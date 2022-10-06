Свадьба Ксении Дубяго и Антона Садчикова: наряды в стиле Asap Rocky и Рианны, круиз по Неве и сцена из «Парфюмера» в ЗАГСе

Гости — их было больше ста — прилетели из самых разных стран. Мы пригласили не только близких, но и тех, кто в целом повлиял на нас за пять лет отношений. Среди них были, например, ребята, которые присутствовали на Эльбрусе, когда Антон делал мне предложение, наши сотрудники. Наш сюрприз гостям — исполнение песни «Мой рок-н-ролл». Я пела, Антон играл на скрипке, и несмотря на всего пару репетиций и отсутствие голоса, получилось замечательно. Отдельного внимания заслуживает наш торт от Marfa. Он был абсолютно белым, но к нему прилагались тюбики с красным кремом, так что все гости намазали губы и оставили свои поцелуи по всему торту.

На корабле мы причалили к ЗАГСу на Английской набережной и отправились на регистрацию. Я никогда не относилась к этой части торжества серьезно — меня пугали нафталиновые женщины в париках и занудные типовые речи. Так что от церемонии мы ничего не ждали. Но все внезапно вышло очень классно: корабль стал для нас той самой «лодкой любви», а часть в ЗАГСе была невероятной! Наши друзья в черном были похожи на гостей бала вампиров, а в Дубовом зале они лежали на ковре и напоминали ту самую сцену из «Парфюмера».

Когда мы уже выходили, а гости выстроились в колонну, чтобы встречать нас, то даже с другого этажа мы слышали их радостные крики. А потом случилось невероятное! Они все стали выстукивать мотив «We will rock you», и это был один из лучших моментов дня.

Для афтерпати мы сняли дом на воде, где получилась дружеская вечеринка с пиццей и вином.