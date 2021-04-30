55 лучших кафе, баров и ресторанов Москвы: НЕультимативный гид по столичному общепиту на длинные выходные

Президент России широкой рукой объявил выходные с 1 по 10 мая и билеты на «Сапсан» тут же закончились! Для тех, у кого титанические планы на столицу, «Собака.ru» составила список из 55 (!) кафе, баров и ресторанов, которые стоит посетить.
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Ray
Завтрак
Кофейня (совместный проект рестораторов Александра Оганезова (Cutfish, Remy Kitchen Bakery, Pino) и Александра Сысоева) с конструктором завтраков с 8 до 12 на Никитских Воротах.
Что брать: 6 видов сырников, семь конфигураций панкейков, йогурт с топинамбуром или вообще безлактозный.
Тверской б-р, 3
Сезонность и локальность продуктов, классика и современные техники от шеф-повара Владимира Чистякова в самом узнаваемом универмаге страны. Завтраки подаются с 10 до 13 по будням и с 11 до 16 по выходным.
Что брать: авокадо на гриле с узбекскими томатами и пашотом, сэндвич с мортаделлой и плавленным сыром или хрустящий тост с гуакамоле и креветками.
Петровка, 2, 5 этаж ЦУМа
Проект White Rabbit Family в коллаборации с Ксенией Собчак. Итальянская и японская кухня от виртуального шеф-повара Саши Вайнер. Интерьер заслуживает отдельного внимания — всюду бетон, стекло и дерево, а одну из люстр вообще создавали полгода. Завтраки подают каждый день с 8 до 12.
Что брать: каша из семи злаков с медом и ягодами, банановая бриошь с кофейным муссом и интригующая коллагеновая вода.
Большая Никитская, 15-1
Смена командующего (теперь у руля Михаил Румянцев, «Горыныч») не помешала остаться ультравостребованным местом встреч и завтраков — здесь они с 9 до 12 по будням и с 9 до 13 по выходным.
Что брать: французский тост с персиком и арахисом, оладьи из кабачков с пастрами из говядины и милейшие сосиски с горошком из раздела «Мамины завтраки».
ул. Никольская, 10; Большая Дмитровка, 7/5, стр 2
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Tilda
Завтракать у шефа-путешественника Луиджи Маньи — сплошная благость. Пробуйте разное (этим можно заниматься каждый день без выходных с 8:30 до 16). Есть веганские блюда!
Что брать: омлет с черным трюфелем и домашней рикоттой, кроличьи колбаски с гратеном.
Большой Палашевский пер., 2
Кофейня с десертами бренд-шефа Грегори Дуайена («Кофемания») и кухней Режиса Тригеля (его меню открывало «Bio My Bio»). Дают бьющие в сердце завтраки с 9 до 12 по будням и с 9 до 15 по выходным.
Что брать: краб бенедикт с драником из цукини, сырная вафля с авокадо или ванильные сырники
Сретенка 22/1, с. 1
Ресторан от братьев Васильчуков и Simple group с кухней шеф-повара Александра Райляна. Завтракают на Неглинной поздно и не всегда: с 12 до 17 по выходным. Но это того стоит!
Что брать: хот-дог с трюфелем и смородиной (из основного меню), цветная капуста с голландским соусом и яйцом пашот.
Неглинная ул., 8/10
Гастробистро в районе Патриарших с небольшой зеленой верандой и завтраками с 11 до 14 по будням и до 16 по выходным.
Что брать: сырники с банановой сметаной, бенедикт с апельсиновым лососем или скрэмбл с креветками на самодельном хлебе
Сытинский туп., 5
Угол Моховой и Тверской — исторически ресторанный, сейчас здесь традиционная русская кухня под патронажем Александра Раппопорта. Подают завтраки с 7 до 12 по будням и с 7 до 14 по выходным.
Что брать: омлет по-московски с докторской колбасой, горячий бутерброд с щучьей котлетой, глазунья из перепелиных яиц
Моховая ул, 15, стр. 1
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Underdog
Стритфуд
Банальные на первый взгляд хотдоги и бургеры поражают, только положи их в рот. Найти не просто – бистро спрятано в переулках – но необходимо!
