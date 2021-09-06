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Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2021»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование

Редакция «Собака.ru» опубликовала полный список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2021» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте. В этом году в лонг-лист вошло более 130 лидеров — именно эти заведения, блюда и люди, по нашему мнению, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.

ЗАВЕДЕНИЯ

«Лучший новый ресторан»

 

«Лучший новый ресторан на каждый день»

 

«Лучший новый бар»

 

«Лучшая новая кофейня-кондитерская»

 

«Лучший двор / ресторанная терраса»

 

ЛЮДИ:

«Лучший шеф-повар»

 

«Прорыв года среди шеф-поваров»

 

«Прорыв года среди бартендеров»

 

«Лучший сомелье»

 

«Лучший сидродел»

 

БЛЮДА И НАПИТКИ

«Лучший стритфуд»

 

«Лучший борщ»

 

«Лучший френч-тост»

 

«Лучшее diversity-блюдо»

 

«Лучшие новые завтраки»

 

«Лучшее блюдо из овощей»

 

«Лучший крафтовый продуктовый проект»

 

Открытое голосование на сайте премии продлится до 19 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии  28 октября!

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в TelegramInstagram-аккаунте, а также в Яндекс.Мессенджер

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