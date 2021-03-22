Растительное мясо, брюква и демиглас из овощных очистков: 10 ресторанов Петербурга с отличным постным меню

Мы уже рассказывали о растительных блюдах, которые рестораны Петербурга ввели к началу Великого поста. «Собака.ru» нашла еще 10 любопытных предложений без продуктов животного происхождения.
Bao Mochi
Бао мы любим за невесомость и воздушность краше поцелуя. А здесь к тому же все растительное: шелковый тофу, обжаренный во фритюре, микс свежих овощей, кимчи-паста, зеленый лук и соус гаспачо. Помимо профильных китайских пирожков можно смело брать спринг-роллы с ледяным грибом, крем-суп из батата или овощи в карри с арахисом и рисом.
|ул. Жуковского, 2
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«Блок»
Сублимация в действии! Главный мясной ресторан на время Великого поста ввел в меню блюда с растительным мясом: обоженный перец и вителло тоннато непривычно без телятины и тунца, но с «ненастоящей» курицей. В остальном — овощи (зеленый салат с манго), корнеплоды (винегрет из печеных корнеплодов), грибы и крупы (зеленая греча с ерингами).
|Потёмкинская ул., 4
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Bilbao
Шеф Владимир Горюськов и в основном меню хранит веганские рецепты, но к посту выпустил отдельный прейскурант из 13 наименований. Одно из любопытнейших — томаты с редкой для петербургских ресторанов брюквой, зеленой горчицей и цукатами из свеклы. Классическое постное сочетание грибов и крупы здесь преобразуется в «нео»: портобелло с пшеницей дополняются копченым сельдереевым пюре и приправляется демигласом из сначала высушенных, а потом запеченных и отваренных овощных очистков.
|Суворовский пр., 17
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«Сыроварня»
Введенное в режим «специального» меню до 2 мая насытит не только постящихся, но и тех, кто за тяжелый ЗОЖ! Салат с булгуром и овощами, борщ с постной сметаной, рулеты из цукини в томатном соусе и стейк из белокочанной капусты с соусом на кокосовом молоке — а калории можно и не считать.
|Ковенский пер., 5
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«География»
Гастрономический глобус выкручивает вариации на классику разных кухонь: то пенне с баклажанами с соусом «аррабиата» с базиликом, имбирем и шалфеем отсылает к сицилийской пасте Alla norma, то тыквенный хумус с израильскими огурцами и мацой — к кухням наций Ближнего Востока.
|ул. Рубинштейна, 5
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Kuznya
Постную скатерть-самобранку расстилают в KuznyaHouse. Там и фокачча с мезе, к которым не придерешься: хумус с кедровыми орехами или паста из печеной паприки или из тыквы с тахини и финиками; и печеный батат, прикрытый идеальным гуакомоле, и цветная капуста с томатной сальсой и нутом.
|Наб. Адмиралтейского канала, 2М
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Suki Sushi
Катя Бокучава принципиально не делает отдельное постное меню, но не отказывается от веганских блюд в постоянном. Вариативность позволяет выбрать и что полегче — салат из шпината, эдамаме, огурца с заправкой из васаби или тартар из авокадо, и что потяжелее — гедзе с грибами шиитаке и шпинатом под кунжутным соусом.
|Съезжинская ул., 37
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CHANG
Против монотонности постных блюд борется шеф-повар ресторана Chang Денис Прохоров. Адаптированная под ограничивающих себя в питании сингапурская кухня открывается четырьмя блюдами без продуктов животного происхождения: мисо рамен, удон с овощами, манговый десерт и наш фаворит — рисовые ньокки в соусе кунг пао с тофу и кешью.
|Московский пр., 186
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Hitch
Оба ресторана Hitch разжились постным меню: бренд-шеф Марк Александров вместо говяжьего подает стейк из цветной капусты с чимичурри, а зеленую гречу соединяет с кремом из топинамбура на растительных сливках, хрустящим чипсом из того же растения и белыми грибами.
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пр. Медиков, 10
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«Мойка 3»
Станислав Левохо создал емкое и в то же время всеобъемлющее постное меню: печеные овощи накрыл жареным фундуком и соусом ромеско, нут соединил вместе с щавелем в салате, а тыкву с бататом — в супе. Но мы здесь ждем десерт: пряный ананас в кокосовом йогурте с семенами чиа и фисташками.
|Тип места наб. реки Мойки, 3
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