Что брать: мак-н-чиз, сэндвич с трехэтажным пастрами, хот-дог или бургер
ул. Маросейка, 6/8, стр 1
Рыбная лавка по соседству с демократичными ценами. Здесь все добывают самостоятельно (не в Москве): крабов, рыбу, кальмаров и даже магаданскую корюшку!
Что брать: Краб-кейк с пюре, моредоги (палтус, кета, треска или краб), креветки-семечки
Маросейка 6/8 стр 1
В парке Горького припарковано 12 фудтраков с разными концепциями: от веган-меню, нори-бара и плова до бургеров, греческого гироса и текс-мекс.
Что брать: батат, чайханский плов, шашлык из баранины
Пушкинская наб.
Великие кебабы от экс-шефа «Дома Культур» Никиты Мальцева.
Что брать: кебаб в воздушном хлебе, курица-гриль, маринованная в специях и йогурте с аджикой, капустой, сумахом, кинзой и лимоном-гриль.
Страстной бульвар, д.6, стр.1; ул. Сретенка, д.23/25, стр.1
Выбор, размер порций и цены — три кита, на которых вы сюда приплывете!
Что брать: ассорти креветок на компанию, креветки на огне в луизианских специях, бостонский чаудер
ул. Лесная, д. 7
Петербургский проект, вошедший в топ 50 лучших пиццерий мира. Здесь готовят неаполитанскую пиццу (тесто выдерживают сутки) на живом огне в дровяной печи при температуре 450 градусов по Цельсию.
Что брать: Пицца с раклетом и трюфельной салями, «Кремлёвская звезда», лазанья
ул. Солянка, 1/2
Самый большой фудмолл в Европе, внутри которого спрятано 75 (!) ресторанных концепций и 60 лавок с фермерскими продуктами.
Что брать: стейки в Meat Dealers, зеленый карри с цыпленком в «Индокитае»
ул. Лесная, 20, стр. 3
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«Pavilion Пруд Патрики»
Обед или ужин
Файн дайнинг Александра Раппопорта с прекрасным видом и выходом к пруду. Концепция ресторана — пресноводные экосистемы с рыбами, раками и водоплавающими птицами.
Что брать: жареные караси, пельмени со стерлядью, игристая окрошка
Большой Патриарший пер., 7, стр. 1
Шеф Андрей Шмаков в здании отеля «Метрополь» возвышает современную русскую кухню с помощью сезонных продуктов. В интерьере 7 видов мрамора, лепнина и потолочная роспись.
Что брать: «Оливье» с раковыми шейками, перепелками и икрой; филе оленя с ремуладом из сельдерея, пастернаком и горчичным соусом с черной смородиной
Театральный проезд д.2
Новейший ресторан маэстро Аркадия Новикова, претендующий на Michelin (по словам создателя). Шефс тейбл, посадка с белым камином и винная комната.
Что брать: седло ягнёнка с каштанами, шпинатом и кашей из зёрен горчицы; перепелка; тартар из дикой карельской форели
Трубниковский пер., д. 15, стр. 2
Евгений Викентьев, даривший нам гастрономическое счастье в Hamlet+Jacks, теперь шеф в московском ресторане российских деликатесов Раппопорта (здесь 16 видов икры!)
Что брать: рубленная воронежская говядина с фуа-гра и гречневым коджи; козленок с соусом из грецких орехов, краснокачанной капустой и черными лисичками
Моховая ул., 15/1, стр. 1
Сердце Патриарших занято двухэтажным рестораном с белыми скатертями, панорамными окнами, хрустальными люстрами, мрамором и красным деревом.
Что брать: гребешок с черной икрой и эстрагоном; террин с фуа-гра, шампиньонами и куриной печенью; ньокки с горохом и страчателлой
Малая Бронная 21/13
Неорусское заведение с открытой кухней и собственным хлебным цехом. Здесь отличная летняя веранда с зеленью и деревянными столами.
Что брать: стейки, запеченный баклажан с крабом и йогуртом
Рождественский бул., 1
Снова Патриаршие! Только теперь с миксом французских, итальянских, азиатских и греческих оттенков. Мясо на живом огне, холодильник для вызревания, своя пекарня со свежайшей выпечкой.
