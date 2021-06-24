Без молока! 10 веганских мороженых в ресторанах Петербурга

Ответственное потребление и осознанность — это, конечно, наше все, но как осознать количество выпитого вина в паре с сорбетами из Commons, когда на улице температурный апокалипсис? Летние бестселлеры уже здесь: ревень и земляника (по 190 руб).

наб. канала Грибоедова, 39

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