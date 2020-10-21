"Собака.ru" проводит ужин с экспертным жюри премии «Что где есть в Петербурге 2020»

22 октября «Собака.ru» совместно с проектом LEGENDA PREMIUM «Институтский, 16» проводит в ресторане Goose Goose закрытый ужин, на котором фуди-эксперты премии «Что где есть в Петербурге 2020» выберут лучшие рестораны Петербурга.

Голосование будет закрытым, а выбирать победителей фуди будут из троек финалистов пользовательского голосования в каждой номинации.

Созвучно архитектурной концепции дома вечер пройдёт в атмосфере ар-деко и обещает быть подчёркнуто элегантным. Декоративные анималистические элементы, мелодии классического джаза, роскошная сервировка, бесконечный драматизм чёрного и гастрономическая импровизация, вдохновлённая самой яркой эпохой.

Образы и характеры ар-деко стали основой Gastro stories, разработанных ресторанной группой Italy.