Редакция «Собака.ru» выпустила гид «Что где есть в Петербурге»-2020

Редакция «Cобака.ru» выпустила бесплатный гид с лучшими ресторанами, поварами и блюдами Петербурга за 2020 год — так мы хотим еще ближе познакомить вас со всеми номинантами премии «Что где есть в Петербурге»-2020. Буклет можно найти в ресторанах-участниках голосования, а также скачать по ссылке.

Все номинанты премии 2020 года уже признаны лучшими в ресторанной индустрии по мнению редакции «Cобака.ru». А вот кто станет абсолютным лидером — решат гости, читатели и едоки со стажем.

Голосуйте за любимого номинанта на сайте премии до 23:59 20 октября! Делать это можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 29 октября!

Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram и Яндекс.Мессенджер, а также в Instagram аккаунте