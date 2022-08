7 кафе с мороженым: на ледяном тепане, с васаби, чесноком и бароло

Holy Popsicles

Очень красивая крафтовая инициатива от петербургской команды. Геометричная форма, созданная на 3D-принтере, натуральные ингредиенты, веганская линейка и нескучные вкусы — от черной смородины с маскарпоне и вупи-пая до ананаса на кокосовых сливках и карамелизированных фисташек. Найти «попсиклс» можно в Love You So Matcha (на Василеостровском рынке и в фуд-молле Balagan, кафе The Bun в здании Гостиного двора, на всевозможных маркетах, в магазине оверсайз-одежды Monochrome и в тропическом пространстве PRO.Anta's на Боровой.