Свадьба Ксении Дубяго и Антона Садчикова: наряды в стиле Asap Rocky и Рианны, круиз по Неве и сцена из «Парфюмера» в ЗАГСе

Яркая петербургская свадьба сентября — праздник создательницы рынка выходного дня «Они пожрать любят» Ксении Дубяго и предпринимателя, основателя Brave Goodies, Антона Садчикова. Торжество прошло в два этапа: один — в Петербурге на воде, второй — на вилле в Сочи. Жених и невеста выглядели точно как Asap Rocky и Рианна: голое платье, мартенсы на платформе и кудри, заплетенные в косички. Рассказываем и показываем, как это было.
Антон Садчиков и Ксения Дубяго
О торжестве
Ксения Дубяго: Всю свадьбу, кроме моего платья, мы подготовили за месяц. Никто не хотел браться за наше торжество, потому что сроки были экстремальные. Благодаря предпринимательскому опыту мы собрали команду друзей и справились сами, но повторять точно не рекомендуем. Хотели избежать свадебных рамок и сделать все максимально в нашем стиле. Торжество прошло в два этапа: первый — регистрация и вечеринка с круизом по Неве, второй — несколько дней у бассейна на вилле в Сочи.
Для сборов я отправилась в отель Four Seasons. Самый трогательный момент — когда мама помогала мне надеть свадебное платье. К нашей встрече с Антоном вышло солнце, я стояла на балконе и светилась как дискобол. Это было волшебно. После нас ждал обед с родителями — хотелось спокойно провести часть дня. Дальше все закрутилось: мы поехали на корабль, где уже собралась часть гостей. То, как нас встречали эти пять человек — отдельный восторг! По плану мы должны были спрятаться и явиться, когда все соберутся, так что дальше мы сидели в каморке с папой и Антоном, пили виски, чтобы немного успокоиться и ждали своего выхода.
Гости — их было больше ста — прилетели из самых разных стран. Мы пригласили не только близких, но и тех, кто в целом повлиял на нас за пять лет отношений. Среди них были, например, ребята, которые присутствовали на Эльбрусе, когда Антон делал мне предложение, наши сотрудники. Наш сюрприз гостям — исполнение песни «Мой рок-н-ролл». Я пела, Антон играл на скрипке, и несмотря на всего пару репетиций и отсутствие голоса, получилось замечательно. Отдельного внимания заслуживает наш торт от Marfa. Он был абсолютно белым, но к нему прилагались тюбики с красным кремом, так что все гости намазали губы и оставили свои поцелуи по всему торту.
На корабле мы причалили к ЗАГСу на Английской набережной и отправились на регистрацию. Я никогда не относилась к этой части торжества серьезно — меня пугали нафталиновые женщины в париках и занудные типовые речи. Так что от церемонии мы ничего не ждали. Но все внезапно вышло очень классно: корабль стал для нас той самой «лодкой любви», а часть в ЗАГСе была невероятной! Наши друзья в черном были похожи на гостей бала вампиров, а в Дубовом зале они лежали на ковре и напоминали ту самую сцену из «Парфюмера».
Когда мы уже выходили, а гости выстроились в колонну, чтобы встречать нас, то даже с другого этажа мы слышали их радостные крики. А потом случилось невероятное! Они все стали выстукивать мотив «We will rock you», и это был один из лучших моментов дня.
Для афтерпати мы сняли дом на воде, где получилась дружеская вечеринка с пиццей и вином.
Вторая церемония прошла на вилле в Сочи и была для узкого круга людей: для друзей, семьи и самых близких. В своей голове мы представляли, что это будет отпуск у бассейна с видом на горы и на море, и все так и получилось. В первый день мы собрались за ужином, ели плов, знакомили тех, кто не знаком. На следующий день была церемония, которая прошла под дождем. Как только мы закончили, вышло солнце — пришлось проводить ее повторно. Нас женил друг Антона, он сказал очень большую трогательную речь, а мы произнесли друг другу клятвы. В финале мы переоделись в купальники и весь день плавали в бассейне, пили игристое и отдыхали. Закончилось все красивым гала-ужином с местными продуктами и вином.
Ксения Дубяго
О нарядах
Ксения Дубяго: Свое платье я начала шить еще перед Новым годом: заключила контракт с ателье, потому что не смогла найти ничего подходящего в свадебных салонах. Вдохновением были образы с красных дорожек, мне хотелось выглядеть роскошно и экстравагантно. До последнего казалось, что моя задумка нереализуема, и только на последней примерке из бесформенной прозрачной ткани внезапно появилось платье моей мечты.
Изначально оно должно быть без шлейфа, но неаккуратный шов, который швеи сделали почти перед самым торжеством, внес свои коррективы. На все примерки я ходила одна — хотела сделать сюрприз Антону и гостям. Все вышло идеально: я весь вечер собирала комплименты. Я в целом люблю прозрачные экстравагантные наряды, но такого никто не ожидал. Очень довольна, что сделала именно такой выбор.
Второе платье, для Сочи, мне сшила мама. Во время подросткового возраста вместе мы реализовывали все мои самые безумные идеи, поэтому мне было важно, чтобы один из образов шила она.
О медовом месяце
Ксения Дубяго: Мы летим в Узбекистан, давно туда хотели. Очень любим колоритные страны, рынки, еду, культуру.
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