Объявлены победители премии «Что Где Есть в Петербурге 2019»

Ведущими церемонии вручения самого масштабного события ресторанной индустрии Петербурга стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк. На вечере собрались номинанты премии и главные герои гастрономической жизни города: рестораторы, эксперты в гастрономии, шеф-повара, а также самые влиятельные ресторанные команды.

Победители премии в пятнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили наградные тарелки и подарки от партнера премии The Singleton. Специальный приз за вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга — хрустальная статуэтка Baccarat с гравировкой — досталась идеологу реконструкции Василеостровского рынка Александру Шавлиашвили.

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