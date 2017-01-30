Рассказываем, почему нужно срочно идти в школу барменского мастерства команд Must Have Bar и El Copitas: учителя отчитываются, как добыли меню лучших баров мира, ученики делятся достижениями.
Как устроена петербургская школа для барменов Bartenders FAQtory
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Команда преподавателей Bartenders Faqtory
Наши друзья и эксперты алкогольной индустрии из бесконечно гостеприимного бара El Copitas объявили набор в их Bartenders Faqtory — это универсальная фабрика барного мастерства для профессионалов, любителей и даже полных новичков. Мастера готовы брать не только профи, но и готовы объяснить нам с вами, как создать правильную вечеринку дома, похвастаться знаниями во время бар-хоппинга и смешать отличные коктейли самостоятельно.
Программа
Базовый курс включает в себя 60 семинаров, презентаций и воркшопов: 20 полноценных учебных дней по 3 занятия ежедневно с практиками и выездными мероприятиями. Каждому важному напитку посвящено отдельное занятие — причем не только рому, виски и текиле, но и пиву, кофе, биттерам и абсенту. Время уделят как физике, так и лирике: например, в учебном плане дисциплины «Организация рабочего места» и «Барный инвентарь» соседствуют с курсами «Искусство и алкоголь» и «История происхождения кабаков». В Bartenders Faqtory учителя помогут развить самые разные навыки — от актерского мастерства до ведения соцсетей. Разумеется, особое значение имеет практика: треть всех занятий — это применение и отработка полученных знаний. Причем речь не только о пребывании за барной стойкой: экскурсии на пивоварни и в энотеки, в музеи, посвященные специям, водке и кофе. В качестве обязательных бонусов — индивидуальный подход, на финишной прямой каждого выпускника ждут индивидуальные поощрения и подарки. Ближайший набор — 13 февраля, маскимально быстро можно подать заявку на сайте bartendersfaqtory.com.
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Артем Перук, основатель и ректор школы Bartenders Faqtory
Мы не обучаем стандартным рецептам нашей профессии: спикеры и методисты школы стараются создать условия для полноценной реализации личности всех наших выпускников. Мы помогаем раскрыть таланты, пристрастия и хобби каждого нашего ученика в условиях работы бартендера любого уровня, а иногда и просто любознательного барфлая и ценителя хорошего алкоголя. Добро пожаловать в самый личный барный курс нашей страны: кто бы ты ни был — профессионал или обаятельный чайник, мы найдем к тебе подход.»
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Александра Абдуллина, художник, бартендер PMI
Bartenders faqtory не стандартная школа. Да, ты получаешь здесь знания, но она больше «про людей». Итог: новые добрые знакомства, вдохновение, которое ребята мне вернули, и немного большая уверенность в себе. Теперь я дипломированный специалист и снова раскрывшийся художник — рисую для образовательного портала для барменов.»
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Майя Викторова, сомелье
Я пришла на курсы Bartenders Faqtory уже с определенными знаниями. Как оказалось, их было для меня недостаточно. Харизматичные преподаватели открыли для меня мир алкоголя заново. Каждое занятие было для нашей группы незабываемым. Нам показали, как важно не только уметь смешивать коктейли, чтобы называться хорошим бартендером, но, прежде всего, быть интересным и эрудированным человеком. А самое главное, что ребята смогли задать правильный вектор движения, который станет фундаментом для моего дальнейшего развития. Научили? Да! Вдохновили? Да! Буду ли в дальнейшем связывать свою жизнь с развитием в алкогольной индустрии? Обязательно!»
Преподаватели
Основной преподавательский состав не только имеет отношение к первому премиальному коктейльному кейтерингу страны Must Have Bar и одному из лучших баров Петербурга и России El Copitas: у каждого из менторов есть еще свой богатый бекграунд. Игорь Зернов — участник международной судейской коллегии самой престижной мировой премии World's 50 Best Bars, Артем Перук — главный редактор образовательного портала Bartenders School by Bacardi&Martini, Николай Киселев — самый харизматичный бармен всей страны и владелец бренда спецодежды Mr. Murka, Артем Моисеев — проконсультировал и открыл больше десяти питейных заведений. Главным «бархивариусом» в школе служит еще один заслуженный деятель индустрии Виталий Северинов — бартендер Bolshoy Bar и основатель портала Bar Notes. Также среди преподавателей Михаил Мельник — бар-менеджер El Copitas и неоднократный призер российских и международных конкурсов и Валерий Кагиров, художественный руководитель проекта El Copitas Dj.
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Богдан Осадчиков, старший бартендер в литературном кластере «Симпозиум»
Школа Bartender Faqtory — уникальное место, а является оно таковым за счёт уникальных людей, которые по-настоящему умеют вдохновлять и дают не только фундаментальные знания, но и делятся своей философией индустрии гостеприимства. Это не первая школа бартендинга, в которой я учился, но именно её мне хочется называть альма-матер. Приятно, что после окончания курсов, мы все продолжаем не только общаться, но и работаем вместе в параллельных проектах.»
Дополнительная программа
Преподаватели школы непрерывно путешествуют по самым отдаленным дистиллериям или самым топовым барным местам — с географией от Мексики до Шотландии. Более чем за 10 лет индивидуального опыта ребята накопили одну из самых внушительных профессиональных библиотек в стране: авторские релизы, редкие выпуски альманахов, личные рукописи и печатные артефакты от топовых специалистов индустрии гостеприимства и даже почти затерянные публикации меню легендарных баров мира с личными автографами и напутствиями — все это лежит в школе Bartenders Faqtory и открыто для изучения.
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Петр Потыльчак, старший бартендер в кафейне "Кофейный Боб"
Bartenders Faqtory — это был сильный удар большой «барной кувалдой», последствия которого не отпускали меня на протяжении не только всего курса обучения, но и по сей день. Сейчас я переехал в Санкт-Петербург, работаю в центре города (спасибо ребятам) и очень счастлив! Всем советую не полениться и пройти обучение у маэстро своего дела.»
Приглашенные спикеры
Активная международная деятельность позволяет команде привлекать в Bartenders Faqtory звезд первой величины. Это и барные журналисты, и мастера-дистиллеры международных производств, и бренд-амбсассадоры, и владельцы успешных ресторанов и, конечно, коктейльных мест — от самых узкопрофильных специалистов до знатоков мира моды, искусства, музыки и других творческих направлений. Уже побывали в школе лучшие профи мира — Алекс Кратена, Эрик Лоринц, Эстер Медина-Куэста, Дикки Каллимор и другие.
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Марго Пронина, старший бартендер в баре El Copitas
Я попала в самый первый набор, я бы даже сказала пробный. Об алкоголе, а уж, тем более, о каком-то «барном мире», я знать не знала. Месяц лекций пролетел не заметно и весьма продуктивно: сейчас я работаю в El Copitas, а эти строчки пишу прямиком из Рима, где мы презентовали новый проект по коктейльному фудпейрингу #crustology.»
Контакты:
- bartnedersfaqtory@gmail.com
- Кронверский пр., 26-28
- +79992163100
- bartendersfaqtory.com
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