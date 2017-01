Преподаватели

Основной преподавательский состав не только имеет отношение к первому премиальному коктейльному кейтерингу страны Must Have Bar и одному из лучших баров Петербурга и России El Copitas: у каждого из менторов есть еще свой богатый бекграунд. Игорь Зернов — участник международной судейской коллегии самой престижной мировой премии World's 50 Best Bars, Артем Перук — главный редактор образовательного портала Bartenders School by Bacardi&Martini, Николай Киселев — самый харизматичный бармен всей страны и владелец бренда спецодежды Mr. Murka, Артем Моисеев — проконсультировал и открыл больше десяти питейных заведений. Главным «бархивариусом» в школе служит еще один заслуженный деятель индустрии Виталий Северинов — бартендер Bolshoy Bar и основатель портала Bar Notes. Также среди преподавателей Михаил Мельник — бар-менеджер El Copitas и неоднократный призер российских и международных конкурсов и Валерий Кагиров, художественный руководитель проекта El Copitas Dj.