Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» 2020

Ужин был посвящен стилю ар-деко и отличался особым вниманием к деталям: роскошная сервировка, изящные украшения, анималистические мотивы.

В подчеркнуто элегантной атмосфере вечера бренд-директор девелоперской компании LEGENDA Ксения Демирчиева рассказала о знаменитых «Ревущих двадцатых» и атрибутах стиля в проекте «Институтский, 16».

Бренд-шеф Italy Евгений Энгельке представил каждый из пяти курсов тематического меню, посвященного эпохе двадцатых. Под живое джазовое сопровождение эксперты дегустировали тартар из мраморной говядины с икрой морского ежа, портобелло-гриль с трюфелем, осьминога с парамантье из топинамбура, филе-миньон с крабом под соусом беарнез и абсолютный хит — птичье молоко с темным шоколадом и золотом.

Коктейли на основе шотландского односолодового виски от Александра Кузнецова, бренд амбассадора Diageo, стали идеальным продолжением общей гастрономической истории. Напитки были подобраны в концепции The Singleton tastes, основанной на развитии общей гастрокультуры через фудпейринг, то есть нахождения идеальной пары — блюда и напитка.

По окончании ужина всех гостей ждал приятный сюрприз - коллекционная виниловая пластинка с музыкой эпохи ар-деко.