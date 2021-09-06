Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2021»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование

Редакция «Собака.ru» опубликовала полный список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2021» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте. В этом году в лонг-лист вошло более 130 лидеров — именно эти заведения, блюда и люди, по нашему мнению, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.
ЗАВЕДЕНИЯ
«Лучший новый ресторан»
«Лучший новый ресторан на каждый день»
«Лучший новый бар»
«Лучшая новая кофейня-кондитерская»
«Лучший двор / ресторанная терраса»
ЛЮДИ:
«Лучший шеф-повар»
- Антон Абрезов (Commons)
- Алексей Алексеев (Recolte)
- Антонио Фреза (Antonio Fresa Group)
- Арслан Бердиев (Birch, Betulla)
- Дмитрий Блинов (Duoband)
- Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
- Игорь Гришечкин (CoCoCo Group)
- Мария Дементьева (Saro)
- Руслан Закиров (Kuznya House)
- Виктория Мосина (Anna's Secret Garden)
- Сергей Фокин (Eclipse)
«Прорыв года среди шеф-поваров»
- Никита Голубев (Zelenoe Bistro)
- Леонид Иванов (Grecco)
- Владимир Конюхов (Ikigai)
- Александр Пименов (Animals)
«Прорыв года среди бартендеров»
- Ильгар Вахабов (Ognivo)
- Игорь Кленов (Sea, Signora)
- Алена Ковальчук (Tagliatella Caffe)
- Андрей Коробков (El Copitas Bar)
- Василий Марков (Made in China)
- Валерий Рыжков (Eclipse)
- Михаил Федотовский (Social Club)
- Антон Широбоков («Полторы комнаты»)
«Лучший сомелье»
- Антон Белочкин (Bourgeois Bohemians)
- Вадим Бормусов (Il Lago dei Cigni)
- Кристина Веселова (Duoband)
- Людмила Иванова («Мечтатели»)
- Константин Коробов («Гранд Отель Европа»)
- Евгений Синиченко (Four Seasons)
- Дмитрий Фролов (Grecco, «Мансарда»)
- Евгений Шамов (Президент Петербургской ассоциации сомелье, «Ласточки»)
- Екатерина Яценко (Jerome)
«Лучший сидродел»
- Олег Андреев (Andreev CIDERWORKS)
- Алексей Белецкий («Токсовская сидрерия»)
- Александр Курганов и Сергей Гордеев (Derevo Cider House)
- Дмитрий и Анастасия Пожарские («Царскосельская сидрерия»)
- Валерий Пшеницын и Николай Выставкин (CIDRE’RHINO)
- Дмитрий Тихомиров (Bullevie Cidre)
- Александр Шиманов («Русская Нормандия»)
- Станислав Юров (Jokikyla Cider Makers)
«Лучшие новые завтраки»
«Лучший крафтовый продуктовый проект»
Открытое голосование на сайте премии продлится до 19 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 28 октября!
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram, Instagram-аккаунте, а также в Яндекс.Мессенджер.
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