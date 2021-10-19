Веганская селедка под шубой и альтернативный «Дошик»: 8 лучших diversity-блюд в Петербурге

Чили кон темпе в Grind

Казалось бы, дух мексиканского блюда чили кон карне в carne (мясо по-испански), но не в Grind. Их горячая и телом, и душой похлебка — на крафтовом темпе, обжаренном до корочки, и пшеничном фарше. На результат работают и свежие травы от розмарина до кинзы и сутки, в течение которых настаивают готовое блюдо перед подачей.