Сморчки! Где шефы Петербурга собирают грибы, как их искать и что готовить

Самым передовым и проактивным грибником из компании оказался пекарь Иван Забавников, который долгую дорогу до Синявино рассказывал о том, что нас ждет: «Сморчковая шапочка, за которой мы едем, реально очень похожа на кавказскую шапку серого цвета, но если долго смотреть, вы увидите мозги с фактурными извилинами. Грибы часто прячутся под листвой. Если вы окажетесь на месте, где уже искали сморчки, то пройдясь по перерытому лесу, все равно вы их заметите. Как и в любой «грибалке» – если ищешь, то найдешь. Нужно ориентироваться на осины не маленькие и не сверхогромные, а среднего размера – от 30 до 50 лет. Грибница может распространяться на квадратные метры и даже километры, поэтому если нашли один, обязательно где-то рядом окажется другой. Есть такое понятие «микориза» – это связь грибницы под землей с корнями дерева. Все сморчковые растут вместе с осиной, строчок гигантский (съедобный) чаще с березой, строчок обычный (его нужно обязательно проварить) – с сосной.

Еще сейчас можно собрать саркосцифу – грибы с ярко красной шапочкой, очень гастрономичные, хотя говорят, что они безвкусные, но это не так. Если не добавлять лук, а раскрыть вкус просто на сливочном масле, получается очень хорошо. Сначала их необходимо проварить 3-5 минут, а потом нежно пассировать, а не жарить. Единственный минус – их достаточно тяжело чистить».