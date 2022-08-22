7 кафе с мороженым: на ледяном тепане, с васаби, чесноком и бароло

В последние летние дни в Петербурге по прогнозам синоптиков термометры снова будут показывать почти 30°C. Вот 7 локальных (и вкусных!) производителей мороженого: от классических вкусов до васаби, черного чеснока и бароло.
«Вкусные штучки»
Кондитерская стала одной из первых делать шоколад bean-to-bar, но знают «Вкусные штучки» в первую очередь по мороженому с необычными для него ингредиентами. В витрине всегда найдется пломбир и крем-брюле, а наличие остальные 50 наименований можно актуализировать по телефону. Самые известные: с черным чесноком, бароло и непальским перцем, оливковое, из белых грибов или с лавандовым медом, а фирменное — с красным апельсином, имбирем, бергамотом и цветами кактуса. Стоит 350 руб. за 100 гр.
|Большой пр. ПС, 16/1 (вход с ул. Красного курсанта)
Джелатерия Venezia
«Венецию» создали итальянец Франко Казадеи и Лена Кузнецова — авторы кафе Italia на Бакунина, в котором тоже можно попробовать их джелато (а в этом году еще появилась тележка в Таврическом саду). Сами готовят 18 видов итальянского мороженого, среди них со вкусом лимончелло, кедрового ореха или тирамису.
|Невский пр., 107
Николай Шишканов, основатель Popio
Tutti Qui
Джелатерия с мороженым от бренда Popio — монополиста по части поставки джелато в самые лучшие рестораны Петербурга и Москвы. В меню представлены как традиционные вкусы вроде пломбира, шоколада или клубники, так и самые неожиданные, например, с горгонзолой, мандарином, васаби или бергамотовое.
|Литейный пр., 51
Holy Popsicles
Очень красивая крафтовая инициатива от петербургской команды. Геометричная форма, созданная на 3D-принтере, натуральные ингредиенты, веганская линейка и нескучные вкусы — от черной смородины с маскарпоне и вупи-пая до ананаса на кокосовых сливках и карамелизированных фисташек. Найти «попсиклс» можно в Love You So Matcha (на Василеостровском рынке и в фуд-молле Balagan, кафе The Bun в здании Гостиного двора, на всевозможных маркетах, в магазине оверсайз-одежды Monochrome и в тропическом пространстве PRO.Anta's на Боровой.
Fika
Веганское бистро в «Ленполиграфмаше» готовит классные растительные сорбеты шариками по 120 руб.: ванильное, шоколадное, банановое, малиновое, клубнично-базиликовое или яблочное с грецким орехом.
|Аптекарский пр, 2
«Лавка Фокина»
В самой знаменитой булочной сетке продаются банки мороженого (по 49 руб.!) под собственной торговой маркой «Лавка Фокина», чье производство находится во Всеволожском районе Ленинградской области). Вкусы запоминающиеся — жимолость с медом или ржаное с кусочками хлеба внутри. Список адресов, где оно продается, можно посмотреть здесь.
Tayesh
Новобранец Василеостровского рынка специализируется на безлактозном мороженом, которое делают на кокосовом молоке и прямо на ваших глазах, раскатывая на ледяном тепане смесь из фруктов и ягод: папайи, облепихи или клюквы. Продается в виде 6 аккуратных рулетов. рулетиков (380 руб.).
|Большой пр. Васильевского острова, 16
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