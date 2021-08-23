Pasta Fresca! 11 заведений Петербурга с лучшей домашней пастой

Свежеоткрывшаяся итальянская столовая Арслана Бердиева повторяет судьбу Birch: планировать поход на Греческий проспект нужно сильно заранее. Но здесь хотя бы можно без звонка и в порядке живой очереди сесть за стол, где перед вами мастер лепит пасту. В тесто в зависимости от вида добавляют то томаты (для розовых биголи), то вареный желток (для ньокетти).

9-я Советская ул., 1

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