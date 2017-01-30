Наши друзья и эксперты алкогольной индустрии из бесконечно гостеприимного бара El Copitas объявили набор в их Bartenders Faqtory — это универсальная фабрика барного мастерства для профессионалов, любителей и даже полных новичков. Мастера готовы брать не только профи, но и готовы объяснить нам с вами, как создать правильную вечеринку дома, похвастаться знаниями во время бар-хоппинга и смешать отличные коктейли самостоятельно.

Программа

Базовый курс включает в себя 60 семинаров, презентаций и воркшопов: 20 полноценных учебных дней по 3 занятия ежедневно с практиками и выездными мероприятиями. Каждому важному напитку посвящено отдельное занятие — причем не только рому, виски и текиле, но и пиву, кофе, биттерам и абсенту. Время уделят как физике, так и лирике: например, в учебном плане дисциплины «Организация рабочего места» и «Барный инвентарь» соседствуют с курсами «Искусство и алкоголь» и «История происхождения кабаков». В Bartenders Faqtory учителя помогут развить самые разные навыки — от актерского мастерства до ведения соцсетей. Разумеется, особое значение имеет практика: треть всех занятий — это применение и отработка полученных знаний. Причем речь не только о пребывании за барной стойкой: экскурсии на пивоварни и в энотеки, в музеи, посвященные специям, водке и кофе. В качестве обязательных бонусов — индивидуальный подход, на финишной прямой каждого выпускника ждут индивидуальные поощрения и подарки. Ближайший набор — 13 февраля, маскимально быстро можно подать заявку на сайте bartendersfaqtory.com.

Артем Перук, основатель и ректор школы Bartenders Faqtory Мы не обучаем стандартным рецептам нашей профессии: спикеры и методисты школы стараются создать условия для полноценной реализации личности всех наших выпускников. Мы помогаем раскрыть таланты, пристрастия и хобби каждого нашего ученика в условиях работы бартендера любого уровня, а иногда и просто любознательного барфлая и ценителя хорошего алкоголя. Добро пожаловать в самый личный барный курс нашей страны: кто бы ты ни был — профессионал или обаятельный чайник, мы найдем к тебе подход.»

Александра Абдуллина, художник, бартендер PMI Bartenders faqtory не стандартная школа. Да, ты получаешь здесь знания, но она больше «про людей». Итог: новые добрые знакомства, вдохновение, которое ребята мне вернули, и немного большая уверенность в себе. Теперь я дипломированный специалист и снова раскрывшийся художник — рисую для образовательного портала для барменов.»