Как «Собака.ru» следит за честностью голосования «Что где есть в Петербурге» — 2021

Номинантам премии «Что где есть в Петербурге» — 2021, озабоченным резким отрывом одного участника номинации относительно других, не стоит волноваться. «Собака.ru» имеет все инструменты для проведения честного голосования.

Техническая служба сайта Sobaka.ru проверяет результаты и видит всю подозрительную активность на странице. После окончания голосования 19 октября все накрученные — увеличенные автоматически или коммерческими способами — голоса будут сняты до подведения итогов.

Призываем всех номинантов отказаться от недобросовестной конкуренции!

Напоминаем, что одного победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет премии.

Подробнее о том, как проходит голосование ресторанной премии читайте по ссылке.