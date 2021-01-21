Наследник династии Романовых женится на дочери итальянского дипломата

Напомним, что цесаревич Георгий Михайлович Романов вырос в Европе, работал в Европарламенте и Еврокомиссии, учредил Императорский фонд исследований онкологических заболеваний, а также создал консалтинговую компанию Romanoff & Partners. Будущая княгиня Виктория Романовна — единственная дочь итальянского дипломата — имеет образование политолога и степень магистра по европейскому и международному праву со специализацией в урегулировании вооруженных конфликтов, в 2017 году стала директором благотворительного Российского императорского фонда, а с 2019 живет в Москве.