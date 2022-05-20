Итальянский буфет в Репино, морской двухэтажный контейнер и «Двор Гостинки»: ресторанный дайджест

Grebeshki Bistro

24 мая в бистро Grebeshki четыре шефа Петербурга дадут ужин из сморчков, которые только что собрали в лесу Ленобласти. В программе Паши Богрянова (Grebeshki), Руслана Закирова (Kuznya House), Марии Дементьевой (Saro) и Антона Исакова (Hvoy) — тако с фуа-гра и фетой, парепелка с тыквой и щавелем, аффогато с кофе на сморчках и шоколадный мусс с фундуком и сморчками, а от пекаря Иван Забавников будет особенный хлеб с ароматным грибным маслом.