Ужин в поле, фермерские продукты и легендарные шефы: в Петербурге пройдет фестиваль Farm to Table

С 15 по 31 августа в Петербурге пройдет фестиваль Farm to Table, который объединит рестораны и небольшие локальные фермерские хозяйства. Мероприятие открывает ужин в пшеничном поле с шефами ресторанов Commons, Animals, Anna's Secret Garden и др.
С 16 по 31 августа шефы-участники представят в своих ресторанах специальное меню: все блюда будут приготовлены из продуктов от небольших местных производителей. Мясо, овощи, фрукты и сыры ресторанам предоставят около 15 ферм, среди которых «Родные ладони», «Белая Русь», «Поместье Кондратьевых», ферма ресторана Animals, «Лавка Болотова», «Хутор Барышево», «Деревня».
Открытие Farm to Table пройдет 15 августа в пшеничном поле: шефы приготовят ужин, в программе которого welcome drink, легкие закуски, горячее с вертела или гриля, сыры от фермеров, чай в самоваре. Всех гостей ждет фотосессия на закате и набор с фермерской зеленью.
19 августа запланирован большой ужин от шефов и фермеров фестиваля в ресторане Grebeshki. 28 августа прогремит вечеринка с фермерами и грилем в «Футура бистро». А закрывать фестиваль будет круглый стол для шефов и фермеров на тему «Что есть фермерское?».
Участники:
- Eclipse (шеф-повар Сергей Фокин)
- Harvest (шеф-повар Дмитрий Блинов)
- Bourgeois Bohemians (шеф-повар Артем Гребенщиков)
- Merula (шеф-повар Никита Сечин)
- Kuznya House (шеф-повар Руслан Закиров)
- Anna's Secret Garden (шеф-повар Виктория Мосина)
- Saro (шеф-повар Мария Дементьева)
- Meal (шеф-повар Павел Демин)
- Commons (шеф-повар Антон Абрезов)
- Recolte (шеф-повар Алексей Алексеев)
- «Футура» ( шеф-повар Дмитрий Рощин)
- EM (шеф-повар Олеся Дробот)
- «Банщики» и «Мойка, 3» (шеф-повар Станислав Левохо)
- Animals (шеф-повар Александр Пименов)
- Red. Steak&Wine (шеф-повар Николай Василенко)
- Paloma Cantina (шеф-повар Алексей Ермаков)
- Charlie (шеф-повар Юрий Манчук)
- «Тени» (шеф-повар Виктор Гусев)
- Bilbao (шеф-повар Владимир Горюськов)
- Ossu и бистро tureckiy (шеф-повар Дмитрий Кюлленен)
- «Блок» (шеф-повар Евгений Зубов)
Участники-фермеры:
- «Белая Русь»
- «Хутор Барышево»
- «Поместье Кондратьевых»
- «Жили растили»
- «Рикон Ранч»
- «Лавка Болотова»
- «Родные Ладони»
- Beef Story
- «Акваферма»
- «Муслим»
- «Акуловка»
- «Семейная Экоферма»
- Ферма НКС
- «Деревня»
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