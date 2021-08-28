Что нужно знать о премии «Что Где Есть в Петербурге 2021»

Петербург — гастрономическая столица России, и «Собака.ru» первой провозгласила эту благую весть еще в начале 2010-х. Мы считаем, что индустрия общепита в Петербурге творит не только свою историю, но и историю всех нас. В ней зарождаются тренды от эстетических до социальных, она крепче других связана с каждым горожанином и гостем города. Мы создали премию «Что где есть в Петербурге», чтобы эту связь укрепить еще больше: победителей выбирают не профессионалы из самой отрасли, а гости общепита— именно они голосуют за тех, кто их кормит.
История премии
В 2021 году проект «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» отмечает своё пятнадцатилетие. Ура, товарищи! В 2006 году под этим названием в журнале был выпущен первый гастросправочник лучших блюд городского общепита по мнению ньюсмейкеров и фуди. В 2015 году проект расширили до масштабной ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», и она стала ежегодной. Больше 700 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, больше 700 000 тысяч людей отдали за них свои голоса!
«Что где есть в Петербурге»— это не только премия, но и одноименный блог в инстаграме @sobaka_eda на несколько десятков тысяч подписчиков, и телеграм-канал: ищите там самые #дикиеэксклюзивы и инсайды, горячие новости, сверхполезные гиды и интервью с трендсеттерами. С первых лет жизни издания «Собака.ru» каждый год выходят гастрономические номера — на страницах журнала вышли тысячи авторских колонок, эпических съемок героев индустрии и эпохальных материалов вплоть до бархопинга с суперзвёздами.
К ноябрю 2021 года тоже готовится коллекционный номер — гастрономическая версия нашего легендарного проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» для ресторанной и барной индустрии города. Мы посвятим весь журнал премии «Что где есть в Петербурге» и общепризнанному, свершившемуся факту, который мы сами и напророчили 15 лет назад: Петербург — гастрономическая столица России. К Мишлену готовы!
Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2021 году?
В сентябре на сайте sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Собака.ru». В сентябре также будет выпущена газета со списком номинантов и их заслугами. Газету можно будет найти в ресторанах и кафе города. Все номинанты будут указаны и в рекламе премии в журнале «Собака.ru» в сентябре.
С 6 сентября по 19 октября проходит открытое онлайн-голосование. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.
Чем отличаются номинанты от финалистов и от победителей премии?
Номинантами становятся заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.
Как стать номинантом премии? И что это значит?
Их список формирует редакция «Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru». В сентябре на сайте «Собака.ru» начнет выходить серия материалов о номинантах.
-
Победители премии в 2020 году
Какие существуют номинации?
Заведения:
- «Лучший новый ресторан»,
- «Лучший новый ресторан на каждый день»,
- «Лучший новый бар»,
- «Лучшая новая кофейня-кондитерская»,
- «Лучший двор/ресторанная терраса».
Люди:
- «Лучший шеф-повар»,
- «Прорыв года среди шеф-поваров»,
- «Прорыв года среди бартендеров»,
- «Лучший сомелье»,
- «Лучший сидродел».
Блюда и напитки:
- «Лучший стритфуд»,
- «Лучший борщ»,
- «Лучший френч-тост»,
- «Лучшее diversity-блюдо»,
- «Лучшие новые завтраки,
- «Лучшее блюдо из овощей»,
- «Лучший крафтовый продуктовый проект».
Во всех номинациях мы оцениваем достижения за период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021-го, но год открытия проектов значения не имеет.
Номинации меняются каждый год и фиксируют тренды, тенденции и актуальные направления жизни ресторанной индустрии за отчётный период.
-
Дмитрий Блинов, Яна Милорадовская на церемонии вручения премии в 2019 году
Как проходит онлайн-голосование?
Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Как номинанты премии будут освещаться в журнале «Собака.ru»?
Им будет посвящена основная тема номера в ноябрьском номере журнала «Собака.ru», который выйдет 30 октября.
Что будет в финале?
28 октября состоится церемония награждения победителей!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.