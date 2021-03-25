Коктейли недели: аир, пена из фенхеля и листья карри в новом меню бара «Цветочки»

Смена вкусовых сочетаний в баре «Цветочки» — явление редкое и всегда диковинное. В этот раз Владимир Николаев и Иван Ляшук одарили Петербург новыми напитками впервые за 2 года, а предыдущее меню служило вообще 7 лет. Коктейльный авангард заключен в нетипичных продуктах, ручном труде (без всяких роторных испарителей) и неиссякаемом энтузиазме открывать свежие миксологические комбинации.