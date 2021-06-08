Где пробовать домашний чайный гриб в Петербурге? 11 лучших вариантов комбучи

Чайный гриб, комбуча, ферментированный чай: где пить самый крафтовый и любимый с детства напиток? Редакция «Собака.ru» собрала дорогие сердцу 11 мест, которые делают его самостоятельно.
Anna's Secret Garden
Амбассадор дикоросов, предводитель микологов, а также шеф Anna's Secret Garden Вика Мосина высадила свой огород с клубникой, ревенем, войлочной вишней и иргой в Севкабель Порту, а также вырастила много чайных грибов. Сейчас комбуча сделана на чае из таволги и шиповника. Но следующая остановка — вторая ферментация и три варианта напитка: на кафире, лафанте и чёрной смородине с базиликом.
|Кожевенная линия, 40
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AF Brew Taproom и Camorra
В промышленных масштабах (при таких то объемах и каналах сбыта!) производит комбучу команда AF Brew. Чили-лимон, малина-маракуйя, огурец-мята и, если повезет, хард-комбуча с черноплодкой (и 3% алкоголя) — все можно попробовать в тапруме пивоварни, либо в аффилированной Camorra.
|Курляндская ул., 48
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Meal
Шеф-повар Meal Павел Демин — человек, возродивший ферментацию в Петербурге. Гриб растит в чае, потом перемещает его во фруктовый или овощной сок, травяной или цветочный отвар — все в зависимости от сезона и собственных предпочтений!
|Литейный пр., 17-19
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Cozy Pocket
Переоткрывшийся во дворе Лиговского Cozy Pocket (ранее Yardy) дает образцовый донер (теперь в паре с игристым), производит комбучу и продвигает ее в массы. За честные 100 руб. предлагают сухую со вкусом иван-чая или мягкую с молочным улуном.
|Лиговский пр, 33–35
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Zelenoe Bistro
В новом вегетарианском бистро ферментируют все, следуя концепции zero waste! Вот готовит шеф грушевый пирог, а из фруктовых остатков сразу же делают комбучу. Сезонное тоже идет в ход: скоро появятся ромашковая и крапивная.
|ул. Чайковского, 36
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«Футура»
Патриархи хлебопечения запустили комбучную ферму: пока разрабатывают сочетания и выращивают грибы, берем классическую бутилированную и отправляемся на обустроенную летнюю террасу.
|наб. Pеки Карповки, 5
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Animals
Команда называет себя «звериной стаей» и, видимо, не зря! Иначе как объяснить их скорость? За 4 дня они обновили интерьер ресторана к летнему сезону, переосмыслили завтраки (там есть сосиска из кабана!), поставили террасу и сделали несколько видов комбучи: персик-мушмула, лимонная вербена, скоро появится черешня-полынь и та, что будет делаться из остатков фруктов и овощей. А впереди еще водный кефир и джинджер бир.
|ул. Некрасова, 60
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Commons
Шеф-повар Антон Абрезов, кажется, все добывает с локальных ферм. Но чайный гриб команда выращивает самостоятельно: домашняя хлебная комбуча, ароматная и очень насыщенная во вкусе.
|наб. канала Грибоедова, 39
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Dopamine feat. AF Brew
Да, мы уже обозревали творчество AF Brew, но мимо этой коллаборации пройти не смогли. Руслан Закиров, придумавший корнер здорового питания Dopamine совместно с выше упомянутыми создали по-настоящему живительную комбучу с зеленым крыжовником, мятой и щавелем. Всем лето, чайный гриб и Василеостровский рынок!
|Большой проспект В.O., 16/14
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Not For Sale
Петербургский бренд одежды Not for sale в этом году запустил и гастрономическое производство, переехав в дом Новицкого (или знаменитый свадебный салон на Садовой). Помимо завтраков целый день дают спешелти кофе и комбучу с мятой на тростниковом сахаре. Гриб, кстати, привезли с Бали — хоть кто-то там побывал!
|ул. Садовая 21АБ
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Arka
Запала команды барменов хватает не только на рекордные сооружения коктейлей, но и на приготовление ферментированных напитков, которые здесь ласково называют пробиотиками. Комбучу со вкусами манго, кофейным или малина-гибискус используют в качестве основы для коктейлей, отдают ледяные бутылки с собой (мастхэв не только Евро-2020, но и всего лета!) или дают освежиться прямо в баре.
|Б. Конюшенная ул., 27
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