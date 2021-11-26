Косуля с кашей, устрицы с фисташками и черные лисички: в декабре в ресторане Recolte появится первый сет

Шеф-повар Recolte

«Каждое мое подобное творение – это огромный вызов, я вкладываю часть себя в блюда, а это всегда очень волнительно и максимально ценно. Создание сета равносильно созданию нового ресторана со своей четкой концепцией. Мне близок стиль нордической кухни, поэтому я решил вывести именно ее на high level. Наша еда должна не насыщать, но обогащать, тем более, что этот сет был полностью посвящен осознанности и разумному потреблению продукта».