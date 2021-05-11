11 блюд с сезонной черемшой в ресторанах Петербурга

То, что черемша — это лук и запах от нее «такой же, как от чеснока», мы выучили еще в школе благодаря Чехову и его «Трем Сестрам». А шефы Петербурга нежно любят это растение: превращают в крем, фаршируют ей корюшку и даже пекут черемшовый хлеб! «Собака.ru» нашла 11 блюд с ее использованием.
Стейк с кремом из черемши
Шеф Виталий Папп обновил меню гастрономического кафе — тут же фуди Петербурга ушли на второй круг в гонке за бронирование столика! Мясное горячее представлено в виде денвер стейка с жареными вешенками и нежнейшим кремом из сельдерея и свежей черемши.
|«Мечтатели»
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Тартар из говядины с черемшой
Только что обновленное руками шеф-повара Александра Садчикова меню Hamlet + Jacks возродило гастрономическую историю Волынского переулка. Почитание сезонных продуктов можно оценить благодаря говяжьему тартару с устричным соусом, солодом, кедровым орехом и черемшой.
|Hamlet + Jacks
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Вегетарианские равиоли и тартар из форели
Дружелюбный «Фартук» на Рубинштейна отмечает десятилетие своей истории (в том числе) обновленным меню! Запаса черемши хватило аж на два блюда: пухлые равиоли с рикоттой и сыром горгонзола и тартар из форели с конусовидной капустой шпиц.
|«Фартук»
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Хлеб с черемшой
Черемшовый гербарий в печи производит цех в книжном магазине «Подписные издания». Сезон встречают буханкой с растением, уложенным сверху. А еще помимо тартина обещают запустить новую несладкую слойку!
|«Подписные булочки»
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Ризотто с черемшой
Объявленный бой рафинированным меню на целый день предоставляет поле для творчества. В вечернем меню Animals встречайте зеленое ризотто с черемшой с доброй горстью пармезана, сливочным маслом и классическим мирпуа (овощная бульонная смесь) из лука, фенхеля и чеснока. На этом останавливаться не планируют: скоро появится тартар из говядины и песто из черемши с жареным фундуком.
|Animals
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Корень сельдерея и «Кровавая Мэри»
Экспериментальная коктейльная комната внутри бара «Полторы комнаты» работает только по сет-меню: растение здесь появляется в стейке из корня сельдерея с бри, маслом кимчи (в пару — коктейль на роме с облепихой и юзу). Ну а победителя в номинации «Лучший фирменный коктейль» ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» мы не можем пропустить по определению: окуренная Мэри всегда сопровождается маринованной черемшой.
|«Полторы Комнаты»
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Сезонная корюшка
Мы уже писали про это блюдо в нашей подборке корюшки в ресторанах города. Но почему бы и не сделать этого снова? Шеф готовит корюшку на сковородке, а подает с молодым печёным картофелем в топленом масле, свежей черемшой, тартаром из свежего и пылью из дегидрированного.
|All Seasons
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Тартар с черемшой и корюшка
В «Футуре» тоже не забыли про корюшку: из нее вытаскивают все кости, фаршируют маслом из черемши, обжаривают в муке и подают с соусом из трав и сока квашенной капусты и малосольным огурцом. Вторым номером (не по важности!) упомянем тартар: говядину заправляют соусом из оливкового масла, аджики и рыбного гарума, замешивают со свежей черемшой, ее маринованными стеблями и хрустящими чипсами из топинамбура и подают с соусом из желтков и аджики.
|«Футура»
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Тапас с бужениной
Все-таки любим мы Петербург за интернациональность: исконно испанские тапасы стали специалитетом русского ресторана Petrov Vodkin. Один из «бутербродов» подается с бужениной и украшается черемшой.
|Petrov-Vodkin
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