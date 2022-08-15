5 новых гастрономических катеров, теплоходов и яхт в Петербурге

Яхта Sea, Signora

Что это? Яхта Azimut 55 Black Pearl на компании до 11 гостей. Есть открытые палубы и закрытая гостиная. Время круиза — 2 часа.

Еда. Плато с морепродуктами — устрицы, морские ежи и креветки эби, в raw-баре — сашими из желтохвоста с черным трюфелем и гранд-карпаччо из дорады. Мортаделла и кулателло из тунца, хамон и бастардо с трюфельным медом, брускетты с крабом, многозерновой хлеб на 88-летней закваске, тирамису с ягодами и много вина.

Сколько все это стоит? Стоимость на 6 человек — 150 000 руб. (работа сервиса и экипажа, аренда лодки включены в стоимость). При добавлении 1 гостя на борту к стоимости за меню + 10 000 руб.

Где находится? Императорский яхт-клуб, наб. Мартынова 92 или с причала «Медный всадник» (Английская наб., 2) за дополнительную плату.

Как забронировать? Позвонить +7 931 357-09-92