Жара, июль! 10 классных охлаждающих лимонадов в барах и ресторанах Петербурга

Город плавится! Прежде чем в +30 лезть в фонтан или другие ненадежные (по части санитарного законодательства) воды, рекомендуем охладить пыл спасительным лимонадом. Собрали 10 интересных вариантов: из щавеля с лимонным щербетом, гречишным чаем, улуном или матчей с лемонграссом.
Kazoku
Парни из азиатского кафе оснастили себя хитрым аппаратом «Канген», генерирующим «живую воду» посредством непрерывного электролиза. Говорят, что по показателям она максимально приближена к оригинальной японской. Представьте, каковы тогда их домашние лимонады с маракуйей и гибискусом или бузинно-лаймовый!
|Кирочная, 8
«Банщики»
Случай, когда импортозамещение пошло нам на пользу! В ресторане русской кухни байкал смешивают с маракуйей или делают лимонад из щавеля с лимонным щербетом.
|Дегтярная ул., 1А
«Пенка»
Лимонад, отправляющий на речку в деревне у бабушки! В основе — гречишный чай, компот из яблок и шиповник.
|Озерной пер., 2/4
«Огурцы»
В первый инклюзивный гастрономический проект от команды «Простых вещей» (вместе с профбариста в кафе работают люди с ментальными особенностями) идем за свежим и несладким огуречным лимонадом или холодным пряным каркаде.
|наб. Фонтанки, 96
«Проект ПС»
Сотворители бара решили запустить свое производство пива и комбучи. Не мудрено! Сюда мы давно ходим за экспериментальными вкусами напитков на основе чайного гриба. В бокалы, которые здесь выбирают под настроение (в ход идут и пивные, и винные, хрустальные и даже граненые), наливают комбучу то «малина-огурец», то «одуванчик» или «запеченная тыква». Новейшая сезонная — сенча, вишня и кора дуба из Ленобласти. А классическую линейку — в бутылках — всегда можно взять с собой.
|ул. Ленина, 28
Match
Match славится не только своим фотогеничным интерьером, но и способностью полностью совпасть с нашими потребностями этим летом. В карте напитков сейчас можно найти цитрусовый лимонад с улуном или шипучую матчу с лемонграссом.
|ул. Пионерская 3/15
Colors
В дружелюбной спешелти кофейне на Петроградской сезонно меняют прохладительное. Сейчас всем жаждущим наливают персиково-лавандовый лимонад или гранатовый кофе-тоник.
|ул. Ленина, 27
Tagliatella Caffe
На задворках Литейного в итальянском баре от самой титулованной команды Восточной Европы готовят не лимонад, но отменный беллини или эстетские спритцы на безалкогольном игристом.
|Литейный пр., 61
Dequfo
Кафе находится в стратегически верном месте: в трех шагах спасает от жары парк «Сосновка», чуть дальше — Удельный. Взять с собой здесь можно домашние лимонады, уже разлитые по бутылкам, с вишней и сливой или виноградом и смородиной (или выбрать спутника из классной подвижной подборки сидра).
|Тореза пр. 77/1
Dolphinwolf
В крафтовом баре челябинских пивоваров Ostrovica есть милый релиз их же сайд-проекта — Lapochka — лимонады без добавления сахара, ароматизаторов и подсластителей. В составе только вода и соки гуавы и листьев кафрского лайма, манго или грейпфрута.
|Боровая ул., 21
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