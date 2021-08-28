Что нужно знать о премии «Что Где Есть в Петербурге 2021»

История премии

В 2021 году проект «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» отмечает своё пятнадцатилетие. Ура, товарищи! В 2006 году под этим названием в журнале был выпущен первый гастросправочник лучших блюд городского общепита по мнению ньюсмейкеров и фуди. В 2015 году проект расширили до масштабной ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», и она стала ежегодной. Больше 700 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, больше 700 000 тысяч людей отдали за них свои голоса!

«Что где есть в Петербурге»— это не только премия, но и одноименный блог в инстаграме @sobaka_eda на несколько десятков тысяч подписчиков, и телеграм-канал: ищите там самые #дикиеэксклюзивы и инсайды, горячие новости, сверхполезные гиды и интервью с трендсеттерами. С первых лет жизни издания «Собака.ru» каждый год выходят гастрономические номера — на страницах журнала вышли тысячи авторских колонок, эпических съемок героев индустрии и эпохальных материалов вплоть до бархопинга с суперзвёздами.

К ноябрю 2021 года тоже готовится коллекционный номер — гастрономическая версия нашего легендарного проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» для ресторанной и барной индустрии города. Мы посвятим весь журнал премии «Что где есть в Петербурге» и общепризнанному, свершившемуся факту, который мы сами и напророчили 15 лет назад: Петербург — гастрономическая столица России. К Мишлену готовы!