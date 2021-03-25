Коктейли недели: аир, пена из фенхеля и листья карри в новом меню бара «Цветочки»

Смена вкусовых сочетаний в баре «Цветочки» — явление редкое и всегда диковинное. В этот раз Владимир Николаев и Иван Ляшук одарили Петербург новыми напитками впервые за 2 года, а предыдущее меню служило вообще 7 лет. Коктейльный авангард заключен в нетипичных продуктах, ручном труде (без всяких роторных испарителей) и неиссякаемом энтузиазме открывать свежие миксологические комбинации.
Romanian Minimal
Коктейль, благодарю которому мы знакомимся с аиром (или камышом), который в виде сильногазированной ароматной воды раскрывается в полутонах. Еще здесь свежая тыква, мед и ром. Пить нужно запойно, щедрыми глотками.
Арахисовый сок
Как поместить арахис в коктейль? С помощью односолодового шотландского виски с легким бурбоновым финишем, банана, лайма и арахисовой пасты. Бленд и осветление молоком. Вуаля!
Look at me
С помощью напитка можно опытным путем выяснить, что карамелизированный лук, выпаренная кола и французский горький аперитив отлично работают вместе.
Джонни Леопард
«Леопард» обозначен в названии, потому что коктейль отправляет в саванну — африканский во вкусе, но совсем нет в составе. Дымный виски, ройбуш, фруктовость айвы, кислотность рислинга и хризантемовая содовая он топ.
Кутраппали
Когда слышим «карри», возникает устойчивая ассоциация. «Цветочки» нас от нее исцеляют с помощью питкого и свежего микса, в основе которого текила, листья карри и цитрусовый юдзу.
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