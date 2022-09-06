Свадьба Ники Кравцовой и Станислава Проворного: Филипп Киркоров, Андрей Малахов и платье Zuhair Murad в Константиновском дворце

Пустой Константиновский дворец, Филипп Киркоров и Андрей Малахов в лайн-апе и гигантская лестница, как в «Титанике»: пожалуй, самой роскошной свадьбой петербургского лета стал праздник дочери владельцев девелоперской компании «Еврострой» Оксаны и Валерия Кравцовых — Ники Кравцовой и Станислава Проворного, генерального директора ТРК «Maxi Сопот», «Курортный» и «Морской». Отчитываемся о масштабном веселье в Стрельне.
О торжестве
Ника: Подготовка к свадьбе длилась долгие 9 месяцев. Еще в декабре мы попали в Константиновский дворец и влюбились в это место. Много времени ушло на продумывание сценария, нам было важно, чтобы торжество объединяла идея. В итоге все было так, как мы даже не мечтали. Были и сюрпризы, и салют, и невероятной величины торт, и Филипп Киркоров, и Андрей Малахов, и многое другое. Хотелось, чтобы этот день не заканчивался.
Самым ответственным моментом был свадебный танец, который мы разучивали больше месяца. Но мы зря переживали, ведь станцевали в итоге без запинки, под нашу любимую песню «My heart will go on». Мы вообще любим фильм «Титаник», откуда эта песня, поэтому центром торжества была лестница, уходящая в небо, где мы произнесли наши клятвы.
Станислав: Для меня самым трогательным моментом было впервые увидеть Нику в свадебном платье. Когда она шла ко мне такая счастливая, красивая, в белом платье я испытал непередаваемый восторг от мысли, что теперь она будет моей женой.
Оксана, мама невесты: Выдавать старшую дочь замуж волнительно для каждой мамы. Вероника - девушка романтичная, воспитанная в классических традициях, и свадебная церемония имела для неё колоссальное значение. Самый трогательный момент для меня был, когда супруг вёл Веронику к алтарю, где ее ждал жених. Молодые были такие взволнованные и необыкновенно красивые.
О нарядах
Ника: У меня было три свадебных платья. О первом я мечтала с детства, когда увидела маму в вечернем наряде Zuhair Murad. Тогда я поняла, что выходить замуж буду точно в его платье. В итоге мы заказали платье в Париже ещё в феврале, а забрали только летом за пару месяцев до мероприятия. Оно волшебной красоты, в нем столько ручной работы! Даже фата была расшита вышивкой и стеклярусом.
Также для первого образа я выбрала тиару от ювелира Петра Аксёнова по прототипу той, которую он делал для сериала «Война и мир», для сцены, когда Наташа Ростова впервые появилась на балу. Завершали мой первый образ туфли Jimmy Choo, которые мы смогли найти только в Дубае.
Второе платье на вечернюю часть было марки Berta. Еще было третье платье, которые мы сшили специально для свадебного танца. Оно было невероятно нежным и воздушным.
Мой жених был в total look от Stefano Ricci.
Мы выбрали кольца от Chopard. Так вышло, что они у нас даже не парные. Я выбрала кольцо, которое подошло под мое помолвочное кольцо, белое золото с бриллиантовой дорожкой. Станислав выбрал вариант с желтым золотом.
О девичнике и мальчишнике
Ника: Девичник и мальчишник были сюрпризами нам от наших друзей. Мы даже не догадывались о времени и месте проведения. Для меня девочки устроили очень душевный и милый девичник. Они украсили мою квартиру, где я росла, заказали кейтринг, фотографа, уникальные коктейли. Все меня встречали в халатиках в стиле Agent Provocateur. И для меня они сделали один с моим именем и надписью bride. Все, как в девичьих фильмах о свадьбах: мы смеялись, фотографировались, танцевали. А потом поехали в караоке отмечать дальше.
Друзья Стаса устроили ему мальчишник вначале в «Бор 18», а потом уже в городе в ночном клубе. Но то, что произошло на мальчишнике, останется на мальчишнике.
О свадебном путешествии
Ника: Мы взяли билеты на Мальдивы, поедем в отель Waldorf Astoria, это идеальное уединенное место, чтобы насладиться новым статусом и побыть вместе. Мы решили отправиться в путешествие чуть позже, когда отойдем от этого прекрасного праздника, полного любви.
Организация мероприятия: свадебное агентство Royal Wedding
Фото: Константин Семенихин
Комментарии (0)