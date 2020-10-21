"Собака.ru" проводит ужин с экспертным жюри премии «Что где есть в Петербурге 2020»

22 октября «Собака.ru» совместно с проектом LEGENDA PREMIUM «Институтский, 16» проводит в ресторане Goose Goose закрытый ужин, на котором фуди-эксперты премии «Что где есть в Петербурге 2020» выберут лучшие рестораны Петербурга.
Голосование будет закрытым, а выбирать победителей фуди будут из троек финалистов пользовательского голосования в каждой номинации.
Созвучно архитектурной концепции дома вечер пройдёт в атмосфере ар-деко и обещает быть подчёркнуто элегантным. Декоративные анималистические элементы, мелодии классического джаза, роскошная сервировка, бесконечный драматизм чёрного и гастрономическая импровизация, вдохновлённая самой яркой эпохой.
Образы и характеры ар-деко стали основой Gastro stories, разработанных ресторанной группой Italy.
Сет-меню для встречи придумывали сразу три талантливых шефа: шеф-повар Goose Goose Михаил Цыганков, бренд-шеф ресторанов Hitch Марк Александров, бренд-шеф ресторанов Italy Евгений Энгельке.
Филе миньон с крабом и соусом беарнез – деликатное посвящение легендарному Луи Армстронгу и любимой всеми мелодии «what a wonderful world». Портобелло на гриле с пикантным айоли – ода чувственной палитре цветов Леона Бакста. Подчёркнутая геометрия, зигзаги, круги, установившие визуальное господство в ар-деко, «читаются» в пластике осьминога в подаче с парамантье из топинамбура.
Аккомпанемент к ужину разработан с учетом идей The Singleton Tastes. Концепция проекта, как объединяющей платформы для разных (с гастрономической точки зрения) регионов и городов, основана на развитии общей гастрокультуры через фудпейринг, то есть нахождения идеальной пары — блюда и напитка.
Евгений Энгельке
бренд-шеф ресторанов Italy
Концепция меню в стиле ар-деко — это роскошный, дорогой и самодостаточный сам по своему вкусу продукт, который подчеркнут элегантными и дорогими элементами. Было важно составить блюда с необычными сочетаниями ингредиентов. Они не могут быть стандартными, когда речь идёт об ар-деко.
На ужине гости проникнутся атмосферой этого популярного стиля 30-х годов и каждый откроет новый для себя гастрономический опыт благодаря специальному меню.
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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