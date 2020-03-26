На неделю в Петербурге отменят 120 маршрутов общественного транспорта

Согласно постановлению Комитета по транспорту, с 28 марта по 5 апреля будут отменены следующие маршруты: К-01, К-1, К-МЕГА, К-2МЕГА, К-4, К-4МЕГА, К-5, К-7, 5-8, К-11к, К-12, К-13, К-19, К-21, К-28, К-29, К-31, К-33, К-39, К-43, К-44, К-49, К-50, К-51, К-56, К-58, К-59, К-65, К-71, К-76, К-77, К-79, К-83, К-90, К-92, К-93, К-94, К-96, К-101, К-102, К-107, К-111, К-114, К-118, К-120, К-123, К-130, К-135, К-136, К-137, К-142, К-152, К-152, К-161, К-163, К-166, К-168, К-169, К-170, К-171а, К-171б, К-175, К-176, К-179а, К-184, К-187, К-194, К-197, К-212, К-218, К-226, К-227, К-234, К-239, К-245, К-247, К-248, К-250, К-252, К-258, К-262, К-268, К-269, К-281, К-290, К-293а, К-296а, К-298, К-306, К-309, К-325, К-338, К-339, К-344, К-346, К-349, К-350, К-352, К-359а, К-359б, К-365, К-369, К-373, К-376, К-377, К-379, К-383, К-389, К-401, К-402, К-403, К-404, К-409, К-424, К-445в, К-449, К-539, К-690.

Полный текст постановления и подробный список можно посмотреть здесь.

Напомним, сегодня, 26 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, усиливающее карантинные меры. На неделю в городе будут закрыты все парки и большинство магазинов, а также заведения общественного питания.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.

По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 840. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.