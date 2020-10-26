Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» 2020

Завершилось открытое голосование на сайте нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге». В открытом голосовании были определены финалисты в каждой из номинаций.
«Собака.ru» совместно с LEGENDA PREMIUM «Институтский, 16» в минувший четверг провели долгожданный закрытый ужин в ресторане Goose Goose, на котором прошел второй этап голосования гастрономической премии: экспертный совет из фуди голосовал за победителей.
Ужин был посвящен стилю ар-деко и отличался особым вниманием к деталям: роскошная сервировка, изящные украшения, анималистические мотивы.
В подчеркнуто элегантной атмосфере вечера бренд-директор девелоперской компании LEGENDA Ксения Демирчиева рассказала о знаменитых «Ревущих двадцатых» и атрибутах стиля в проекте «Институтский, 16».
Бренд-шеф Italy Евгений Энгельке представил каждый из пяти курсов тематического меню, посвященного эпохе двадцатых. Под живое джазовое сопровождение эксперты дегустировали тартар из мраморной говядины с икрой морского ежа, портобелло-гриль с трюфелем, осьминога с парамантье из топинамбура, филе-миньон с крабом под соусом беарнез и абсолютный хит — птичье молоко с темным шоколадом и золотом.
Коктейли на основе шотландского односолодового виски от Александра Кузнецова, бренд амбассадора Diageo, стали идеальным продолжением общей гастрономической истории. Напитки были подобраны в концепции The Singleton tastes, основанной на развитии общей гастрокультуры через фудпейринг, то есть нахождения идеальной пары — блюда и напитка.
По окончании ужина всех гостей ждал приятный сюрприз - коллекционная виниловая пластинка с музыкой эпохи ар-деко.
«Собака.ru» считает, что Петербург - это гастрономическая столица России.
Сегодняшние шеф-повара и рестораторы делают историю, а меню быстрее музыки и литературы фиксируют социальные изменения. Мы создали премию «Что где есть в Петербурге», чтобы объединить ресторанную индустрию с ее посетителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а гости общепита — те, кто день за днем ходит в рестораны на завтраки, обеды и ужины.
29 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа мы назовем имена победителей в каждой из шестнадцати номинаций. А ноябрьский номер журнала «Собака.ru» посвятим ресторанной индустрии Петербурга и ударникам общепита!
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
Фотографы: Михаил Вильчук, Любовь Захарова
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