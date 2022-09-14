3 свадебных платья, сад на крыше отеля и девичник-свидание с Москвой: как прошла свадьба Саши Жарковой и Евгения Давыдова из SETTERS

27 августа мы смахивали слезы радости, наблюдая за свадьбой Александры Жарковой и Евгения Давыдова, сооснователей — based in Saint Petersburg — коммуникационного агентства SETTERS. Со своими будущим мужем Саша познакомилась десять лет назад в автобусе Краснодар-Селигер. Роскошная свадьба прошла в Москве на крыше отеля Ritz Carlton, где воссоздали атмосферу юга России и настоящий яблоневый сад, как у дедушки Жарковой. Торжество заняло три дня — регистрация, официальная церемония и ужин — и для каждого Саша выбрала отдельный образ. За наряды молодоженов отвечала экс-директор отдела моды Tatler и стилист Рената Харькова. Подробнее рассказывают Саша Жаркова и Рената Харькова.
Александра Жаркова и Евгений Давыдов в день регистрации
О торжестве
Александра: Когда мы планировали торжество, то решили провести его в Москве и воссоздать атмосферу нашего родного Краснодарского края. Получилось очень символично: мы построили город в городе, соединили столицу с югом и засадили целый сад, как дома у моего дедушки.
Тема свадьбы была вдохновлена очень значимой для нас песней Анны Герман «Город влюблённых людей». Там удивительные слова, от которых хочется рыдать. Так что у нас сошлись две идеи: потрясающие слова потрясающей песни и юг, лето, детство, яблони.
Само мероприятие прошло на крыше отеля Ritz Carlton и, несмотря на всю ее пафосность, мы хотели создать у гостей ощущение легкости, свободы и искренности. Мне кажется, все получилось: мы плакали, смеялись, и смогли на один день отключиться от обыденности и просто прожить этот праздник вместе.
Александра Жаркова и Евгений Давыдов
Мне понравилось, как соединились разные компании из наших родителей, коллег, друзей, партнеров. Все нашли что-то общее, перезнакомились, много танцевали.
В конце вечера всем выдавали тапочки с логотипом нашего праздника, а после шикарного ужина с семью подачами всех угощали хот-догами, кесадильей и бургерами и картошкой фри.
Мы танцевали с бабушкой Жени под The Prodidgy и, мне кажется, только ради этого стоило делать свадьбу. Ну и, конечно, самое запоминающееся, что это был мой первый рок-концерт! Я сделала сюрприз Евгению и сыграла на барабанах. На радостях так вошла во вкус, что даже кинула барабанные палочки в толпу, как настоящий рок-музыкант.
Все гости были потрясающие, соблюли дресс-код, были красивые и счастливые. Много фотографировались сами и фотографировали нас. Кажется, на следующий день я снова проживала этот праздник через фотографии и видео других людей, за что им огромное спасибо.
О нарядах
Рената Харькова: При подготовке образов я вдохновлялась свадьбами творческих пар: дизайнеров, модных журналистов, стилистов, модельных агентов — в общем, по роду деятельности схожих с Сашей и Женей. Ставка была сделана на творчество, внимание к деталям, легкость и долю иронии. Для меня всегда важны смыслы и уместность. Одновременно с этим я хотела посмотреть на классические вещи под новым углом. Так в образе Жени появились модные дерби Maison Margiela и футболка вместо сорочки в первый день и даже ушной кафф, который жених выбрал самостоятельно. Во второй — смокинг House of Leo на кулиске, которую обычно используют для парок.
Евгений Давыдов
Мой любимый образ Саши — самый первый, для регистрации. Здесь мы могли выбрать любое направление, и мне хотелось избежать банальностей: я искала современное платье, которое можно использовать как свадебное. Ахмад — дизайнер бренда Khyeli и мой друг — архитектор по образованию и большой энтузиаст Haute Couture, создал платье, напоминающее рубашку-оверсайз, но с кутюрными драпировками и из кутюрной ткани. Рукава оставили расстегнутыми, а вместо фаты я предложила создать резинку для волос с длинными лентами — Саша и Ахмад поддержали. Образ получился современным, девчачьим и одновременно шикарным.
Украшения для первого дня выбирала по тому же принципу: много просматривала винтаж, изделия молодых дизайнеров (я обожаю поддерживать начинающие таланты). Цепочки нашла в классном бренде из Екатеринбурга Jewlia (они рифмуются с босоножками Jimmy Choo, которые мы выбрали для этого дня), а каффы и серьги из фарфора — в Res Objects.
В платье для церемонии мы сохранили корсет, но оставили глубокий вырез на спине. Для следующего образа создали кейп из фатина, слои которого мастерицы Rasario массировали для достижения эффекта облака. По такой же технологии работают в Alexander McQueen. Кейп Саша надела после церемонии на ужин, и это моя самая любимая «деталь».
Обувь выбирали одновременно обращая внимание на удобство и красоту. Gianvito Rossi — самая удобная колодка в мире, на мой взгляд, и мы остановились на модели Bree с секси-вставками для платья основной части и церемонии. Второй парой стали босоножки Loewe с каблуками в виде разбитых яиц, как один из главных аксессуаров, своего рода арт-объект этого лета, идеально передали характер свадьбы и самой невесты.
Про девичник и мальчишник
Александра: Девичник и мальчишник стали абсолютным сюрпризом! Мы до последнего не знали, что нас ждет, все организовали друзья, а нам нужно было просто оказаться в назначенное время в назначенном месте.
А дальше — понеслось! У меня был какой-то совершенно удивительный вечер в Москве. Ребята устроили настоящее свидание с Москвой, моим любимым городом, мы катались на кабриолетах по Садовому кольцу, пели песни под гитару на набережной в Лужниках, ходили на катере и смотрели салют. В конце вечера я сказала: «Ребят, мне кажется, что для полного счастья вам осталось отвезти меня в караоке». К слову, туда мы и отправились.
У Жени был суперклассный такой мальчишеский день. Они делали все то, что хотят все мальчишки, причем одновременно: катались на картинге, вейксерфе, вкусно ужинали.
Про медовый месяц
Александра: Сначала мы хотели поехать в Италию, на юг. Но там сейчас высокий сезон, и я подумала, что так мы точно не отдохнем. Поэтому мы поехали отдыхать, загорать и спать на Мальдивы. Тут очень красиво, спокойно и идеально для того, чтобы осознать и отрефлексировать все те потрясающие дни, которые с нами случились.
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