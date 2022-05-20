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Итальянский буфет в Репино, морской двухэтажный контейнер и «Двор Гостинки»: ресторанный дайджест

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Морской двухэтажный контейнер, танцевальные вечеринки и новое место в Репино! Рассказываем о событиях в гастрономическом Петербурге в очередном выпуске ресторанного дайджеста. 

Bourgeois Bohemians

Братья Гребенщиковы устраивают большой ужин в честь 4-х лет с открытия их ресторана (23 мая). Более 30 обновлений меню, признание мировых премий и экспертов и безусловную любовь горожан отметят спецсобытием. Готовить блюда будут не Артем и Алексей, а их ученики Искандар Слаев и Герман Афанасьев, чемпионы мира и Европы по стандартам WorldSkills.

Узнать подробности можно по телефону +79111491770

Виленский пер., 15
   

Grebeshki Bistro

24 мая в бистро Grebeshki четыре шефа Петербурга дадут ужин из сморчков, которые только что собрали в лесу Ленобласти. В программе Паши Богрянова (Grebeshki), Руслана Закирова (Kuznya House), Марии Дементьевой (Saro) и Антона Исакова (Hvoy) — тако с фуа-гра и фетой, парепелка с тыквой и щавелем, аффогато с кофе на сморчках и шоколадный мусс с фундуком и сморчками, а от пекаря Иван Забавников будет особенный хлеб с ароматным грибным маслом.

Арсенальная наб., 1
   

Sea Can 

Морской двухэтажный контейнер Sea Can от команды Af Brew во дворе Василеостровского рынка снова открыт. В эти выходные будут доступны две опции: крей ролл (хот-дог с мягким хлебом — его готовят с большим количеством молока) с раковыми шейками, картошкой фри и сырным соусом или кастрюля мидий в белом вине, томатном, пивном, кимчи или соусе с горгондзолой. 

Большой проспект Васильевского острова, 16
   

Zelenoe Bistro

Самому зелёному бистро Петербурга исполняется год! По этому поводу 21 мая вечеринка с тортом, ретроспективой лучших блюд, крапивным вином каждому, комбучей из одуванчиков и щавелевым коктейлем.

 

ул. Чайковского, 36
   

ÇAVA Friends And Music

21 мая в пространстве «Лендок» соберутся вообще все. Три творческих коллектива — «Легальная», ÇAVA и «Соуслоу» — представят коллаборацию сезона: десяток диджеев, бар «Лендока», двор с барбекю, хор в кинотеатре, бирпонг, музей документального кино и даже таролог. 

Наб. Крюкова Канала 12
   

Bacchus

Винный бар, который мы любим не только за карту с небольшими хозяйствами и эксклюзивными винодельнями Восточной Европы, но и за всегда теплый прием, отмечает 2 года в эту субботу (21.05). Команда накроет праздничный ужин, угостит тортом и представит новый джанк-фуд от шефа.

Караванная ул., 7
   

«Amici Дача»

Новое место за городом! Это итальянский буфет и пиццерия от создателей 2 Taco&Co и панинерии Amici. Инструкция на выходные: едем в Репино, идём в «Amici Дача», просим большую доску антипасти to go и к заливу на «Чудный» пляж. 

Приморское шоссе, 443
   

Kuznyahouse

На единственном рукотворном острове Петербурга 21.05 прогремит The Mad Gala 2022 — костюмированная вог вечеринка с танцевальными батлами на двух танцполах. Будет все: от вога до R’n’B 2000-х. Главными тегами дресс-кода выбраны «позолоченный гламур, шик, роскошь и богатство».

Наб. Адмиралтейского канала 2м
   

John Doe 

В новом азиатском бистро в эти выходные проведут бранч-сейл. Поесть и принарядиться помогут приглашенные инфлюенсер Ксения Вострикова и экс-редакторка Vogue Аня Мелехина. 

Пестеля, 6
   

«Двор Гостинки»

21 мая открывает второй сезон бэкъярд Большого Гостиного Двора. Внутри фуд-маркет с 15 разными концепциями: от тако, буррито и раменов до турецких национальных закусок, восточных десертов и гонконгских вафель. Попасть внутрь можно через центральный вход с колоннами с Невского проспекта или через арку с Садовой улицы. 

Невский пр., 35
   
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