Эпидемия коронавируса — следить за развитием событий можно в нашей онлайн-трансляции — серьезно повлияла на поведение людей и заставляет их отказываться от многих привычек, в том числе посещения кофеен, баров и ресторанов. «Собака.ru» поговорила с рестораторами о том, как они переживают кризис и как стараются обезопасить себя и гостей.
Как петербургские рестораны и бары переживают эпидемию коронавируса
Что происходит прямо сейчас
В отличии от Москвы, где на фоне распространения коронавируса часть заведений решила полностью прекратить обслуживание клиентов в своих залах и перейти в режим доставки, большинство петербургских заведений продолжают функционировать в обычном режиме. Исключением стало веган-кафе Fika в кластере «Ленполиграфмаш», которое теперь работает только на доставку и на вынос, также поступило инклюзивное кафе «Огурцы» на Фонтанке. Жесткие меры приняло руководство Новой Голландии, организовав пункт take away доставки у входа на остров (при этом кафе и бары не закрыты). А команда агенства shishki.collective запустили онлайн-бар Stay the Fuck Home Bar, где можно выпивать во время карантина и самоизоляции.
Все петербургские рестораторы получили письмо с рекомендациями от Минпромторга (копия документа есть в распоряжении редакции «Собака.ru»), связанные с эпидемией. В них среди прочего содержатся требования расставлять столы таким образом, чтобы расстояние между гостями было не меньше 1 метра, не допускать в залы гостей с явными признаками респираторных заболеваний, и настоятельная рекомендация воздержаться от посещения общепита посетителям старше 60 лет.
Какие меры предпринимают рестораны и бары
В кафе «Рубинштейн» изменили режим работы: теперь в будние дни заведение работает только вечером, а с пятницы по воскресенье с 12:00 до 00:00. Также здесь увеличили расстояние между столами, уменьшили общее количество посадочных мест, усилили дезинфекцию, а при бронировании предлагают гостям промокоды на поездку к в ресторан на такси.
В ресторане Антона Абрезова в дополнение к требованиям Минпромторга серьезно усилили контроль за здоровьем официантов, приняли решение временно отказаться от посадочных мест у стойки Chef's Table, а также планируют ввести доставку.
На данный момент рестораны и бары холдинга Евгения Хитькова работают в обычном режиме, соблюдая меры безопасности. В барах «На Вина!» запустили доставку до дверей вина и закусок с 12:00 до 22:00 . В Nau на Рубинштейна работает собственная доставка. Также доставка возможна из бара «Скотный двор», корнеров «Мамо» и «Икигай». Ресторан Hamlet+Jacks - работаем в привычном режиме, без доставки. В скором времени, также планируется запуск онлайн-лекций и даже дегустаций от сомелье «На Вина!».
В ресторанах холдинга (Smoke BBQ, «Траппист», Фраш&Бочка, Smokey Bones, «Форно Браво») тоже усилили меры безопасности, закупили дополнительные бактерицидные лампы и санитайзеры. Всем гостям предлагают услугу take away (заказ можно сделать по телефону или на сайте), а также готовят к запуску собственную службу доставки.
Bilbao
В ресторане баскской кухни на Суворовском проспекте запустили бесплатную доставку – при заказе от 1 тысячи рублей в пешей доступности и от 3 тысяч рублей по всему городу в пределах КАД, при этом на все меню действует скидка 20% (она также распространяется и на покупку еды «с собой»)
В ресторанах «Строганов Стейк Хаус», «Русская Рюмочная №1», «Строганов Бар и Гриль» усилены меры безопасности - 2 раза в день проверяют температуру у всех сотрудников, в каждом зале и на ресепшн появились дезинфицирующие средства, протираются дверные ручки несколько раз в день, дезинфицируются столы, стулья и диваны после каждого гостя, персонал в срочном режиме снабжают перчатками. Также в ресторанах расширили предложения по доставке: здесь появилась бесконтактной доставка и доставка обедов на семью (от 2000 рублей).
В ресторанах холдинга (Bona Capona, Mze, Must, «Склад 22» усилили требования к сотрудникам, ввели дополнительную обработку всех контактных поверхностей, предлагают гостям использовать одноразовые приборы и соблюдают рекомендованную дистанцию между столами. Также с 18 марта всех посетитлей угощают витаминным фрешем, и предлагают услуги безопасной доставки – курьеры будут в маске и перчатках, а заказ передадут с соблюдением необходимой дистанции.
В ресторан на Рубинштейна с 16 марта запустили бесплатную и бесконтактную доставку в радиусе одного километра от ресторана.К заказу доступны все блюда из меню, а также вина, на которые действует скидка 20%.
Доставку организовали и в ресторане «Сыроварня» в Ковенском переулке — бесплатную в пределах КАД, минимальный заказ — от 1500 рублей. К доставке доступна вся еда из меню.
Суши-бар на улице Восстания запустил бесплатную и бесконтактную доставку по всему Петербургу. Заказать домой можно суши, роллы, сашими, супы или целые сеты.
