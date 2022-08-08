Знакомьтесь, Николай Шишканов — создатель самого востребованного мороженого Popio в Петербурге и крупнейший производитель в России

Пожалуй, эта история заслуживает экранизации!

За несколько месяцев я все подготовил, переехал для обучения к Grom в Италию — и тут их выкупает британский гигант Unilever, который не имел планов выходить на наш рынок. Это развязало мне руки, и я решил делать джелато сам. В августе 2017-ого мы открыли точку на Литейном, 51, но в итоге решили отказаться от розничной торговли и отдали кафе под управление. Сейчас здесь креманка-бар Tutti Qui с мороженым от Popio. На мой вкус и взгляд, у нас получилось лучше, чем у итальянцев! Ждите, скоро запустим свою сыроварню и откроем корнер-джелатерию с моцарелла ди буффало.

То есть дела у вас идут блестяще?

2022-й — первый год, когда мы работаем как должны. Самый суровый период был во время локдауна — рестораны закрыли и мы встали. Чтобы выйти из положения, пошли в ретейл и стали делать для фудтех-сервиса мороженое фэмили-формата в больших стаканчиках. Пандемия дала и новые возможности: мы сами разработали базовые стабилизаторы в обход итальянских, упразднили слабые звенья и сделали так, чтобы быть независимыми от поставок. Конечно, есть продукты, которые не купить в России — юдзу, например. Поэтому мы построили отдельную камеру хранения и заказываем фрукт на год вперед. Теперь, когда в Петербурге ни у кого нет юдзу, к нам приходят повара и просят: «Может, отсыпете нам немного?», а я говорю: «По талонам!»

Почему Popio — это круто?

Все держится на трех китах: ингредиенты, специалисты, оборудование! У нас самое технологичное в стране — от компании Carpigiani, пионеров производства машин для мороженого: у них есть даже университет, куда мы отправляем наших сотрудников. Джелато Popio — не промышленный, а все-таки больше ручной труд. Мастер работает с аппаратом в связке, на одной волне.

Вас чтит и любит почти каждый шеф в городе. Как начиналась твоя работа с ресторанами?

Сначала я планировал открывать филиалы в разных городах по схеме франчайзинга. Но это очень, очень дорого: один наш аппарат стоит как вся линия производства вместе с фасовкой. Это бы подтолкнуло регионы начать за здравие, а закончить как все — искать сахар подешевле, не обеспечивая задуманного нами качества. Тогда мы приняли решение развиваться в поставках, тем более к нам уже заходили рестораторы и хотели видеть Popio у себя. Наш первй договор мы заключили с парнями из Subzero. Потом был Арам Михайлович Мнацаканов и его «Пробка». Потом Антонио Фреза…