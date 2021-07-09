Больше холодного! 18 летних супов в ресторанах Петербурга

Супы в русском и холодном во всех смыслах стилях приготовили «Банщики»: ботвинью с лососем (480 руб) и снегом из щавеля (зелень с айраном готовятся как мороженое) на основе бульона из белого кваса и классический холодный борщ (390 руб), но со снегом из свекольного хрена.

Дегтярная ул., 1А

Узнать подробнее