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Ужин в поле, фермерские продукты и легендарные шефы: в Петербурге пройдет фестиваль Farm to Table

С 15 по 31 августа в Петербурге пройдет фестиваль Farm to Table, который объединит рестораны и небольшие локальные фермерские хозяйства. Мероприятие открывает ужин в пшеничном поле с шефами ресторанов Commons, Animals, Anna's Secret Garden и др.

С 16 по 31 августа шефы-участники представят в своих ресторанах специальное меню: все блюда будут приготовлены из продуктов от небольших местных производителей. Мясо, овощи, фрукты и сыры ресторанам предоставят около 15 ферм, среди которых «Родные ладони», «Белая Русь», «Поместье Кондратьевых», ферма ресторана Animals, «Лавка Болотова», «Хутор Барышево», «Деревня».

Открытие Farm to Table пройдет 15 августа в пшеничном поле: шефы приготовят ужин, в программе которого welcome drink, легкие закуски, горячее с вертела или гриля, сыры от фермеров, чай в самоваре. Всех гостей ждет фотосессия на закате и набор с фермерской зеленью. 

19 августа запланирован большой ужин от шефов и фермеров фестиваля в ресторане Grebeshki. 28 августа прогремит вечеринка с фермерами и грилем в «Футура бистро». А закрывать фестиваль будет круглый стол для шефов и фермеров на тему «Что есть фермерское?».

 

Участники:

  • Eclipse (шеф-повар Сергей Фокин)
  • Harvest (шеф-повар Дмитрий Блинов)
  • Bourgeois Bohemians (шеф-повар Артем Гребенщиков)
  • Merula (шеф-повар Никита Сечин)
  • Kuznya House (шеф-повар Руслан Закиров)
  • Anna's Secret Garden (шеф-повар Виктория Мосина)
  • Saro (шеф-повар Мария Дементьева)
  • Meal (шеф-повар Павел Демин)
  • Commons (шеф-повар Антон Абрезов)
  • Recolte (шеф-повар Алексей Алексеев)
  • «Футура» ( шеф-повар Дмитрий Рощин)
  • EM (шеф-повар Олеся Дробот)
  •  «Банщики» и «Мойка, 3» (шеф-повар Станислав Левохо)
  •  Animals (шеф-повар Александр Пименов)
  • Red. Steak&Wine (шеф-повар Николай Василенко)
  • Paloma Cantina (шеф-повар Алексей Ермаков)
  • Charlie (шеф-повар Юрий Манчук)
  • «Тени» (шеф-повар Виктор Гусев)
  • Bilbao (шеф-повар Владимир Горюськов)
  • Ossu и бистро tureckiy (шеф-повар Дмитрий Кюлленен)
  • «Блок» (шеф-повар Евгений Зубов)

Участники-фермеры:

  • «Белая Русь»
  • «Хутор Барышево»
  • «Поместье Кондратьевых»
  • «Жили растили»
  • «Рикон Ранч»
  • «Лавка Болотова»
  • «Родные Ладони»
  • Beef Story
  • «Акваферма»
  • «Муслим»
  • «Акуловка»
  • «Семейная Экоферма»
  • Ферма НКС
  • «Деревня»
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