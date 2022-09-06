Свадьба Ники Кравцовой и Станислава Проворного: Филипп Киркоров, Андрей Малахов и платье Zuhair Murad в Константиновском дворце

О нарядах

Ника: У меня было три свадебных платья. О первом я мечтала с детства, когда увидела маму в вечернем наряде Zuhair Murad. Тогда я поняла, что выходить замуж буду точно в его платье. В итоге мы заказали платье в Париже ещё в феврале, а забрали только летом за пару месяцев до мероприятия. Оно волшебной красоты, в нем столько ручной работы! Даже фата была расшита вышивкой и стеклярусом.

Также для первого образа я выбрала тиару от ювелира Петра Аксёнова по прототипу той, которую он делал для сериала «Война и мир», для сцены, когда Наташа Ростова впервые появилась на балу. Завершали мой первый образ туфли Jimmy Choo, которые мы смогли найти только в Дубае.

Второе платье на вечернюю часть было марки Berta. Еще было третье платье, которые мы сшили специально для свадебного танца. Оно было невероятно нежным и воздушным.

Мой жених был в total look от Stefano Ricci.

Мы выбрали кольца от Chopard. Так вышло, что они у нас даже не парные. Я выбрала кольцо, которое подошло под мое помолвочное кольцо, белое золото с бриллиантовой дорожкой. Станислав выбрал вариант с желтым золотом.