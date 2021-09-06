Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2021»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование

Открытое голосование на сайте премии продлится до 19 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 28 октября!

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram, Instagram-аккаунте, а также в Яндекс.Мессенджер.