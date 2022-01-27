Топ-10 кофеен Петербурга от блогера-урбаниста Ильи Варламова

КофеВиноLab

«Рожденное буше. Место со сложным концептом, пожалуй, первое место в России, в котором объединили спешелти кофе и биодинамическое вино. Еды своей уникальной нет, но можно заказать выпечку или сырные закуски от буше на первом этаже. Есть альтернатива и интересное зерно под эспрессо. Если есть желание познакомиться с новыми вкусами или хорошо провести вечер, вам сюда».