8 лучших загородных ресторанов у Петербурга

«Шаляпин»

Культовый ресторан русской кухни в Репино с историей в 20 лет. В поселке в своё время жили Бунин, Репин, сам Шаляпин — так вот, все они столовались бы здесь, будь заведение тут всегда: хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное. Эпические пирожки, форшмак и щучьи котлеты в кулинарии при заведении выдадут с собой