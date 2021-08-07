Ужин в поле, фермерские продукты и легендарные шефы: в Петербурге пройдет фестиваль Farm to Table

С 16 по 31 августа шефы-участники представят в своих ресторанах специальное меню: все блюда будут приготовлены из продуктов от небольших местных производителей. Мясо, овощи, фрукты и сыры ресторанам предоставят около 15 ферм, среди которых «Родные ладони», «Белая Русь», «Поместье Кондратьевых», ферма ресторана Animals, «Лавка Болотова», «Хутор Барышево», «Деревня».

Открытие Farm to Table пройдет 15 августа в пшеничном поле: шефы приготовят ужин, в программе которого welcome drink, легкие закуски, горячее с вертела или гриля, сыры от фермеров, чай в самоваре. Всех гостей ждет фотосессия на закате и набор с фермерской зеленью.

19 августа запланирован большой ужин от шефов и фермеров фестиваля в ресторане Grebeshki. 28 августа прогремит вечеринка с фермерами и грилем в «Футура бистро». А закрывать фестиваль будет круглый стол для шефов и фермеров на тему «Что есть фермерское?».