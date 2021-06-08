Где пробовать домашний чайный гриб в Петербурге? 11 лучших вариантов комбучи

Команда называет себя «звериной стаей» и, видимо, не зря! Иначе как объяснить их скорость? За 4 дня они обновили интерьер ресторана к летнему сезону, переосмыслили завтраки (там есть сосиска из кабана!), поставили террасу и сделали несколько видов комбучи: персик-мушмула, лимонная вербена, скоро появится черешня-полынь и та, что будет делаться из остатков фруктов и овощей. А впереди еще водный кефир и джинджер бир.

ул. Некрасова, 60

Узнать подробнее