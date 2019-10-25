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Объявлены победители премии «Что Где Есть в Петербурге 2019»

Церемония награждения победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» прошла в бальном зале Гранд Отеля Европа. Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого экспертный совет выбрал лучше гастрономические проекты города. Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии журнала «Собака.ru».

Ведущими церемонии вручения самого масштабного события ресторанной индустрии Петербурга стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк. На вечере собрались номинанты премии и главные герои гастрономической жизни города: рестораторы, эксперты в гастрономии, шеф-повара, а также самые влиятельные ресторанные команды.

Победители премии в пятнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили наградные тарелки и подарки от партнера премии The Singleton. Специальный приз за вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга — хрустальная статуэтка Baccarat с гравировкой — досталась идеологу реконструкции Василеостровского рынка Александру Шавлиашвили.

 

Лучший новый ресторан

  • Animals 

  • Department 57 

Animals и Department 57 

 

Лучший новый ресторан на каждый день

  • J. Ramen

J. Ramen

 

Лучшая новая кофейня

  • Bolshecoffee Roasters

Bolshecoffee Roasters

 

Лучшее пивное заведение

  •  «Фарш & Бочка»

 «Фарш & Бочка»

 

Лучший русский ресторан

  • «Банщики»

«Банщики»

 

Лучший шеф-повар

  • Дмитрий Блинов (Duo Band)

Дмитрий Блинов (Duo Band)

 

Лучший бармен

  • Тарас Завальнюк (Xander)

Тарас Завальнюк (Xander)

 

Лучший сомелье

  • Наталья Маркова (Social Club)

Наталья Маркова (Social Club)

 

Лучший кондитер

  • Анна Красовская

Анна Красовская

 

Экоактивисты

  • Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева

  • Варвара Яровая (My Cup, Please)

Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева (#formemorychallenge), а также Варвара Яровая (My Cup, Please)

 

Прорыв года среди молодых поваров

  • Павел Демин (Meal)

Павел Демин (Meal)

 

Лучший хумус

  • С чоризо из Saviv

С чоризо из Saviv

 

Лучшая капуста

  • Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka

Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka

 

Лучшие завтраки

  • Friends of Friends

  • Saviv

Friends of Friends и Saviv

 

Лучший боул

  • Ахи-поке в Made in China

Ахи-поке в Made in China

 

Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов

  • Севиче из североморских мидий в Mr. Bo

Севиче из североморских мидий в Mr. Bo

 

Премия «Выбор города»

  • Виктория Мосина (Grün)

Виктория Мосина (Grün)

Лучшая доставка от Delivery Club

  • Joly Woo

Joly Woo

 

Премия «За поддержку фермерских хозяйств в России и работу с концепцией "фудпейринг"» от The Singleton

  • Commons

Commons

«За вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга»

  • Baccarat Shooting Star

Александр Шавлиашвили (Василеостровский рынок)

Идеолога первой в Петербурге реконструкции исторического рынка на Васильевском острове редакция «Собака.ru» и партнер премии французская мануфактура Baccarat наградили скульптурой из прозрачного хрусталя работы американского дизайнера и ювелира Дэвида Тисдейла.

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2019»: Baccarat, Delivery Club, Greenfield, Jardin, The Singleton и Гранд Отель Европа.

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Маргарита Шмакова,
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