С 17 марта винный бар запустил бесплатную доставку – пока заказ могут сделать лишь те, кто живет или работает в радиусе одного километра от Рубинштейна, 23. Доставка осуществляется бесплатно, а по желанию и бесконтактно.
В ресторане азиатской кухни Nama организовали доставку: в пределах КАД она осуществляется бесплатно, при условии заказа от 2000 рублей. Все необходимые санитарные нормы и требования, предписанные Роспотребнадзором, соблюдают безоговорочно, заказ доставляют в перчатках. В профилактических целях в ресторане работает медицинский рециркулятор-облучатель, также на входной группе и гостевых уборных установлены антисептические средства.
Кофейня Sibaristica запустила в продажу набор Specialty Survival Kit. В нем команда собрала новинки среди лотов кофе, которые предлагает заварить в период самоизоляции. В бокс входит четыре новинки по 250 грамм: Kenya Karuhiu Utheri AB, Sumatra Gayo, Brazil do Sol и Guatemala la Esperanza, а также гайд по альтернативному завариванию, стикерпак и открытка. Кроме того, в интернет-магазине Sibaristica до 31 марта весь кофе и чай, кроме наборов, можно купить со скидкой 10% по промокоду stayhomeandbrew.
Что говорят рестораторы
Арам Мнацаканов
Владелец Probka Family
«Возможно, будут какие-то дополнительные меры, доставка, что-то еще: пока официально рестораны не закрыты, и у нас есть гости и в Москве, и в Петербурге - мы будем работать. Опыт наших коллег из других стран - за экстренную организацию доставки вокруг ресторана в случае всеобщего карантина. Это важный инструмент не только с точки зрения поддержания бизнеса, но и как социальная инициатива - для поддержки людей нашего города».
Игорь Мельцер
Совладелец ресторанов La Perla, Petrov-Vodkin
«Все наши рестораны выполняют весь список требований от Роспотребнадзора, а именно: дезинфекция всех поверхностей, работа поваров в перчатках, для гостей имеются санитайзеры и антибактериальные средства. Также при посадке гостей мы учитываем рекомендованное расстояние людей друг от друга в целях безопасности. Но самое главное, что нужно донести до людей – быть внимательными к своему самочувствию и соблюдение гигиены. Если кто-то из сотрудников малейше плохо себя чувствует, на работу не выходит. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что наши рестораны в данный момент безопасны, как для гостей, так и для меня и нашей команды».
Ольга Белоус
Генеральный директор ресторана «Блок»
«Блок» работает в обычном режиме, без сокращенного графика. Чувствуем уменьшение гостевого потока, однако это логично на фоне происходящего вокруг. В ресторане предприняты все меры, такие как: предусмотрены антисептики для рук и дезинфекционные растворы, обладающие противовирусным действием, усилена обработка всех поверхностей в зале и производственных помещений, на постоянной основе производится обеззараживание воздуха специальными бактерицидными лампами на кухне и в зале. Всем сотрудникам ресторана ежедневно измеряем температуру — к работе не допускаются сотрудники с симптомами ОРВИ, при выходе в зал сотрудники используют профессиональные средства для обработки рук. Большая площадь ресторана позволяет разместить посетителей на рекомендованном Роспотребнадзором расстоянии друг от друга. Сейчас, как и некоторые наши коллеги, разрабатываем доставку — гости всё чаще спрашивают, мы видим дополнительную точку роста в этом направлении. А пока каждый гость может взять еду с собой из ресторана. В общем, сохраняем спокойствие, заботимся о гостях и работаем ещё усерднее».
Эльдар Кабиров
Совладелец Pizza22см, «Пижоны», Red. Steak & Wine
«Мне кажется, нас ждет совершенно другой мир. Без путешествий в ближайшее длительное время. Ездить станет сильно дороже: авиа-история полуумерла – перелеты с удобными стыковками через большие аэропорты закончились, потому что дешевые стыковочные билеты возможны только при адекватной загрузке как самолетов, так и аэропортов. Для этого весь мир должен начать летать массово и одновременно.
Значит рыночные авиакомпании умрут или будут национализированы, а остальные будут как и прежде неэффективны. Нас ждет возврат к большому количеству point to point рейсов.
Круизы умерли. Много дешевых отелей, апартаментов сделанных под букинг и Airbnb тоже вероятно будут долго восстанавливаться после кризиса. В отелях и туризме останется чистый масс-маркет в каждом сегменте, а также лобовой премиум и люкс - выживание всех остальных не гарантировано. Туризм потянет все остальное: лавки, гиды, небольшие музеи, небольшие магазины, крафтовые бизнесы, транспорт, включая общественный.
С ресторанами, боюсь, будет также: станет меньше специализированных, штучных проектов, уйдет большая доля туристических. Еда в ресторанах еще сильнее уйдет в доставку и take away.
Все остальные сервисные услуги тоже остановятся или полуостановятся на время эпидемии. Соотвественно, и все что обслуживает малый и средний бизнес тоже. Офисники уйдут на удаленку и часть уже не вернется в офисы, а это потянет вниз всю коммерческую недвижимость. Переформатирование коммерческой недвижимости повлечет за собой изменение городов – часть офисных районов будет заброшена и будет нуждаться в переосмыслении. Я думаю, мы можем получить общемировую просадки ВВВ процентов в 10 если эпидемия продлится более полугода.
