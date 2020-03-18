Как петербургские рестораны и бары переживают эпидемию коронавируса

Какие меры предпринимают рестораны и бары

«Рубинштейн»

В кафе «Рубинштейн» изменили режим работы: теперь в будние дни заведение работает только вечером, а с пятницы по воскресенье с 12:00 до 00:00. Также здесь увеличили расстояние между столами, уменьшили общее количество посадочных мест, усилили дезинфекцию, а при бронировании предлагают гостям промокоды на поездку к в ресторан на такси.

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В ресторане Антона Абрезова в дополнение к требованиям Минпромторга серьезно усилили контроль за здоровьем официантов, приняли решение временно отказаться от посадочных мест у стойки Chef's Table, а также планируют ввести доставку.

«ОПГ Добрых Дел»

На данный момент рестораны и бары холдинга Евгения Хитькова работают в обычном режиме, соблюдая меры безопасности. В барах «На Вина!» запустили доставку до дверей вина и закусок с 12:00 до 22:00 . В Nau на Рубинштейна работает собственная доставка. Также доставка возможна из бара «Скотный двор», корнеров «Мамо» и «Икигай». Ресторан Hamlet+Jacks - работаем в привычном режиме, без доставки. В скором времени, также планируется запуск онлайн-лекций и даже дегустаций от сомелье «На Вина!».

Dreamteam

В ресторанах холдинга (Smoke BBQ, «Траппист», Фраш&Бочка, Smokey Bones, «Форно Браво») тоже усилили меры безопасности, закупили дополнительные бактерицидные лампы и санитайзеры. Всем гостям предлагают услугу take away (заказ можно сделать по телефону или на сайте), а также готовят к запуску собственную службу доставки.

Bilbao

В ресторане баскской кухни на Суворовском проспекте запустили бесплатную доставку – при заказе от 1 тысячи рублей в пешей доступности и от 3 тысяч рублей по всему городу в пределах КАД, при этом на все меню действует скидка 20% (она также распространяется и на покупку еды «с собой»)

Stroganoff Group

В ресторанах «Строганов Стейк Хаус», «Русская Рюмочная №1», «Строганов Бар и Гриль» усилены меры безопасности - 2 раза в день проверяют температуру у всех сотрудников, в каждом зале и на ресепшн появились дезинфицирующие средства, протираются дверные ручки несколько раз в день, дезинфицируются столы, стулья и диваны после каждого гостя, персонал в срочном режиме снабжают перчатками. Также в ресторанах расширили предложения по доставке: здесь появилась бесконтактной доставка и доставка обедов на семью (от 2000 рублей).

Bona People Group

В ресторанах холдинга (Bona Capona, Mze, Must, «Склад 22» усилили требования к сотрудникам, ввели дополнительную обработку всех контактных поверхностей, предлагают гостям использовать одноразовые приборы и соблюдают рекомендованную дистанцию между столами. Также с 18 марта всех посетитлей угощают витаминным фрешем, и предлагают услуги безопасной доставки – курьеры будут в маске и перчатках, а заказ передадут с соблюдением необходимой дистанции.

The Sizzle

В ресторан на Рубинштейна с 16 марта запустили бесплатную и бесконтактную доставку в радиусе одного километра от ресторана.К заказу доступны все блюда из меню, а также вина, на которые действует скидка 20%.

«Cыроварня»

Доставку организовали и в ресторане «Сыроварня» в Ковенском переулке — бесплатную в пределах КАД, минимальный заказ — от 1500 рублей. К доставке доступна вся еда из меню.

Under the Sea

Суши-бар на улице Восстания запустил бесплатную и бесконтактную доставку по всему Петербургу. Заказать домой можно суши, роллы, сашими, супы или целые сеты.

Zazazu

С 17 марта винный бар запустил бесплатную доставку – пока заказ могут сделать лишь те, кто живет или работает в радиусе одного километра от Рубинштейна, 23. Доставка осуществляется бесплатно, а по желанию и бесконтактно.

Nama

В ресторане азиатской кухни Nama организовали доставку: в пределах КАД она осуществляется бесплатно, при условии заказа от 2000 рублей. Все необходимые санитарные нормы и требования, предписанные Роспотребнадзором, соблюдают безоговорочно, заказ доставляют в перчатках. В профилактических целях в ресторане работает медицинский рециркулятор-облучатель, также на входной группе и гостевых уборных установлены антисептические средства.

Sibaristica

Кофейня Sibaristica запустила в продажу набор Specialty Survival Kit. В нем команда собрала новинки среди лотов кофе, которые предлагает заварить в период самоизоляции. В бокс входит четыре новинки по 250 грамм: Kenya Karuhiu Utheri AB, Sumatra Gayo, Brazil do Sol и Guatemala la Esperanza, а также гайд по альтернативному завариванию, стикерпак и открытка. Кроме того, в интернет-магазине Sibaristica до 31 марта весь кофе и чай, кроме наборов, можно купить со скидкой 10% по промокоду stayhomeandbrew.