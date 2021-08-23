Pasta Fresca! 11 заведений Петербурга с лучшей домашней пастой

Букатини, ригатони, тречче, зитти, кавателли и строццапрети — какие слова могут быть аппетитнее? А когда маэстро еще и лепит пасту прямо перед глазами — вообще наш любимый вид медитации! «Собака.ru» собрала 11 кафе и ресторанов с лучшей Pasta Fresca.
Probka
Нет ничего более постоянного, чем отменный вкус домашней пасты в «Пробке». Почти вся — fresca. Выдающаяся тортелли с бурратой и черным трюфелем — то, за чем стоит приезжать специально! В ресторане, правда, дают и фабричную, к примеру, для качо э пепе берут твердую и упругую каламарата.
|Зоологический пер., 2-4
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Sea, Signora
В новейшем сифуд-ресторане Антонио Фреза построил открытую кухню таких внушительных масштабов, что туда без проблем вместилась отдельная лаборатория пасты! Получается настоящая итальянская поэзия: букатини, ригатони, тречче, зитти. Знакомство с рукой шефа рекомендуем начать с качо э пепе с насыщенным крабовым биском.
|Б. Морская ул., 30
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Salone pasta&bar
Лепщицы в Salone — главные блюстители итальянского порядка — кажется, день и ночь управляются с пастой и разделочной доской у всех на виду. Одно из последних masterpiece-блюд ищите в летнем цветочном меню — кавателли с тартаром из креветок и цукини.
|Наб. реки Фонтанки, 30
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La Pasta
La Pasta мы любим за возможность в любой момент попробовать свежайшую pasta fresca, добротные порции и самодельное джелато. Всего есть 6 видов пасты из муки крупного помола из целого зерна пшеницы твердых сортов, к любой из которых можно добавить сытную пару: будь то утиное рагу, морепродукты или ягненка.
|Владимирский пр., 11
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Pasta Fresca
Любовь горожан небольшое кафе на Восстания получило вполне заслуженно! Пластичную, только что слепленную пасту очень сложно решить с чем пробовать — здесь меню-конструктор с десятком соусов и 13 видов топпингов. На излете лета берите зеленые радиатори с соусом песто и креветками.
| ул. Восстания, 25/2
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Pasto Fresco
Схожесть с заведением выше прослеживается не только в названиях, но и в истинной любви к свежей домашней пасте. В лакончиных интерьерах со стенами цвета морской волны из 16 видов выбираем маккерончини с прошутто котто, крем-пармезаном, кедровым орехом и цедрой лимона.
|ул. Большая Пушкарская 42/16
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Arancino
Образцовую pasta fresca можно найти в ресторане у итальянца из Ломбардии Мирко Дзанини. Разгуляться есть где: острое спагетти с морепродуктами, нежное вегетарианское мальфатти с рикоттой и шпинатом, пухлые равиоли с уткой или строццапрети карбонара
|Малая Конюшенная, 14
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Osteria Betulla
Свежеоткрывшаяся итальянская столовая Арслана Бердиева повторяет судьбу Birch: планировать поход на Греческий проспект нужно сильно заранее. Но здесь хотя бы можно без звонка и в порядке живой очереди сесть за стол, где перед вами мастер лепит пасту. В тесто в зависимости от вида добавляют то томаты (для розовых биголи), то вареный желток (для ньокетти).
|9-я Советская ул., 1
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Caffe Italia
К пионерам традиционной итальянской кухни уже 11 лет съезжаются не только с разных частей нашего города, но и с разных регионов Италии. И дело не в настоящих Ducati, расставленных по залам, а в самолепной пасте вроде каппеллетти, начиненных мягким сыром страккино с беконом и тыквой, или тортелли с руколой, сыром буко и мускатным орехом.
|пр. Бакунина, 5
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Amo Cucinare
6 лет назад Марина Станчиц, подарившая Петербургу «Фруктовую лавку» открыла итальянский ресторан, призвав на кухню шеф-повара Клаудио Ди Бернардо, обладателя двух звезд Мишлен. Качество пасты ручной работы осталось на уровне! Успевайте на сезонный спешл — пасту с лисичками в сливочном соусе.
|Б. Конюшенная ул., 5
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ossu
Лапшичная на Некрасова никакого отношения к Италии не имеет, но все же каждого гостя с открытой кухни гипнотизируют растягиванием бесконечных макарон. Всего 5 видов: с вешенками и тофу, цыпленком, кальмаром, щеками или свининой (последние 4 топпинга можно заменить на растительное мясо!).
|ул. Некрасова, 21
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