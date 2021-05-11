11 блюд с сезонной черемшой в ресторанах Петербурга

В «Футуре» тоже не забыли про корюшку: из нее вытаскивают все кости, фаршируют маслом из черемши, обжаривают в муке и подают с соусом из трав и сока квашенной капусты и малосольным огурцом. Вторым номером (не по важности!) упомянем тартар: говядину заправляют соусом из оливкового масла, аджики и рыбного гарума, замешивают со свежей черемшой, ее маринованными стеблями и хрустящими чипсами из топинамбура и подают с соусом из желтков и аджики.