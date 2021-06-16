30 летних супов в ресторанах Петербурга: от окрошки на яблочном квасе до огуречного бульона с дыней

Окрошка на яблочном квасе или веганском кефире, томатный гаспачо с клубникой и огуречный бульон с дыней: «Собака.ru» публикует справочник проверенных летних (а значит холодных) супов, которые в петербургские +25 спасают от знойного анабиоза не хуже, чем ледяной Мохито.