7 кафе с мороженым: на ледяном тепане, с васаби, чесноком и бароло

«Вкусные штучки»

Кондитерская стала одной из первых делать шоколад bean-to-bar, но знают «Вкусные штучки» в первую очередь по мороженому с необычными для него ингредиентами. В витрине всегда найдется пломбир и крем-брюле, а наличие остальные 50 наименований можно актуализировать по телефону. Самые известные: с черным чесноком, бароло и непальским перцем, оливковое, из белых грибов или с лавандовым медом, а фирменное — с красным апельсином, имбирем, бергамотом и цветами кактуса. Стоит 350 руб. за 100 гр.