Что брать: голень ягненка с пюре из цветной капусты; бургер с трюфелем; рибай сухой выдержки
Малая Бронная, 2; Лесная, 20 стр 1; Пресненская наб. 8/1
19 строчка рейтинга The World’s 50 Best говорит сама за себя: продукты с собственной фермы, технологии, сервировка сета рукотворными 14 винами из трав, овощей и грибов.
Что брать: разные виды капусты, запеченные в печи, с зелеными маринованными персиками и трюфельным соусом; кальмар и «кальмар», напечатанный из фасоли на 3D принтере с белой спаржей и черной икрой
Страстной бульвар, 8
Паназия от австралийского шефа Глена Баллиса — открытая кухня, винные шкафы, гриль.
Что брать: татаки, тартар из говядины с угрем
Большая Никитская, 23/9
Большая удача сесть за столик у окна: в ресторане духозахватывающий вид на Москву. Региональные продукты, ледник с аквариумом, ракушки, крабы и креветки.
Что брать: тартар из гребешка с папайей и соусом понзу; стейк из черной трески с мисо; суши со спинкой тунца и листьями васаби
ул. Смоленская, 8
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«Соль»
Гастроателье на первом этаже отеля The Ritz-Carlton Moscow. Изысканный итальянский проект с небольшой мастерской сразу за порогом.
Что брать: качо-э-пепе в пекорино со сладкой креветкой; утиная ножка с кенийской фасолью
ул. Тверская, д.3
Грузинская классика от шефа Мамии Джоджуа и его мамы Наны в теплом ресторане с большой печью, красивой посудой и глубоким изумрудным цветом в интерьере.
Что брать: жареный сулугуни, хинкали и аджарули, конечно! Начинку хачапури выбирайте сами: трюфель, лосось, 4 сыра или аджапсандал.
ул. 1905 Года, 2
Итальянский проект Probka Family Арама Мнацаканова. Могут подать безглютеновую неаполитанскую пиццу по рецепту Джузеппе Кутраро (даже с безлактозной моцареллой!).
Что брать: пицца с цукини, таледжио и ндуей; лингвини Путтанеска; паштет из цесарки с домашним чатни и маринованными корнишонами
Малая Бронная 24 стр. 1
Новый Блэк Тай (хочется сказать «роскошный») в здании именитой гостиницы «Украина» с отличным баром.
Что брать: утка по-бангкокски; том ям биск с лангустинами; салат из зелёной папайи с личи и лаймовым соусом
Кутузовский проспект 2/1 стр. 1
Аутентичное крохотное индийское домашнее кафе без фиксированного меню.
Что брать: панир матар масала, гулабджамун
Ермолаевский пер., 7
Ресторан — один из первооткрывателей гастрономичной Большой Никитской. Открытая кухня, дровяные печи, изумительные завтраки (обожаемые сырники из топленого творога).
Что брать: вырезка ягненка с печеным перцем; камамбер в золе с маковой бриошью
Большая Никитская ул., 12 стр 1
Светлый паназиатский ресторан бренд-шефа Ольги Суздалкиной с фантасмагоричными картинами на стенах.
Что брать: норитако с лососем, осьминог с подкопченным картофелем
ул. Солянка, 1/2
Нео-бистро находится в ЖК, но особой магии это не мешает. Сезонные продукты, лаконичное меню и повсюду дерево!
Что брать: домашний пирог из кролика с копченой сметаной; стейк из свеклы с щавелем
Погодинская улица, 2/3
Небольшой винный нордик бар с небольшим меню.
Что брать: ростбиф с луковым хреном; томленая говяжья щечка
Чистопрудный Бульвар 23, стр 2
Эклектичный бар с коктейлями на втором этаже «Уголька» (возможность схватить двух зайцев)
Что брать: палтус с портобелло, черная телятина с зелеными овощами
Большая Никитская ул., 12
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«Коробок»
Бар
Секретный барная лаборатория между барбершопом и рестораном. Вместо барного меню почти художественный альбом с 24 миксами.
Что брать: Баккара негрони, умами Мэри, Токио хайбол
ул. Сретенка, 22/1 стр. 1
Музыкальное бистро Владимира Перельмана (посвященное его дедушке) недалеко от парка Зарядье с красными кулисами и активной джазово-блюзовой программой.
