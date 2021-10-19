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Что Где Есть

Веганская селедка под шубой и альтернативный «Дошик»: 8 лучших diversity-блюд в Петербурге

Веганская селедка под шубой, альтернативный «Дошик», кесадилья с растительным фаршем: общепит Петербурга полностью адаптировался под тех, кто отказался от мяса, молока и яиц и предлагает любимые блюда без использования этих продуктов! Представляем номинантов нашей ресторанной премии в категории «Лучшее diversity-блюдо». Сегодня последний день онлайн-голосования! 

Салат iTUNS из Vmesto

Полностью растительный салат «Нисуаз», где в центре композиции полагается рыба? Легко! Если «тунец» смастерить из водорослей нори, соленых огурцов, нута и паприки. Остальное почти по классике, разве что без яиц: ромейн, огурцы, помидорки черри, каперсы, красный лук, оливковое масло.

Итальянская ул., 12
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Строганов в ресторане «Хорошие люди внутри»

Вегги-строганов, похожий на оригинальный до степени смешения. Подкопченный сейтан обжаривают с вешенками и луком до золотистой корочки, тушат их с растительными сливками и подают с картофельным пюре на соевом молоке и жюльеном из соленых огурцов. Сверху — орешки, грунт из оливок и зелень.

Таможенная дор. д.11
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Чили кон темпе в Grind

Казалось бы, дух мексиканского блюда чили кон карне в carne (мясо по-испански), но не в Grind. Их горячая и телом, и душой похлебка — на крафтовом темпе, обжаренном до корочки, и пшеничном фарше. На результат работают и свежие травы от розмарина до кинзы и сутки, в течение которых настаивают готовое блюдо перед подачей.

Лиговский пр., 30
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«Дошик» из Vegan beats

В этом веганском магазине-кафе такие умелые повара-косплейщики, что у них растительными могут быть солянка и уха, салат «Цезарь» и чебуреки. «Дошик» не исключение: лапша, вешенки, шампиньоны, баклажан, кабачок и тот самый завораживающий бульон, только овощной — с кунжутным маслом и шрирачей.


3-я Советская ул., 11
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Кубинский сэндвич из Veggie Box

Cuban sandwich — культовое блюдо, чья слава шагнула далеко за пределы родного Карибского бассейна, и его гастрономический смысл, в том числе, в богатом мясном наполнении. Тем доблестнее было собрать его с веганской ветчиной, которую поддерживают ананас, сладкая паприка и соус тартар.


Лиговский пр., 50 корпус 8
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Кесадилья в Ananda

Думая о мексиканской кесадилье, невольно представляешь жирок с пальцев от доброй мясной начинки и калории. Но не когда она с растительным фаршем Well Done, максимально похожим на говядину. Также в лепешку идут овощи и соуса — томатный и веганский сырный из неактивных пищевых дрожжей.


Большая Пушкарская ул., 45
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«Море под шубой» в Ra Family

Наши родные салаты (даже так — родненькие!): вот, что губительно для фигуры и желанно для души. Полезный твист на советскую классику возможен, если вместо селедки под «шубу» из свежей свеклы, моркови, огурца и авокадо уложить водоросли вакаме и соединить все это майонезом из проростков подсолнечных семечек.


Кузнечный пер., 6
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«Морской» круассан в кафе «Ку-ку»

Искусный веганский тромплей, мимикрирующий под классику завтраков — круассан с лососем. Круассан — на кокосовом масле с семенами подсолнечника, льна, кунжута, тыквы и овсяными хлопьями. Вместо рыбы — маринованная морковь, авокадо и водоросли вакаме. В роли икры — сферы из экстракта бурых водорослей.


Лиговский пр., 50
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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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