурга, на которых этим летом должны побывать все

Креативный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»

Появление в Новой Голландии понтона для утят и открытие веранд — вот мои главные приметы наступающего лета. А как человек, проводящий на острове треть жизни, советую вам топовые варианты. На террасе Oggi во дворе «Бутылки» пробуйте римскую пиццу. Например, 4 сыра с трюфельным кремом, за ней даже не обидно постоять в очереди — как и все, что делает Дмитрий Блинов, просто, но дико вкусно. Сложно говорить беспристрастно, но кажется, у Kuznyahouse лучшая терраса в городе (плюс вид на цветущий травяной сад!). Терраса Cococo у «Дома 12» — под большим кленом. Если вы на ЗОЖе, рекомендую киш с лососем и брокколи на безглютеновой муке с зеленым салатом (Игорь Гришечкин обновляет меню несколько раз за сезон, но эта позиция неизменна). Если зашли на кофе-брейк — круассан с маскарпоне и черной смородиной (и попросите завернуть с собой лимонный маффин с карамелью!). Но главная «летняя терраса» Новой Голландии — это, конечно, большой зеленый газон. Захватите суширитто и сидр в Ronny или коробочку индийской еды в Zita&Gita и идите валяться на траве. Тут же на главной аллее — два киоска с фирменным новоголландским мороженым и молочными коктейлями.

Если я все-таки выхожу с острова и хочется весело и людно — иду во двор «Утописта» на Ковенском или в Co-op Garage. На завтрак — в Aster на Басковом (кстати, проект наших ребят из «Дзамико») или в «Футуру» рядом с Ботсадом. Люблю террасу кофейни Verle Garden на Каменноостровском. Ее даже террасой сложно назвать, просто несколько столиков на улице, очень по-парижски! Из того же разряда — микротерраса микробара WöD, он же «Западно-Восточный диван». Наливают нетиражное вино, небольшое меню, десерты — огонь. На стенах развешана графика молодых художников — понравившуюся работу можно купить на месте.

Из «секретных мест» — веранда кафе «Рында» в яхт-клубе, на самой оконечности Петровской косы. Оно находится в главном здании Речного яхт-клуба профсоюзов, одного из старейших в стране, но с очень сложной судьбой. От еды многого не ждите, да и обслуживание здесь до комичности хамское, но вид на уходящие в горизонт парусники перевешивает все недостатки.