Итальянский буфет в Репино, морской двухэтажный контейнер и «Двор Гостинки»: ресторанный дайджест

Морской двухэтажный контейнер, танцевальные вечеринки и новое место в Репино! Рассказываем о событиях в гастрономическом Петербурге в очередном выпуске ресторанного дайджеста.
Bourgeois Bohemians
Братья Гребенщиковы устраивают большой ужин в честь 4-х лет с открытия их ресторана (23 мая). Более 30 обновлений меню, признание мировых премий и экспертов и безусловную любовь горожан отметят спецсобытием. Готовить блюда будут не Артем и Алексей, а их ученики Искандар Слаев и Герман Афанасьев, чемпионы мира и Европы по стандартам WorldSkills.
Узнать подробности можно по телефону +79111491770
|Виленский пер., 15
Grebeshki Bistro
24 мая в бистро Grebeshki четыре шефа Петербурга дадут ужин из сморчков, которые только что собрали в лесу Ленобласти. В программе Паши Богрянова (Grebeshki), Руслана Закирова (Kuznya House), Марии Дементьевой (Saro) и Антона Исакова (Hvoy) — тако с фуа-гра и фетой, парепелка с тыквой и щавелем, аффогато с кофе на сморчках и шоколадный мусс с фундуком и сморчками, а от пекаря Иван Забавников будет особенный хлеб с ароматным грибным маслом.
|Арсенальная наб., 1
Sea Can
Морской двухэтажный контейнер Sea Can от команды Af Brew во дворе Василеостровского рынка снова открыт. В эти выходные будут доступны две опции: крей ролл (хот-дог с мягким хлебом — его готовят с большим количеством молока) с раковыми шейками, картошкой фри и сырным соусом или кастрюля мидий в белом вине, томатном, пивном, кимчи или соусе с горгондзолой.
|Большой проспект Васильевского острова, 16
Zelenoe Bistro
Самому зелёному бистро Петербурга исполняется год! По этому поводу 21 мая вечеринка с тортом, ретроспективой лучших блюд, крапивным вином каждому, комбучей из одуванчиков и щавелевым коктейлем.
|ул. Чайковского, 36
ÇAVA Friends And Music
21 мая в пространстве «Лендок» соберутся вообще все. Три творческих коллектива — «Легальная», ÇAVA и «Соуслоу» — представят коллаборацию сезона: десяток диджеев, бар «Лендока», двор с барбекю, хор в кинотеатре, бирпонг, музей документального кино и даже таролог.
|Наб. Крюкова Канала 12
Bacchus
Винный бар, который мы любим не только за карту с небольшими хозяйствами и эксклюзивными винодельнями Восточной Европы, но и за всегда теплый прием, отмечает 2 года в эту субботу (21.05). Команда накроет праздничный ужин, угостит тортом и представит новый джанк-фуд от шефа.
|Караванная ул., 7
«Amici Дача»
Новое место за городом! Это итальянский буфет и пиццерия от создателей 2 Taco&Co и панинерии Amici. Инструкция на выходные: едем в Репино, идём в «Amici Дача», просим большую доску антипасти to go и к заливу на «Чудный» пляж.
|Приморское шоссе, 443
Kuznyahouse
На единственном рукотворном острове Петербурга 21.05 прогремит The Mad Gala 2022 — костюмированная вог вечеринка с танцевальными батлами на двух танцполах. Будет все: от вога до R’n’B 2000-х. Главными тегами дресс-кода выбраны «позолоченный гламур, шик, роскошь и богатство».
|Наб. Адмиралтейского канала 2м
John Doe
В новом азиатском бистро в эти выходные проведут бранч-сейл. Поесть и принарядиться помогут приглашенные инфлюенсер Ксения Вострикова и экс-редакторка Vogue Аня Мелехина.
|Пестеля, 6
«Двор Гостинки»
21 мая открывает второй сезон бэкъярд Большого Гостиного Двора. Внутри фуд-маркет с 15 разными концепциями: от тако, буррито и раменов до турецких национальных закусок, восточных десертов и гонконгских вафель. Попасть внутрь можно через центральный вход с колоннами с Невского проспекта или через арку с Садовой улицы.
|Невский пр., 35
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