Время затянуть пояса».
Елена Билык
Управляющий партнер бара Terminal
«Все это, конечно, очень грустно и хочется, чтобы как можно меньше людей болело, и чтобы все выздоровели поскорее, и все вернулось в обычное свое русло. Что касается баров, то публики у нас стало меньше, народ отсиживается по домам. Никакого запрета на ведение нашей деятельности нет, есть рекомендации Минпромторга использовать антисептики, соблюдать дистанцию не меньше метра между столиками, обеспечить наличие в баре мыла для руки и антисептика. Плюс рекомендации общего характера, в том числе обращенные к гостям заведений, людей старше 60 лет призывают воздержаться от походов в бары, сотрудникам рекомендуется следить за тем, чтобы гости мыли руки и пользовались санитайзерами. В общем-то это почти обычные наши нормы, которые всегда были в общепите. Все эти санитарные растворы мы применяли всегда. Просто теперь мы следим за этим более тщательно. В целом каких-то экстраординарных требований Минпромторг не выдвинул.
Что касается частных инициатив: я с удовольствием понаблюдаю за тем, как это будет происходить у коллег, но мне кажется атмосферу бара сложно передать продавая напитки на вынос или организуя онлайн-путешествие по барам. Это как сходить на свидание онлайн».
Мария Гарбут
Управляющая Kuznyahouse
«Kuznyahouse за эти годы стал настоящим домом для нас, его команды, и вас, наших гостей, мы про еду и про людей, мы про проводить время вместе, но сейчас, мы понимаем и максимально поддерживаем решение свести к минимуму посещение любых общественных пространств, чтобы не провоцировать распространение COVID-19.
Пока мы продолжаем работать в обычном режиме, на постоянной основе у нас принимаются меры дезинфекции, установлены санитайзеры, но для тех, кто собирается максимально минимизировать посещение общественных мест уже сейчас, но не мыслит провести вечер без нашего тартара из тунца или камбалы - мы организовали take away доставку из Kuznyahouse.
Заказы мы донесем до входа на остров Новая Голландия и вы сможете забрать их с собой. Не забывайте прихватить бутылочку вина из нашей винной карты и провести прекрасный вечер дома с настроением из Kuznyahouse».
Ирина Манчук
Совладелец ресторана Charlia
«Дезинфекция в ресторане проходит следующим образом: мы обрабатываем поверхности, это, в принципе, по СаНПину прописано, поэтому везде стоят баночки с дезинфицирующим раствором, которые меняются раз в три дня, «Ника-2». Этим средством постоянно обрабатывается всё на мойке, на кухне, на бэке, везде, где идет процесс заготовки. Сейчас, в связи с постановлением о профилактики против короновируса, мы протираем специальными средствами все поверхности в зале: столы, подоконники, дверные ручки каждые 2-3 часа. Так же мы заказали дополнительные дезинфекторы для гостевого туалета, чтобы посетители могли руки не просто помыть, но и протереть специальным средством на спиртовой основе. Помимо этого, мы проветриваем залы и постоянно включаем бактерицидные лампы. Эти лампы можно использовать при персонале и посетителях. Они у нас закрытого типа, поэтому они могут и при людях дезинфицировать воздух. Дезинфекция, проветривание и кварцевание воздуха- это те меры, которые мы принимаем в целях профилактики против распространения вирусов.
Что касается доставки, у нас такие блюда, которые не подходят для доставки, поэтому наши меню можно попробовать исключительно внутри ресторана.
Сейчас много заведений закрывается на дневное время, и остается работать только на вечернее и на утреннее, не уверена, честно говоря, что это спасёт ситуацию. В принципе, сейчас после праздников, всегда из года в года, наблюдается легкий спад. У нас нет резкого уменьшения потока гостей. Все идет как шло и год и два года назад».
Александр Варданян
Совладелец кафе «Фартук», бара Union, ресторана Animals
«Во-первых, я всем рекомендую удалить инстаграм как минимум на пару недель. Пусть это будет такая часть Великого поста, всем нам неплохо иногда очистить мозг. Так же передо мной почему-то все время всплывает образ героя Вуди Харрельсона из фильма «2012», который был сторонником теорий заговора, сидел у себя в лесу в трейлере и вел радиопередачу о том, что нам всем крышка. Мне бы хотелось в первую очередь, чтобы все немножко успокоились, посмотрели на какие-то цифры, на какие-то факты и ориентировались на них, а не создавали лишней пены, не поддерживали этот временный информационный поток бессознательного треша.
В заведения я не перестаю ходить. Лишний раз соблюдать гигиену это правильно. Давайте вспомним уроки гражданской обороны: меры должны приниматься массово, иначе они бессмысленны. Поэтому если мы ездим в метро, но не ходим в бары, мы не становимся более защищенными. А карантин, мне кажется, это отличный повод почитать хорошую книжку и задуматься о вечном».
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