Что брать: домашние равиоли с креветками; щупальца осьминога с печеным перцем
Славянская пл., 2
Бар актрисы и ведущей «Бара в большом городе» Ирины Чесноковой, забравшей из петербургского Bolshoy Bar Стивена Шарма
Что брать: креветки васаби, корн-дог сулугуни, коктейли
ул. Кузнецкий Мост, 19 стр.1
Азиатский спот от Lucky Group — бронируйте сильно заранее. Экспериментальная кухня Китая, Японии и Индонезии, много ферментации, умами и красиво отрисованная коктейльная карта.
Что брать: коктейли, дим самы и дамплинги
Калашный пер., 9
Спикизи в особняке на Сретенке от Кенана Ассаба (Антикварный бар) и Ромы Пометков (совладелец петербургского Nau). В меню 13 коктейлей-путешествий, переносящих в разные точки планеты.
Что брать: копченые ножки перепелки, коктейли
Сретенский б-р, 1
Бар, место силы, без которого не обходится ни один маршрут уважающего себя тусовщика. Совсем недавно в подвале появился Noor Küche с классной музыкой и неоном.
Что брать: сет итальянских закусок, коктейли
Тверская ул., 23/12
Пространство с голыми стенами, деревянными досками на полу, баром, бистро и рестораном.
Что брать: вино и настойки, цыпленок на открытом огне, молодая капуста с трюфелем
ул. Сретенка, 25
Гастрономический бар от White Rabbit Family, главный за стойкой которого один из лучших барменов России Евгений Шашин. Здесь нет меню, а к каждому коктейлю подают небольшую закуску.
Что брать: коктейли
ул. Большая Дмитровка, 7/5
Легендарный секретный бар, в который можно попасть только по предварительному звонку.
Что брать: коктейли, взорванные огурцы
1-я Тверская-Ямская ул.
Бар с большой душой, домашними настойками и уже гастролирующим по всему миру прославленным dirty martini.
Что брать: грязный мартини, педро манхэттен из бочки, тартар из конины
Садовая-Каретная ул., 20
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Meow Bar
Красивейший джазовый бар на Патриарших в стиле 20-х с отличным сервисом, изысканной посудой и живой музыкой.
Что брать: креветки в бокале, коктейльная классика (Americano, Бульвардье)
Большой Козихинский пер. д.9
Рюмочная на «Китай-городе» от совладельца Burger Heroes Игоря Подстрешного. Роспись, сводчатые потолки, венские стулья и настойки!
Что брать: оливье со шпротами, эстонские и белорусские самогоны
Большой Спасоглинищевский пер., 9/1 стр.10
Пивной дог-френдли бар в гараже с советской мазаикой и устрицами по вторникам.
Что брать: печеный картофель (любой) и пиво
Большой Трехсвятительский переулок, 2/1 с.8
Двухэтажный танцевальный бар с частыми гастролями ди-джеев. Внятная винная карта, интерьер в духе Берлина 70-х и завтраки
Что брать: бавет с брокколи из печи, морская закуска к вину, вино
ул. Солянка, 1/2
Двухэтажный паб-музей как-будто Викторианской эпохи: фрески, антикварные книги и картины, лампы, статуэтки, которые можно приобрести.
Что брать: мидии, Guinness пай с говядиной, овощами и перечным соусом
ул. Солянка, 1
Аперитивный бар с кирпичными стенами расположен меж двух тусовочных огней: Патриаршие и «Красный Октябрь».
Что брать: батат, ливанский салат, коктейли
Никитский бульвар, д. 11/12, стр. 1
Еврейский мистический бар (уже исторический!) в подвале на Пятницкой. К располагающему интерьеру прилагаются образцовые смешанные напитки.
Что брать: гефилте фиш, хумус, коктейли (обязательно цфат сауэр)
ул. Пятницкая, 3/4 стр. 1
Клуб любителей и профессионалов (в шахматы и в барную романтику). Здесь есть коктейль, посвященный успехах одной шахматистки (подается с таблетками).
Что брать: вафли с лососем, хашбраун с беконом, коктейли
Кудринская пл., 1
Легкий винный проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко. В меню около 50 сортов рислинга!
Что брать: сибас с соусом на основе игристого, рислинг
ул. Сретенка, 16/2
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