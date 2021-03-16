Лучшие постные блюда в кафе и ресторанах Петербурга

Растительное мясо, хумус с хурмой, копченый сыр из кешью и борщ с черносливом — «Собака.ru» отыскала 10 блюд без продуктов животного происхождения в заведениях города!
Запеченная луковица с растительным мясом, корнем сельдерея и овощным демигласом
Команда Антона Абрезова разработала целый веганский сет (1900 руб) еще в феврале, но теперь он как никогда актуален для всех «постующих». Ужин вполне может быть повседневным: три блюда, ранее не появлявшихся в основном меню, и несколько комплиментов. Звезда сета — растительное мясо: запеченную луковицу следует вскрывать подобно ларцу, а содержимое захватывать вместе с пюре из корня сельдерея и овощным демигласом.
|Commons
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Борщ
В роскошном особняке XIX века старейшей переосмысленной киностудии Лендок есть событийный ресторан, в котором работает постное меню! Всего 14 блюд: закуски, салаты, супы и 5 горячих блюд. Берем веганский борщ с черносливом, а потом — в кино! Кстати, с 3 по 10 апреля открытая киностудия примет фестиваль кинодокументалистики «Артдокфест».
|Лендок
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Крем-суп из брокколи и зеленого горошка на кокосовом молоке с жареным тофу
Помимо зеленого и очень нежного супа из горошка и брокколи, Забыли сахар дают лёгкое постное меню: цельнозерновой тост с авокадо, томатами и рукколой, салат с печеной свеклой, листьями салата и муссом из тофу и ризотто на кокосовом молоке с тофу и растительным (!) пармезаном.
|Забыли сахар
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Чечевица с тофу, черри конфи и кабачками
Чечевицу мы любим за насыщенность растительным белком при относительно невысокой калорийности. Боул по-новосу придумали в ресторане Hunt на ул. Рубинштейна и подают чечевицу под обжаренным тофу, томатами черри и тончайшими слайсами кабачка.
|Нunt
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Хумус с запеченным баклажаном
Хитовое блюдо подается во всех ресторанах Арама Мнацаканова от Мама Тута в Петербурге до Probka на Цветном в Москве. Нам не забыть запеченный на огне баклажан, соус из свежих помидоров, зелени и пряностей. А если ваша душа требует разнообразия — берите классический хумус с кусочками хурмы, дроблеными фисташками и соусом из масла и листьев красного базилика.
|R14
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Томаты с маринованным баклажаном и соусом из зелёного перца
Шеф-повар ресторана подготовил постное меню из привычных всем продуктов: морковь, грибы, капуста, но в необычных сочетаниях. Если ризотто с цукини, то с кокосовым молоком и желе из тропических фруктов, если томаты, то с маринованным баклажаном и соусом из зеленого перца.
|Wine Gogh
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Крем-суп из семи овощей
О пользе овощей команда Саши Варданяна расскажет с помощью зеленого крем-супа, в котором собраны ни много ни мало, а семь плодов — брокколи, цветная капуста, цукини, лук, картофель, сельдерей, зеленый горошек. Сливки животного происхождения заменяют на кокосовые. Тотал веган!
|Фартук
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Картофельный гратен
Главный вег-шеф города Вика Мосина обновила меню! Одним из основных курсов стал картофельный гратен с копченым сыром из кешью и рассола от квашеной капусты. Из черных лисичек — самого редкого вида, который собирают для Anna's Secret Garden на Селигере — шеф делает черную грибную икру.
|Anna's Secret Garden
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Топинамбур
Шеф-повар необистро Виктор Гусев подготовился к посту тремя блюдами: грибы шимиджи с печеным картофелем с кремом из тофу, конфета из кокосовой стружки и топинамбур, который запекается при высокой температуре, а сверху него выкладывается мисо паста и икра из тапиоки, а подается с соусом из печеной груши и артишоков.
|«Тени»
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Мини-чебуреки
В дачном ресторане «Шаляпин» в Репино настолько обширное постное меню (30 блюд), что пройти мимо, не заметив, не получится. Да и как обойти стороной постные чебуреки? Они здесь в мини формате с соевым мясом, шампиньонами и овощами.
|«Шаляпин»
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