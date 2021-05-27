Акула, черная икра-альбинос, леденцы с личинками и когти дракона: самые необычные блюда в ресторанах Петербурга

«Собака.ru» проинспектировала городской общепит на предмет самых редких продуктов! Рассказываем, где искать акулу, моллюска, похожего на когти дракона, перец остротой в 1,5 млн единиц по Сковиллу и даже личиночную ферму.
Персебес
Самый труднодобываемый, редкий, дико дорогой гад, называемый «морской уточкой» и похожий на когти дракона! Ракообразное живет на прибрежных скалах, цепляясь за них, чтобы не смыться в море. Его отваривают в подсоленной воде, остужают и затем тушат на сковородке вместе с куриным бульоном, белым вином и специями — за 100 гр персебеса нужно выложить 1000 рублей.
Акула
По одной из версий, мясо акулы не популярно, потому что акула считается людоедом. Если вы свободны от подобных принципов и предрассудков, вам в ресторан «Москва-Пекин». Здесь есть два блюда с хищной рыбой: известный суп «Будда прыгает через стену» и горячее — трепанг (или морские огурцы) и желудок акулы в густом соусе из абалона (моллюск называют еще «морскими ушками», ужасающими на вид).
Субпродукты: свиные кишки и бараньи потроха
Кафе «Шахмар» с азербайджанской кухней (Апраксин двор) очень гордится своим гигантским дровяным грилем, на котором жарят 8 видов шашлыка и люля. Один из них — редкий — из бараньих потрошков заслуживает отдельного внимания.
Китайский ресторан готовит свиные кишки в двух подачах — с острым перцем или с луком, кинзой и cвиным фаршем
«Золотая» икра
Икорный и теперь шампань-бар (здесь меню из рекордной 101 позиции!) подает «золотую» икру осетров-альбиносов, изредка встречающихся в природе (один на 10 тысяч). Деликатес немного ореховый во вкусе и совсем драгоценный на вид.
Темпе
Темпе — белковая бомба — редкий продукт из ферментированных соевых бобов. В 100 граммах содержится 18 гр белка, что обеспечивает место в десятке лучших протеиновых источников. В неаполитанской пиццерии по вегану его укладывают вместе с томатным соусом, моцареллой, бальзамическим кремом, пореем и петрушкой.
Перец «Каролина Рипер» остротой в 1,5 млн единиц по шкале Сковилла
Команда Gypsies & Jews в своем гараже-громадине с двором, верандой и мотопарковкой ввела Hell Menu с экстремально острым перцем «Каролина Рипер». Его острота по шкале Сковилла стоит 1,5 млн единиц (табаско, для сравнения, «весит» 35 тысяч).
Моллюск анадара
Анадара — единственный из моллюсков, который обладает кровеносной системой и содержит гемоглобин (а еще это один из самых дорогих японских деликатесов). В La Perla подают в виде рагу с зеленью, чесноком и рюмкой сырой крови анадары — говорят, это самый мощный энергетик!
Косуля
Ресторан северной кухни помимо уникальной коллекции скандинавского алкоголя дает еще один эксклюзив — смёрребрёд с тартаром из косули. Подается с соусом из анчоусов, томатов и лука шалот на самодельном хлебе с орехами и сухофруктами.
Артишоки
Артишок — продукт не редкий, но его крайне трудно найти в ресторанах города (не в маринованном виде!). Сдаем явки, где искать свежие бутоны.
Арам Мнацаканов, подает его практически как овощную открытку из Италии: свежий артишок, пармезан и легкая заправка. Минималистично — чистый вкус!
Антонио Фреза готовит из них карпаччо: берет свежие артишоки, добавляет к ним икру боттаргу, пармезан 6-летней выдержки и колатуру — соус из анчоусов.
Личинки
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Фото: группа ВКонтакте «открытая карта | еда в городе»
Петербурженка Надежда Серкова организовала у себя дома небольшую ферму, где выращивает личинок мучного хрущака (с которыми уже провели гастрономический ужин совместно с образовательным проектом «Трава»). Если набрать группу, то можно записаться на экскурсию и попробовать блюда из насекомых: от маринадов и фрикаделек до леденцов.
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