Лучшие постные блюда в кафе и ресторанах Петербурга

Запеченная луковица с растительным мясом, корнем сельдерея и овощным демигласом

Команда Антона Абрезова разработала целый веганский сет (1900 руб) еще в феврале, но теперь он как никогда актуален для всех «постующих». Ужин вполне может быть повседневным: три блюда, ранее не появлявшихся в основном меню, и несколько комплиментов. Звезда сета — растительное мясо: запеченную луковицу следует вскрывать подобно ларцу, а содержимое захватывать вместе с пюре из корня сельдерея и овощным демигласом.