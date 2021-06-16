30 летних супов в ресторанах Петербурга: от окрошки на яблочном квасе до огуречного бульона с дыней

Окрошка на яблочном квасе или веганском кефире, томатный гаспачо с клубникой и огуречный бульон с дыней: «Собака.ru» публикует справочник проверенных летних (а значит холодных) супов, которые в петербургские +25 спасают от знойного анабиоза не хуже, чем ледяной Мохито.
Cococo Bistro
Вариация на самый русский холодный суп от Игоря Гришечкина: окрошка на яблочном квасе с мясом краба, клубникой, молодым редисом и огурцом (750 руб.).
|наб. Адмиралтейского канала, 2
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Grecco
В греческом ресторане на Петроградке дают гаспачо по-андалузски (Андалусия – это испанская провинция на южном побережье) с винным уксусом и оливковым маслом, а также с гарниром из сельдерея, огурца, болгарского перца и томатов (490 руб.).
|Рыбацкая ул., 2
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Kuznya House
Классический гаспачо (390 руб.) с томатами, печеным перцем, красным луком, табаско и персиком (!) на Новой Голландии преобразовывают в крабовый (740 руб.) или с гуакамоле (540 руб).
|наб. Адмиралтейского канала, 2А
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Pio Nero
Томатный гаспачо готовят с клубникой, страчателлой и перечной редукцией — это выпаренный в 6 раз сок из болгарского перца с сахаром, уксусом и соком лайма (450 руб.).
|Пионерская ул., 5
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«География»
Летом предлагают холодный борщ (310 руб.) с ростбифом, печеной свеклой, яблоком и кольраби или окрошку на квасе (310 руб.) с копченой курицей и изюмом в квасной заправке.
|ул. Рубинштейна, 5
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«Мойка 3»
Станислав Левохо предоставил выбор из летних супов: есть гаспачо (760 руб.) с начинкой из краба с авокадо, зеленым луком и домашним сорбетом из базилика, либо щавелевый суп с индейкой (450 руб.), в котором встречаются фермерский творог, огурец, редис и жареный молодой картофель.
|наб. реки Мойки, 3
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«Мари Vanna»
Прохладная домашняя окрошка (360 руб.) на домашнем квасе из ржаного хлеба c языком, овощами и фермерским яйцом.
|Мытнинская наб., 3
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Merula
Экстравагантный холодный бульон из огурцов с дыней и гребешком (390 руб.) с букетом трав — эстрагоном, кинзой, петрушкой и микрозеленью.
|Невский пр., 47
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Ultramen
Веганский суп со льдом (350 руб.) вполне себе в корейском стиле: овощной бульон, черри, огурцы, юдзу, понзу, груша, ананас и дайкон, маринованный в «севен апе».
|наб. реки Фонтанки, 59
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Pizza 22
Ничего лишнего! Гаспачо из томатов (270 руб.) с огурцом, паприкой, базиликом, луком шалот, табаско и оливковым маслом.
|ул. Жуковского, 45
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Salone Pasta & bar
Можно выбрать классический гаспачо (550 руб) с томатами Pelati, огурцом, авокадо и паприкой или добавить в него краба (750 руб.).
|наб. реки Фонтанки, 30
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Red.Steak & Wine
Здесь в гаспачо (440 руб) добавляют лангустинов, огурец и сельдерей.
|ул. Ленина, 9
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«Ателье Tapas & Bar»
Зелёный гаспачо (390 руб.) — настоящий амбассадор лета! Готовится из авокадо, огурца, стебля сельдерея, шпината и петрушки. Можно добавить в суп краба (550 руб.).
|Лахтинская ул., 8
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Charlie
По соседству с самым фотографируемым фламинго можно попробовать копченый гаспачо с тартаром из креветок су-вид и маслом чили (390 руб.).
|наб. канала Грибоедова, 54
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«Сад»
Зелёный гаспачо (550 руб.) на зеленой террасе ресторана «Сад» — большего лета можно и не ждать. Это холодный крем-суп из авокадо, шпината, огурца с добавлением мирина и сока лайма.
|Б. Зеленина ул., 23А
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RA Family
Веганская окрошка (320 руб.) на кефире из кешью с авокадо, цукини, редисом, свеклой и зелёным луком.
|Кузнечный пер., 6
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Zelenoe Bistro
Гаспачо (350 руб) в свежеоткрывшемся вегетарианском бистро — это классический холодный итальянский суп с томатами, перцами, огурцом и апельсином!
|ул. Чайковского, 36
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Petrov-Vodkin
Русская кухня без борща немыслима! Летний спешл (270 руб.) подают с разварной говядиной и заправкой на основе яблочного компота, свеклы и специй.
|Адмиралтейский пр., 6
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«Русская рыбалка»
Ультрапопулярные окрошка на кефире (360 руб.) с запеченным картофелем и телятиной, приготовленной при низкой температуре или холодный борщ (360 руб.) с тем же составом (главное отличие — свекольный бульон).
|Южная дор., 11
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«Рюмочная Свобода»
Летний похмельный или закусочный суп — холодный литовский борщ (180 руб.) со свеклой, кефиром и огурцом.
|Гороховая ул., 53
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Georgiani
Гаспачо из авокадо (390 руб.) с тартаром из паприки, рубленной кинзой и мятой, огурцом, зелёным чили и мацони (куда без него в грузинском ресторане?).
|Чкаловский пр. 38
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«Счастье»
Свекольник с домашней говядиной пастрами или креветками. Холодный бульон из свекольного фреша и йогурта подают в графине!
|ул. Малая Морская, 24
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Sixty Four
Окрошка с телятиной на овсяном квасе (390₽), который шеф-повар Дмитрий Савельев настаивает целую ночь на ошпаренном овсе. Кремовая заправка готовится из перетертых хрена, горчицы и зелени.
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наб. реки Мойки, 64
Goose Goose
Огуречный гаспачо (350 руб.) с граните из томатов, болгарского перца и сельдерея.
|Б. Конюшенная ул., 27
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Hitch
Холодный борщ (390 р) с окороком, яйцом, свекольным фрешем и сливочным хреном.
|пр. Медиков, 10, к. 1
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Italy
Гаспачо с авокадо и крабом (1190 р) с овощной россыпью из томатов, огурцов, болгарского перца, сельдерея и лука. Подается с палочками гриссини.
|Б. Морская ул., 14
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Chang
Гаспачо из кимчи (590 руб) можно попробовать на Московском пр. Это холодный суп с обжаренными на воке креветками и на основе домашнего кимчи, которые ферментируется прямо в ресторане.
|Московский пр-т., 186
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R14 и «Рыба на даче»
В ресторанах Арама Мнацаканова холодный борщ (450/560 руб.) готовят на курином бульоне с курицей, огурцом, редисом и зеленью.
|ул. Академика Павлова, 5
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