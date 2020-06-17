Исследование группы ученых из Оксфорда показало, что применение препарата дексаметазона помогло на треть снизить смертность среди пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Так, среди тех, кто нуждается в кислороде и находятся в еще более тяжелом состоянии, подключенные не только к искусственному легкому, но и сердцу летальность снизилась на 20%.

Как отметили в ВОЗ, эффективность препарата доказана только у пациентов с тяжелым течением COVID-19 и не наблюдается у пациентов с более мягкими симптомами. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон — первое на данный момент лекарство, которое действительно снижает смертность среди тяжелобольных.

«Это отличные новости, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые помогли этому спасающему жизни научному прорыву», — заявил Гебрейесус.

Исследование дексаметазона на пациентах с COVID-19 стартовало в марте, в нем приняли участие 11 500 пациентов из 175 британских больниц. Как заявил ранее профессор медицины и эпидемиологии Оксфорда Мартин Лэндрей, если бы дексаметазон использовался с начала эпидемии, в Великобритании бы от вируса погибли на 5000 человек меньше.

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Число заболевших коронавирусом в России превысило 550 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.