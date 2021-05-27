Акула, черная икра-альбинос, леденцы с личинками и когти дракона: самые необычные блюда в ресторанах Петербурга

Кафе «Шахмар» с азербайджанской кухней (Апраксин двор) очень гордится своим гигантским дровяным грилем, на котором жарят 8 видов шашлыка и люля. Один из них — редкий — из бараньих потрошков заслуживает отдельного внимания.

Great Meal

Китайский ресторан готовит свиные кишки в двух подачах — с острым перцем или с луком, кинзой и cвиным фаршем