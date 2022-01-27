Топ-10 кофеен Петербурга от блогера-урбаниста Ильи Варламова

Урбанист Илья Варламов теперь не только о городах России, но и о едальных заведениях в них пишет! В своем инстаграме блогер делает обзоры на рестораны и приводит свой личный топ кофеен Петербурга.
Aster
«За несколько месяцев работы ребята завоевали статус самой современной и крутой кофейни в городе. Начиная с интерьера, заканчивая техническим оснащением. Уровень кофе в заведении зашкаливающий, ребята готовят эспрессо на двух типах под черный и молоко. Из альтернативы только воронка, можно заказать 2-3 разных батч-брю (фильтр кофе)».
BOLSHECOFFEE ROASTERS
«Ставшая культовой сеть кофеен в Петербурге. Основатели Коля и Коля каждый делают проект особенным, но везде читается питерская особенность и их чувство вкуса. Больше кофе на Марата, 22, стала квинтэссенцией минималистичного подхода в интерьере, но технические возможности кофейни обширны. Есть большой выбор эспрессо на разных кофемашинах, много альтернативы. Ребята сами обжаривают свой кофе».
S I B A R I S T I C A
«Удаленность кофейни от центра делает поход туда более особенным. На территории кофейни обжарочное производство, есть еда. Есть альтернатива, несколько видов эспрессо».
Микрокофейня «ТЧК»
«Крошечная кофейня с большим сердцем. Найти первый раз сложно, но после ноги сами подскажут дорогу. В кофейне работают фанаты своего дела. Все гости — постоянники и поклонники кофейни. Есть альтернатива и регулярно меняются зерно для эспрессо».
«Щегол»
«Кофейня, открытая бариста, для любителей кофе. Все в лучших жанрах современной кофейни. Много альтернативы, отлично сочетающиеся с кофе десерты и закуски! Большой выбор интересного зерна под фильтр и эспрессо».
COFFEE3
«Ребята начинали скромно и доросли до двухэтажной кофейни под самым потолком бывшего завода. Очень атмосферно. Собственная обжарка, большая кухня, свои десерты. Чуть раздражает запах кухни и постоянные крики: «Большой капучино готов!». Пространство из-за удаленности привлекает людей на долгие посиделки с компом. Но вкус кофе заставляет зайти на чашку кофе».
avgvst
«Атмосферные ребята в самом центре Петербурга. Есть альтернатива, ее нужно попробовать. Вам подскажут, что выбрать. Мест посидеть мало, поесть только булочки (зато какие!), но ради общения со знакомым бариста стоит заглянуть. Место для продвинутых кофеманов!»
КофеВиноLab
«Рожденное буше. Место со сложным концептом, пожалуй, первое место в России, в котором объединили спешелти кофе и биодинамическое вино. Еды своей уникальной нет, но можно заказать выпечку или сырные закуски от буше на первом этаже. Есть альтернатива и интересное зерно под эспрессо. Если есть желание познакомиться с новыми вкусами или хорошо провести вечер, вам сюда».
Mad Espresso Team
«Место с четко понятной концепцией — строгая Скандинавия с российским утеплителем. Большой акцент на зерне и понятной еде. Проект создан Крисом Спейрсом, основателем Северо-Западной Кофейной Компании, одной из старейших в России обжарочных компаний. Стиль и элегантность притягивает всех, кто ищет новый вкус и качество. Есть альтернатива, много разного эспрессо зерна. Возможно, будет чувствоваться снобизм в голосе бариста, это может подпортить впечатление».
«Человек и пароход»
«Культовая кофейня в Москве от Николая Чистякова нашла второй дом на Василеостровском рынке. Лаконичный дизайн, уравновешенность между мажорством в выборе оборудования и минимализмом в интерьере внушают легкость и простоту в общении с бариста. Большой выбор зерна, есть капсульный кофе. Кофейня точно рекомендуется для посещения! Для продвинутых и всех, кто хочет разобраться во вкусе кофе».
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