Жара, июль! 10 классных охлаждающих лимонадов в барах и ресторанах Петербурга

«Проект ПС»

Сотворители бара решили запустить свое производство пива и комбучи. Не мудрено! Сюда мы давно ходим за экспериментальными вкусами напитков на основе чайного гриба. В бокалы, которые здесь выбирают под настроение (в ход идут и пивные, и винные, хрустальные и даже граненые), наливают комбучу то «малина-огурец», то «одуванчик» или «запеченная тыква». Новейшая сезонная — сенча, вишня и кора дуба из Ленобласти. А классическую линейку — в бутылках — всегда можно взять с собой.