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Без молока! 10 веганских мороженых в ресторанах Петербурга

Где искать веганское мороженое — все эти сорбеты, пломбиры и аффогато? Редакция «Собака.ru» собрала 10 спасительных вариантов в кафе и ресторанах Петербурга для тех, кто отказался от животной пищи.

Commons

Ответственное потребление и осознанность — это, конечно, наше все, но как осознать количество выпитого вина в паре с сорбетами из Commons, когда на улице температурный апокалипсис? Летние бестселлеры уже здесь: ревень и земляника (по 190 руб).

наб. канала Грибоедова, 39
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Organic Origin

В пространстве «формируют правильные привычки горожан», приглашая нутрициологов, предлагая органические продукты и проповедуя zero waste. Тропики нашей столицы нивелируют тропическим сорбетом с райским составом (только банан, ананас и кокосовое молоко).

Сытнинская пл., 3
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Jiva burgers

Патриархи растительной пищи дают клубничный пломбир в вафельном стаканчике. Мороженое из веганских сливок, банана, клубники, ванили и сахара за 129 руб. — отличная сделка!  

наб. канала Грибоедова, 49
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Vmesto

Фотогеничный десерт готовится по старинному итальянскому рецепту (так говорят). Сорбеты хоть и делаются в Санкт-Петербурге, но неизбежно транспортируют нас на такой далекий экзотический пляж (во всем виноваты манго с кокосами).

Итальянская ул., 12
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Ra Family

Растительный вайб раздают даже мороженым, которое производят сами из кокосового и кешью молока, а подслащивают концентрированным виноградным соком. Принять решение, что пробовать — непросто! Вариантов всего 5: ваниль, шоколад, вишня, манго и сырное. 

Кузнечный пер., 6
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«Кролик, беги!»

Незаслуженно редкий для петербургского общепита аффогато (когда мороженое заливается шотом эспрессо) в штучности уступает только веганскому собрату. Здесь можно поживиться миксами вкусов — мята-шоколад-брауни, абрикос-ром, фисташка-клубника, арахис-соленая карамель — и взять с собой отдельно в креманке или вафельном рожке.

ул. Марата, 67
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Ananda

Ванильный пломбир в вафле — почти как в детстве, но только без молока! Внутри растительные сливки, банан, ваниль и сахар.

ул. Большая Пушкарская д.45
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Amazing Cacao

Оля Яровикова, создавшая звездный Amazing Cacao, расширила границы влияния и создала еще и мороженое, в том числе веганское! Готовы черпать ложкой пломбир без сахара на основе шоколада купуасу (родственник какао) с суперфудами: лукумой (перуанский фрукт) и мескитом (перуанский кэроб), либо пломбир из шоколада из никарагуанских какао бобов с розовым перцем.

Тип места Наб. Обводного канала, 74
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Hood street food

Съесть холодный веганский десерт и уложиться в 105 ккал можно в Конюшенном дворе — грушевый и кокосовый сорбеты лучше поженить в вафельном рожке. 

Конюшенная пл., 2В
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Fika

Бистро в «Ленполиграфмаше» у Ботанического сада — лайфгарды для людей, отказавшихся от животной пищи. По части мороженого не отстают и выдают растительные сорбеты шариками по 110 руб.

Аптекарский пр., 2
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