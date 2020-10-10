Выбраться за город всегда было блажью, а в этом непростом году — особенной роскошью. Курортный район, залив и высокая кухня — мы лично уже в дороге! В рамках ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» редакция «Собака.ru» выбрала 8 лучших загородных ресторанов.
8 лучших загородных ресторанов у Петербурга
Eclipse
Фандайнинг в апарт-комплексе Crystal в Репино — феноменальный ньюкамер 2020 года. Интерьер с золотой кухней от моднейших столичных Sundukovy Sisters, никакого a la carte — только сеты под десяток перемен от шеф-повара Сергея Фокина: чтобы ничто не мешало их презентации, гостей даже просят телефон включить на беззвучный режим
|Eclipse
Адрес: Приморское шоссе,424
«Рыба на даче»
Ресторан Арама Мнацаканова под Сестрорецком окормляет петербуржцев круглый год: баранья лопатка зимой у камина или ферганский плов летом у неспешной реки Сестры одинаково почитаемы горожанами. Двухэтажное шале с террасой, шатрами на спуске к воде и собственным причалом в 2020 году обзавелось и огородом с кольраби и мангольдом
|«Рыба на даче»
Адрес: Приморское шоссе, 319А
«Шаляпин»
Культовый ресторан русской кухни в Репино с историей в 20 лет. В поселке в своё время жили Бунин, Репин, сам Шаляпин — так вот, все они столовались бы здесь, будь заведение тут всегда: хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное. Эпические пирожки, форшмак и щучьи котлеты в кулинарии при заведении выдадут с собой
|«Шаляпин»
Адрес: Репино, Нагорная ул., 1
Stroganoff Bar & Grill
Загородный филиал породистого ресторана Stroganoff Steak House не менее респектабелен — премиальные стейки, хлеба из своей пекарни и великая селедка под водку ,как и в городском стейк-хаусе. Заведение в Репино способно принять до полтысячи гостей, но изнутри не выглядит как ТЦ, а, наоборот, походит на петербургскую дачу начала XX века
|Stroganoff Bar & Grill
Адрес: Приморское шоссе, 418
«Русская рыбалка»
В фиш-хаусе в Комарово обед можно добыть самому: ваш улов из садка — форель, стерлядку, осетра — повара закоптят, зажарят или запекут; для неазартных рыболовов есть большое прорусское меню. Но главные для места специалитеты — корабельные сосны, кобальтовое море и пепельный песок: террасой ресторан выходит прямо к прибою
|«Русская рыбалка» в Комарово
Адрес: Приморское шоссе, 452А
«Наша Dacha»
Загородный крауд-плизер от Ginza Project со своими коптильней и выходом на берег Финского залива примечателен тем, что расквартирован в особняке императорской фрейлины Анны Вырубовой. Кроме интернационального меню тут найдутся спецпредложения на любую тему — от детских страниц до карты с выдержанным виски
|«Наша Dacha»
Адрес: Приморское шоссе, 448
«Ель»
Добротное заведение в жанре ресторанного нормкора на берегу Финского залива, в районе Серово. Если погода ненастная, вид на морской горизонт хорош и через панорамные окна зала с большим камином. В меню с внушительным разделом мяса из хоспера однозначный фаворит — пицца из дровяной печи: за ней съезжаются со всего Курортного района
|«Ель»
Адрес: Приморское шоссе, 640А, лит.А
Hunt Na More
Порт приписки городских тусовщиков летом 2020 года на Финском заливе в Комарово. Raw-бар с устрицами, мясо с мангала и суши, шатры и джакузи, шезлонги на песке и вечеринки — в общем, все, что любители красивой жизни жаждут найти на первой береговой линии. Проект осенью ушёл на каникулы (!), обещав вернуться в следующем сезоне в новом формате
|Hunt Na More
Адрес: Приморское шоссе, 494
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