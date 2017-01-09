В начале 2000-х годов ресторатор Арам Мнацаканов совершил в индустрии общепита этическую революцию, установив за правило общение персонала с гостями на равных. Недешевый ужин с брезаолой и осьминогом в тучные 2000-е чаще всего могли себе позволить представители «новых денег», требующие подобострастия, и у таких посетителей уверенные официанты с загаром из Лос-Анджелеса — как, например, у Тимура Дмитриева, сегодня владеющего ресторанной группой Italy, — или в белоснежных конверсах, как на менеджере ресторана Ольге Виноградской, сейчас хозяйке бара на Майорке, сначала вызывали внутренний протест. Это, нужно сказать, тогда правда потрясало. Моим первым рестораном Мнацаканова стал Macaroni, куда в 2003 году меня на первый «взрослый», то есть без родителей и с вином, ужин привел однокурсник и будущий дизайнер Леонид Алексеев. Точно помню, как пармиджана, розе де анжу и классные официанты, с которыми мы проболтали больше, чем друг с другом, заставили меня подумать, что лучшее в моей жизни уже случилось.

Со временем пассионарный ресторатор сумел убедить весь город, что все, кто работает в Probka Family, действительно семья — приходить к ней стало хорошим тоном, а сами сотрудники получили стартовый капитал не только в виде знаний, но и в форме доверия гостей и уважения к профессии, который потом они вложили в собственный ресторанный бизнес. Когда ты завсегдатай, Арам Михайлович и сам становится тебе другом: у меня, скажем, пятнадцатилетний стаж, поэтому и интервью уже проходят запросто, как сейчас — на раннем завтраке перед его рейсом в Берлин. За порцией творожной запеканки со сметаной в пропорции один к трем он объясняет, как решился когда-то сломать шаблоны гостеприимства: «Все шло от того, что ресторан как организм я воспринимал как очень личный бизнес и хотел, чтобы мы принимали людей как у себя дома — не будешь же ты в своей гостиной кого-то ранжировать. Я сам тоже никогда не был над командой, всегда был ее частью. Не все были тогда готовы — часть состоятельной публики хотела раболепства и воспринимала свободную манеру общения как панибратство. Но так как у нас всегда ребята были образованные, то в процессе общения клиенты оттаивали. В то время профессии официанта и повара были унижены — везде, но только не у нас. Именно поэтому к нам пришли так много замечательных ребят и прикипели к этим занятиям душой. Я тоже давал понять, что считаю сотрудников равными. На жалобы тех, кто не понимал, почему официант не лебезит, я отвечал: «Сам ничего не могу сделать — сын сестры». Тот, конечно, входил в положение: «О, понимаю — твой крест» — и начинал по-другому с ним общаться. Тут не было особого лукавства, нас не зря называют Probka Family: с коллективом у нас семейные отношения. Если говорить об общем досуге, то в баню мы с сотрудниками вместе не ходили. Однако с тех пор возим их в Италию, чтобы лучше узнать нашу гастрономическую родину, изучить, как делают вино, оливковое масло, рикотту, парму, да и просто пожить в этой культуре».

Благодаря корпоративной политике в ресторанах Арама Мнацаканова эти заведения были одними из первых ресторанов в городе, где и хозяин бизнеса, и сотрудники, и гости жили одной социальной жизнью. Управляющий «Моццарелла баром» Антон Потеминский, позже открывший свой Do Eat на Петроградской стороне, приходя на показ на Aurora Fashion Week, точно знал, что его режиссер Сергей Луковский после ивента приедет к нему подкрепиться пиццей «Четыре сыра», и всегда в такие дни держал для него стол. После визита в «Пробку» мы со стилистом Татьяной Мазиной отправлялись к Федору Крылову в клуб «Один», где покоряли танцпол под диджей-сет Ивана Попова, который только что подливал нам за ужином неро д'авола: сейчас, кстати, Иван руководит важнейшими московскими ресторанами Chicha и «Техникум». Арам Михайлович говорит, что выбирает людей вслепую, но всегда оказывается, что у них хорошее образование: «Наверное, просто я люблю умных людей. А наличие диплома ведь прежде всего говорит о том, что люди пять лет вертелись в очень хорошей атмосфере — независимо от того, как они учились. Университетская среда предполагает прежде всего определенное качество жизни. Неудивительно, что моя команда дружила с гостями».