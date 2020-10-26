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Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» 2020

Завершилось открытое голосование на сайте нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге». В открытом голосовании были определены финалисты в каждой из номинаций.

«Собака.ru» совместно с LEGENDA PREMIUM «Институтский, 16» в минувший четверг провели долгожданный закрытый ужин в ресторане Goose Goose, на котором прошел второй этап голосования гастрономической премии: экспертный совет из фуди голосовал за победителей. 

Ужин был посвящен стилю ар-деко и отличался особым вниманием к деталям: роскошная сервировка, изящные украшения, анималистические мотивы.

В подчеркнуто элегантной атмосфере вечера бренд-директор девелоперской компании LEGENDA Ксения Демирчиева рассказала о знаменитых «Ревущих двадцатых» и атрибутах стиля в проекте «Институтский, 16».

Бренд-шеф Italy Евгений Энгельке представил каждый из пяти курсов тематического меню, посвященного эпохе двадцатых. Под живое джазовое сопровождение эксперты дегустировали тартар из мраморной говядины с икрой морского ежа, портобелло-гриль с трюфелем, осьминога с парамантье из топинамбура, филе-миньон с крабом под соусом беарнез и абсолютный хит  — птичье молоко с темным шоколадом и золотом.

Коктейли на основе шотландского односолодового виски от Александра Кузнецова, бренд амбассадора Diageo, стали идеальным продолжением общей гастрономической истории. Напитки были подобраны в концепции The Singleton tastes,  основанной на развитии общей гастрокультуры через фудпейринг, то есть нахождения идеальной пары — блюда и напитка.

По окончании ужина всех гостей ждал приятный сюрприз - коллекционная виниловая пластинка с музыкой эпохи ар-деко. 

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
    Дмитрий Воробьев, Евгения Мурашова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
    Полина Осипова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
    Елизавета Климко
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Демирчиева Ксения

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
    Дмитрий Голубев
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Ольга Суркова

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
    Максим Има
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Ксения Демирчиева

     

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Александр Кузнецов

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Евгений Энгельке 

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Тартар из мраморной говядины с икрой морского ежа

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Портобелло на гриле с пикантным айоли и свежим трюфелем

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Осьминог с парамантье из топинамбура

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Филе-миньон с крабом и соусом беарнез

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова

    Птичье молоко с темным шоколадом и золотом

  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
    Яна Милорадовская
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Михаил Вильчук и Любовь Захарова
  • Любовь Захарова

«Собака.ru» считает, что Петербург - это гастрономическая столица России.

Сегодняшние шеф-повара и рестораторы делают историю, а меню быстрее музыки и литературы фиксируют социальные изменения. Мы создали премию «Что где есть в Петербурге», чтобы объединить ресторанную индустрию с ее посетителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а гости общепита — те, кто день за днем ходит в рестораны на завтраки, обеды и ужины.

29 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа мы назовем имена победителей в каждой из шестнадцати номинаций. А ноябрьский номер журнала «Собака.ru» посвятим ресторанной индустрии Петербурга и ударникам общепита!

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020»  - бренд Индилайт.

Фотографы: Михаил Вильчук, Любовь Захарова

Дарья Павлюкевич,
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