Растительное мясо, брюква и демиглас из овощных очистков: 10 ресторанов Петербурга с отличным постным меню

«Сыроварня»

Введенное в режим «специального» меню до 2 мая насытит не только постящихся, но и тех, кто за тяжелый ЗОЖ! Салат с булгуром и овощами, борщ с постной сметаной, рулеты из цукини в томатном соусе и стейк из белокочанной капусты с соусом на кокосовом молоке — а калории можно и не считать.