5 новых гастрономических катеров, теплоходов и яхт в Петербурге

В середине августа в Петербург вернулась 30-градусная жара! По этому поводу «Собака.ru» собрала самые классные варианты гастрономических катеров, теплоходов и яхт.
Яхта Sea, Signora
Что это? Яхта Azimut 55 Black Pearl на компании до 11 гостей. Есть открытые палубы и закрытая гостиная. Время круиза — 2 часа.
Еда. Плато с морепродуктами — устрицы, морские ежи и креветки эби, в raw-баре — сашими из желтохвоста с черным трюфелем и гранд-карпаччо из дорады. Мортаделла и кулателло из тунца, хамон и бастардо с трюфельным медом, брускетты с крабом, многозерновой хлеб на 88-летней закваске, тирамису с ягодами и много вина.
Сколько все это стоит? Стоимость на 6 человек — 150 000 руб. (работа сервиса и экипажа, аренда лодки включены в стоимость). При добавлении 1 гостя на борту к стоимости за меню + 10 000 руб.
Где находится? Императорский яхт-клуб, наб. Мартынова 92 или с причала «Медный всадник» (Английская наб., 2) за дополнительную плату.
Как забронировать? Позвонить +7 931 357-09-92
Летняя терраса на воде Mon Chouchou
Что это? Яхта во французском стиле
Еда. Можно заказать все по меню бистро: устрицы и улитки по-бургундски, фондан из краба и тартар из говядины, утиная ножка конфи и стейк миньон, крем-брюле и лимонный тарт.
Сколько все это стоит? Аренда яхты обойдется в 10000 руб. в час, меню с винным сопровождением — от 3500 руб. на персону.
Где находится? наб. реки Фонтанки, 15
Как забронировать? Позвонить +7 812 988 35 35
Gravity Project
Что это? Теплоход от экспериментальной сидрерии. Старт круиза в 19, окончание — в 22.
Еда. Безлимитный (!) сидр 10 разных сортов, закуски.
Сколько все это стоит? 2400 руб. c человека.
Где находится? Причал у Петропавловской крепости.
Как забронировать? Написать в телеграм @tanyagoeshard
«Кураж-Вояж»
Что это? Компактные быстроходные катера на 4–5 человек, тусовочные яхты вместимостью до 12 гостей, а также единственный в России американский коктейльный катер Windsor Craft. Красное дерево и благородная кожа, мини-бар и стойка для подачи и сервировки блюд, стюард, подающий вам бокал игристого Villeroy & Boch. Прогулка занимает 1 час 45 минут.
Еда. Гастрономическое сопровождение от ресторанов Петербурга
Где находится? Причал «Наличная 59»,
Сколько все это стоит? От 17000 руб. Все зависит от выбранной программы вояжа.
Как забронировать? Позвонить +7 (921) 400 50 20
Рейс by Salone pasta&bar
Что это? Аперитивный катер.
Еда. Старты (битые оливки, перцы с рикоттой, анчоусы), устрицы, сезонные фрукты и коктейли).
Где находится? Причал на наб. Фонтанки, 64.
Сколько все это стоит? Стоимость за 1 час — 35 000 руб. и 5000 руб. депозит за каждого пассажира. Минимальная длительность рейса — 2 часа. В праздничные дни стоимость рассчитывается индивидуально.
Как забронировать? Заполнить форму обратной связи на сайте.
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