3 свадебных платья, сад на крыше отеля и девичник-свидание с Москвой: как прошла свадьба Саши Жарковой и Евгения Давыдова из SETTERS

О торжестве

Александра: Когда мы планировали торжество, то решили провести его в Москве и воссоздать атмосферу нашего родного Краснодарского края. Получилось очень символично: мы построили город в городе, соединили столицу с югом и засадили целый сад, как дома у моего дедушки.

Тема свадьбы была вдохновлена очень значимой для нас песней Анны Герман «Город влюблённых людей». Там удивительные слова, от которых хочется рыдать. Так что у нас сошлись две идеи: потрясающие слова потрясающей песни и юг, лето, детство, яблони.

Само мероприятие прошло на крыше отеля Ritz Carlton и, несмотря на всю ее пафосность, мы хотели создать у гостей ощущение легкости, свободы и искренности. Мне кажется, все получилось: мы плакали, смеялись, и смогли на один день отключиться от обыденности и просто прожить этот праздник вместе.