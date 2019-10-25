Церемония награждения победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» прошла в бальном зале Гранд Отеля Европа. Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого экспертный совет выбрал лучше гастрономические проекты города. Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии журнала «Собака.ru».
Объявлены победители премии «Что Где Есть в Петербурге 2019»
Ведущими церемонии вручения самого масштабного события ресторанной индустрии Петербурга стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк. На вечере собрались номинанты премии и главные герои гастрономической жизни города: рестораторы, эксперты в гастрономии, шеф-повара, а также самые влиятельные ресторанные команды.
Победители премии в пятнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили наградные тарелки и подарки от партнера премии The Singleton. Специальный приз за вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга — хрустальная статуэтка Baccarat с гравировкой — досталась идеологу реконструкции Василеостровского рынка Александру Шавлиашвили.
Лучший новый ресторан
Лучший новый ресторан на каждый день
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J. Ramen
Лучшая новая кофейня
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Bolshecoffee Roasters
Лучшее пивное заведение
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«Фарш & Бочка»
Лучший русский ресторан
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«Банщики»
Лучший шеф-повар
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Дмитрий Блинов (Duo Band)
Лучший бармен
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Тарас Завальнюк (Xander)
Тарас Завальнюк (Xander)
Лучший сомелье
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Наталья Маркова (Social Club)
Наталья Маркова (Social Club)
Лучший кондитер
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Анна Красовская
Экоактивисты
Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева (#formemorychallenge), а также Варвара Яровая (My Cup, Please)
Прорыв года среди молодых поваров
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Павел Демин (Meal)
Лучший хумус
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С чоризо из Saviv
С чоризо из Saviv
Лучшая капуста
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Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka
Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka
Лучшие завтраки
Лучший боул
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Ахи-поке в Made in China
Ахи-поке в Made in China
Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов
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Севиче из североморских мидий в Mr. Bo
Севиче из североморских мидий в Mr. Bo
Премия «Выбор города»
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Виктория Мосина (Grün)
Лучшая доставка от Delivery Club
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Joly Woo
Премия «За поддержку фермерских хозяйств в России и работу с концепцией "фудпейринг"» от The Singleton
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Commons
«За вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга»
Александр Шавлиашвили (Василеостровский рынок)
Идеолога первой в Петербурге реконструкции исторического рынка на Васильевском острове редакция «Собака.ru» и партнер премии французская мануфактура Baccarat наградили скульптурой из прозрачного хрусталя работы американского дизайнера и ювелира Дэвида Тисдейла.
«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2019»: Baccarat, Delivery Club, Greenfield, Jardin, The Singleton и Гранд Отель Европа.
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