Больше холодного! 18 летних супов в ресторанах Петербурга

Окрошка на просекко или безалкогольном пиве, ботвинья со снегом, израильский йогуртовый или японский с гребешком — «Собака.ru» публикует вторую часть мануала по холодным супам в Петербурге. А первые 30 блюд ищите здесь.
«Цветочки»
По-своему ботвинью (350 руб) готовят в баре «Цветочки», соединяя говяжий бульон, язык, копченое перепелиное яйцо с жидким желтком и щавель с кинзой.
|ул. Некрасова, 17
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Meal
Ферментации быть! Шеф Павел Демин подает окрошку (460 руб) из молодого зелёного горошка с крабом, ферментированными побегами ели и сливочным хреном.
|Литейный пр., 17-19
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Grecco
Суп, захвативший наши сердца претендует на звание «Блюдо сезона» — средиземноморская окрошка (790 руб) с креветками, овощами и яйцом заливается ледяным просекко.
|Рыбацкая ул., 2
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«Каток и скрипка»
Какой суп должен быть в шашлычной? Правильно! Холодный и из мацони с огурцом, редисом и зеленью (330 руб).
|Каменноостровский пр., 11
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Saro
Шеф-повар(ка) Маша Дементьева подает любимые томаты со страчателлой подает в виде супа (390 руб) но уже с эстрагоном.
|наб. Адмирала Лазарева, 22
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Probka
Летний хит в ресторане Арама Мнацаканова держится уже несколько лет: холодный суп (790 руб) из помидоров с домашней бурратой, базиликом и оливковым маслом.
|Зоологический пер., 2-4
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«Блок»
Шеф-повар Евгений Зубов, изучив традиционные рецепты Карелии, предложил свою вариацию мацони (550 руб) — подкопчённая озерная форель, основа из ферментированного молока, овощи и сок лайма.
|Потёмкинская ул., 4
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Mr. Bo
Многосоставная окрошка (550 руб) с гребешком, красной икрой и томатно-соевым бульоном особенно хороша на недавно выстроенной террасе.
|Манежный пер., 2
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Jerome
Антонио Фреза готовит гаспачо (450 руб) из двух видов томатов: спелых итальянских в собственном соку и сладких узбекских, а при подаче добавляет холодную страчателлу и масло петрушки.
|Большая Морская ул., 25
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«Ферма Бенуа»
На террасе-громадине в саду Бенуа берем летний суп (320 руб) с запеченной и свежей свеклой и курицей, приготовленной в су-виде.
|Тихорецкий пр., 17Г
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«Хочу в Сибирь»
Огуречный крем-суп (350₽) на взбитом йогурте с авокадо и перцем ласточкой для вас украсят яблоком и сбрызнут соком лайма.
|ул. Восстания, 37-39
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Saviv
Израильский суп (390 руб) готовят из йогурта, добавляя ароматные специи заатар и сумах. Свежих оттенков добавляют огурец, мята и цедрой лайма.
|Большая Конюшенная ул., 9
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«Банщики»
Супы в русском и холодном во всех смыслах стилях приготовили «Банщики»: ботвинью с лососем (480 руб) и снегом из щавеля (зелень с айраном готовятся как мороженое) на основе бульона из белого кваса и классический холодный борщ (390 руб), но со снегом из свекольного хрена.
|Дегтярная ул., 1А
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Rockets & Bishops
Окрошка на безалкогольном пиве (340 руб) c цитрусовыми и смолистыми нотами. Внутри пастрами, яйцо и классический овощной набор. Отдельно подают дижонскую горчицу, сливочный хрен и йогурт.
|Гороховая ул., 26
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Кафе «Кино» на «Ленфильме»
У нас появилась поесть окрошку даже в кино (250 руб). Приходим на третий этаж «Ленфильма», выбираем на квасе или на кефире и забираем с собой на сеанс в одноразовой посуде.
|Каменноостровский пр., 10
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Nordic
В далеком ресторане северной кухни на Пулковском готовят два летних супа: овощной бульон на основе топинамбура с лимонной вербеной и северными креветками, картофелем шато и капустой кольраби (490 руб) и окрошку на основе кваса с печеной желтой паприкой и гребешком (550 руб).
|Пулковское ш., 107
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