Косуля с кашей, устрицы с фисташками и черные лисички: в декабре в ресторане Recolte появится первый сет

Уже 10 декабря в первом файн-дайнинг ресторане Recolte Дмитрия Блинова и Рената Маликова шеф-повар Алексей Алексеев запускает первый сет. Он будет называться Høste, что с норвежского языка означает «пожинать» (прим.ред.: Recolte с французского переводится как «сбор винограда, урожая»). В меню – дичь, рыба и овощи, но без вагю, желтохвоста и черной икры нас тоже не отпустят!
Алексей Алексеев
Шеф-повар Recolte
«Каждое мое подобное творение – это огромный вызов, я вкладываю часть себя в блюда, а это всегда очень волнительно и максимально ценно. Создание сета равносильно созданию нового ресторана со своей четкой концепцией. Мне близок стиль нордической кухни, поэтому я решил вывести именно ее на high level. Наша еда должна не насыщать, но обогащать, тем более, что этот сет был полностью посвящен осознанности и разумному потреблению продукта».
Всего в Høste будет около 15 курсов – блюд, приготовленных из фермерских продуктов разными способами (помимо традиционных Леша Алексеев использует ферментацию, лактоферментацию и очерняет овощи). Вот небольшая часть гастрономической программы:
- баклажан с чёрным чесноком, сметаной и эноки;
- бульон из дикой утки и угря с трюфелем и чёрными лисичками;
- бриошь с крабовым унаги и вагю;
- косуля с кашей, сморчками и тархуном;
- трюфель с салом из гриба трубач:
- утка с сельдереем;
- устрицы с фисташками.
Фотографии предоставлены пресс-службой.
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