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Что Где Есть

Жара, июль! 10 классных охлаждающих лимонадов в барах и ресторанах Петербурга

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Город плавится! Прежде чем в +30 лезть в фонтан или другие ненадежные (по части санитарного законодательства) воды, рекомендуем охладить пыл спасительным лимонадом. Собрали 10 интересных вариантов: из щавеля с лимонным щербетом, гречишным чаем, улуном или матчей с лемонграссом.

Kazoku

Парни из азиатского кафе оснастили себя хитрым аппаратом «Канген», генерирующим «живую воду» посредством непрерывного электролиза. Говорят, что по показателям она максимально приближена к оригинальной японской. Представьте, каковы тогда их домашние лимонады с маракуйей и гибискусом или бузинно-лаймовый! 

Кирочная, 8
   

«Банщики»

Случай, когда импортозамещение пошло нам на пользу! В ресторане русской кухни байкал смешивают с маракуйей или делают лимонад из щавеля с лимонным щербетом.

Дегтярная ул., 1А
   

«Пенка»

Лимонад, отправляющий на речку в деревне у бабушки! В основе — гречишный чай, компот из яблок и шиповник.

Озерной пер., 2/4
   

«Огурцы»

В первый инклюзивный гастрономический проект от команды «Простых вещей» (вместе с профбариста в кафе работают люди с ментальными особенностями) идем за свежим и несладким огуречным лимонадом или холодным пряным каркаде. 

наб. Фонтанки, 96
   

«Проект ПС»

Сотворители бара решили запустить свое производство пива и комбучи. Не мудрено! Сюда мы давно ходим за экспериментальными вкусами напитков на основе чайного гриба. В бокалы, которые здесь выбирают под настроение (в ход идут и пивные, и винные, хрустальные и даже граненые), наливают комбучу то «малина-огурец», то «одуванчик» или «запеченная тыква». Новейшая сезонная — сенча, вишня и кора дуба из Ленобласти. А классическую линейку — в бутылках — всегда можно взять с собой. 

ул. Ленина, 28
   

Match

Match славится не только своим фотогеничным интерьером, но и способностью полностью совпасть с нашими потребностями этим летом. В карте напитков сейчас можно найти цитрусовый лимонад с улуном или шипучую матчу с лемонграссом. 

ул. Пионерская 3/15
   

Colors

В дружелюбной спешелти кофейне на Петроградской сезонно меняют прохладительное. Сейчас всем жаждущим наливают персиково-лавандовый лимонад или гранатовый кофе-тоник. 

ул. Ленина, 27
   

Tagliatella Caffe

На задворках Литейного в итальянском баре от самой титулованной команды Восточной Европы готовят не лимонад, но отменный беллини или эстетские спритцы на безалкогольном игристом.  

 Литейный пр., 61
   

Dequfo

Кафе находится в стратегически верном месте: в трех шагах спасает от жары парк «Сосновка», чуть дальше — Удельный. Взять с собой здесь можно домашние лимонады, уже разлитые по бутылкам, с вишней и сливой или виноградом и смородиной (или выбрать спутника из классной подвижной подборки сидра). 

Тореза пр. 77/1
   

Dolphinwolf

В крафтовом баре челябинских пивоваров Ostrovica есть милый релиз их же сайд-проекта — Lapochka — лимонады без добавления сахара, ароматизаторов и подсластителей. В составе только вода и соки гуавы и листьев кафрского лайма, манго или грейпфрута. 

Боровая ул., 21
   
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Лето в Петербурге 2022

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